Ce combinații cu toast sunt cele mai sănătoase la micul dejun

Pentru foarte mulți oameni, micul dejun constă adesea în toast cu unt și dulceață, unt de arahide sau creamă de ciocolată. Însă nu toate aceste combinații cu toast sunt sănătoase, iar multe dintre ele duc la o creștere în greutate și la alte probleme.

Jurnaliștii de la The Telegraph au realizat o analiză a combinațiilor cu toast de la micul dejun.

Deși este delicioasă, pâinea albă prăjită are foarte mulți carbohidrați și, drept urmare, nu este sănătoasă pentru organism, crescând riscul de diabet dacă e consumată constant.

”Ca regulă generală, cel mai bun mod de a face toast-ul dumneavoastră mai sănătos este să îl asortați cu un topping cu nutrienți. Astfel veți evita glucoza în exces și vă veți simți sătul mai mult timp. Untul e gustos, dar nu are fibre sau proteine și are un conținut ridicat de sare. Dacă totuși nu puteți renunța la unt, atunci îl puteți combina cu pâine cu ulei de măsline”, a declarat Priya Tew, un dietetician britanic, pentru The Telegraph.

Specialista britanică este de părere ca atât de popularul toast cu gem nu ne saturǎ, iar în plus are un conținut ridicat de zahăr. O variantă bună pentru toast poate fi gemul de calitate ridicată, făcut 100% din fructe și fără zahăr adăugat, sau unul de arahide, cu condiția ca și acesta să fie 100% din arahide.

Mierea are mai mult zahăr decât gemul și marmelada, însă oferă beneficii pentru sănătate, având printre altele și proprietăți antibacteriale și antiinflamatorii. Așadar, toast-ul cu miere poate fi o soluție bună pentru micul dejun, însă fără excese.

Priya Tew mai spune că și crema de ciocolată cu alune pe toast poate fi o alternativă bună la micul dejun, deoarece alunele sunt benefice pentru organism. Însă această combinație poate fi suplimentată cu banane, ce sunt bogate în fibre, vitamina C și potasiu.

O altă variantă bună pentru toast-ul de la micul dejun este reprezentată de mozzarella și feta, cu condiția să aibă și o felie de roșie deasupra. Asta deoarece roșiile au un conținut foarte scăzut de sare și calorii și conțin vitamina C.

Toast-ul cu avocado este o opțiune foarte sănătoase, deoarece avocado este bogat în fibre și în grăsimi monosaturate, ce sunt benefice pentru inimă.