Nutriționiștii vorbesc mereu despre cât de important este micul dejun și cât de important este să nu-l ratăm. Dar diminețile sunt mereu pe fugă, în graba de a ajunge la muncă și primul lucru la care renunțăm este mâncarea. Medicii ne arată trei tipuri de mic dejun rapide și hrănitoare.

În general, experții urmează orientări similare atunci când vine vorba de alimentație, de obicei inspirați de dieta mediteraneană, dieta DASH sau dieta MIND. Cercetările sugerează că respectarea principiilor acestor diete poate scădea tensiunea arterială, reduce riscul de apariție a anumitor tipuri de cancer și scade riscul de a dezvolta probleme neurologice, cum ar fi boala Alzheimer.

Ceea ce au în comun aceste trei planuri de masă este accentul pus pe alimentele integrale, în special pe legume, fructe, cereale integrale, legume cu frunze verzi, leguminoase, ulei de măsline, nuci și proteine slabe. De asemenea, persoanele care urmează aceste diete evită, de obicei, alimentele puternic procesate și limitează carnea roșie, alcoolul și dulciurile.

Ce mănâncă medicii la micul dejun

Fulgi de ovăz cu fructe de pădure, semințe și nuci sunt dintre cele mai utilizate alimente dimineața.

Fulgii de ovăz sunt „bogați în fibre, inclusiv fibra solubilă beta-glucan, care menține intestinul regulat și previne constipația”, a declarat pentru Today dr. Wendy Ho, gastroenterolog, profesor clinic de științe ale sănătății la Școala de Medicină David Geffen din UCLA.

La fel ca mulți dintre experți, dr. Jennifer McQuade își completează ovăzul cu o combinație de nuci și semințe - cum ar fi semințele de in, de cânepă sau semințele de dovleac - împreună cu câteva de fructe uscate.

Unii medici preferă să pună fructe proaspete pe fulgii de ovăz, în special fructe de pădure precum afinele și zmeura, care conțin antioxidanți și alți nutrienți benefici.

Cu toate acestea, ovăzul poate dura destul de mult timp pentru a fi preparat dimineața, așa că unii experți preferă să îl folosească pentru a-l prepara peste noapte.

De exemplu, dr. Susan Cheng, profesor de cardiologie și director de cercetare în domeniul sănătății publice în cadrul Smidt Heart Institute de la Cedars-Sinai din Los Angeles, a declarat că ea prepară ovăzul seara și îl lasă peste noapte cu semințe de chia și o alternativă de lapte vegetal (pentru a evita consumul de grăsimi saturate), împreună cu fructe congelate sau uscate, nuci și semințe.

Pâine integrală prăjită cu avocado

Un alt mic dejun popular în rândul cadrelor medicale este pâinea integrală prăjită, acoperită cu ingrediente nutritive și hrănitoare, cum ar fi avocado sau unt de arahide.

Pâinea prăjită cu avocado este o opțiune pentru dr. Tricia Quartey, un dentist din Brooklyn și purtător de cuvânt al Asociației Dentare Americane. Ea adaugă adesea și albușuri de ou, pentru un plus de proteine. „Faptul că am grăsimi sănătoase mă menține sătulă, dar am și un carbohidrat mai sănătos pentru a mă pune pe picioare dimineața”, a declarat Quartey.

Cardiologul dr. Andrew Freeman este, de asemenea, un fan al pâinii prăjite cu avocado dimineața, pe care o completează adesea cu legume, cum ar fi murături sau ceapă.

„Într-o singură bucățică de pâine prăjită, ai suficiente calorii și hrană pentru a rezista până la prânz și te simți bine”, a declarat Freeman, director de prevenire cardiovasculară și wellness la National Jewish Health din Denver.

Pentru Elizabeth Platz, epidemiolog și profesor specializat în cancer la Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center de la Johns Hopkins, aproape fiecare dimineață începe cu unt de arahide pe pâine prăjită din cereale integrale, care ajută la reducerea creșterilor glicemiei din sânge dimineața.

Unora dintre neurologii le place, de asemenea, să adauge câteva proteine slabe precum somonul pe lângă, pentru a „echilibra cu adevărat unele dintre conceptele (dietei) mediteraneene", a declarat Dr. Mona Bahouth, profesor asistent de neurologie la Universitatea de Medicină Johns Hopkins.

Iaurt simplu cu fructe de pădure

„Aproape în fiecare zi, ceea ce mănânc eu sunt fructe proaspete organice - orice este de sezon - cu iaurt simplu, neîndulcit”, a declarat dr. Caroline Tanner, profesor de neurologie la Weill Institute for Neurosciences de la Universitatea din California, San Francisco.

Ea, la fel ca mulți dintre experți, optează pentru iaurtul simplu pentru a evita adaosul inutil de zahăr și, în schimb, adaugă dulceață și aromă prin intermediul fructelor, cum ar fi fructele de pădure. Tanner poate, de asemenea, să-și completeze iaurtul cu nuci.

O astfel de masă „oferă proteine foarte bune, este săracă în zahăr, iar fructele de pădure au, de asemenea, proprietăți antioxidante”, a declarat dr. Elizabeth Comen, medic oncolog care tratează cancerul de sân la Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Iaurtul grecesc oferă, de asemenea, calciul și fosfatul necesare pentru a menține dinții sănătoși, a declarat dr. Erinne Kennedy, purtător de cuvânt al consilierului de consum al Asociației Dentare Americane și decan adjunct al curriculumului și învățării integrate pentru Colegiul de Medicină Dentară al Universității din Kansas City.

„Multe nuci și semințe conțin un aminoacid numit arginină, iar arginina hrănește în mod specific bacteriile bune într-un mod care s-a dovedit că previne cariile dentare”, a adăugat Kennedy.

„Iaurtul este un bun probiotic și are o mulțime de calciu, care este bun pentru oase”, a fost de acord dr. Kevin Sands, un dentist cosmetic din Beverly Hills, care de obicei își ia ia iaurtul cu un măr sau o pară alături.

Mic dejun rapid

Experții în medicină, la fel ca majoritatea dintre noi, sunt adesea grăbiți dimineața. În zilele în care nu au prea mult timp de petrecut în bucătărie - sau chiar să stea jos și să se bucure de micul dejun - medicii apelează la smoothie-uri portabile făcute în casă pentru a lua o masă sățioasă și sănătoasă.

De exemplu, dr. Imad Najm, directorul Centrului de Epilepsie din cadrul Institutului Neurologic al Clinicii Cleveland, a declarat că face adesea smoothie-uri cu varză, spanac și fructe de pădure. De asemenea, el adaugă de obicei nuci pecan pentru că „vor adăuga grăsime și conțin destul de multe minerale și antioxidanți”, a explicat el.

Dr. Irina Kessler este, de asemenea, un fan al smoothie-urilor verzi. Rețeta ei preferată include spanac, varză kale, mango congelat, lămâie, banane, țelină și apă de cocos. Dacă nu sunteți un fan al smoothie-ului verde, puteți încerca rețetele sănătoase pentru inimă ale cardiologului Cheng, care combină fie roșii și țelină, fie morcovi, mere, semințe de chia și ghimbir cu apă și gheață.