Secretul unui fizic de invidiat la 75 de ani. Metoda anti-îmbătrânire a lui Arnold Schwarzenegger

De-a lungul unei cariere strălucitoare în mai multe domenii, de la culturism, actorie și politică, Arnold Schwarzenegger (75 de ani) a fost și este, fără îndoială, o personalitate care a captat atenția publicului la nivel mondial. El a împărtășit cu fanii săi cum se menține tânăr, care este dieta sa și cum privește procesul de îmbătrânire.

Cum să te menții tânăr la 75 de ani: metoda lui Arnold Schwarzenegger

Supranumit „stejarul austriac”, Arnold a ajuns unul dintre cei mai emblematici actori de la Hollywood, iar ulterior guvernator al statului California. Așadar, pe parcursul vieții sale, Schwarzenegger a traversat un drum sinuos, plin de învățăminte.

Arnold Schwarzenegger a răspuns la întrebarea venită din partea mai multor fani cu privire la impactul îmbătrânirii asupra aspectului său fizic, dar și mental.

„Prima etapă este acceptarea. Trebuie să îți dai seama că procesul de îmbătrânire nu este ceva pe care îl poți evita, este un element natural al existenței.", subliniază celebrul actor, care a devenit în timp și un etalon în sport.

De asemenea, el a subliniat faptul că această acceptare vine cu conștientizarea că performanța fizică tinde să scadă odată cu înaintarea în vârstă. „Confruntarea cu realitatea că nu mai ești la apogeul tinereții tale poate fi dificilă, dar este un aspect esențial al maturizării.", explică Schwarzenegger.

În Statele Unite, aproape 2 miliarde de persoane cu vârsta de peste 65 de ani suferă de depresie, o stare emoțională care poate avea legătură și cu schimbările hormonale ce favorizează pierderea masei musculare. „Într-o piață anti-îmbătrânire de 58 de miliarde de dolari este clar că mulți oameni încearcă să lupte împotriva inevitabilului, dar e important să ne concentrăm pe ceea ce putem controla.", adaugă el.

Și aici intervine importanța adaptării, mai ales în ceea ce privește activitatea fizică, susține Schwarzenegger. „Am modificat modul în care mă antrenez pentru a îmi reduce riscul de accidentare și pentru a rămâne în formă într-un mod sustenabil.", menționează Schwarzenegger.

În loc să utilizeze greutăți, care pot pune un stres mai mare pe articulații și ligamente, el a trecut la utilizarea aparatelor pentru un antrenament mai sigur, o schimbare implementată în 2012. Și nu este singurul care a făcut acest lucru. Frank Zane, un alt titrat câștigător al concursului Mr. Olympia, a adoptat o abordare similară după ce a ajuns la vârsta de 70 de ani.

În contextul acestor schimbări, Schwarzenegger reiterează importanța menținerii unei atitudini pozitive și a dorinței de a continua să se antreneze: „Fitness-ul este o parte integrată a ființei mele. Chiar dacă nu mai pot face aceleași exerciții ca acum 50 de ani, actul de a mă antrena îmi conferă un sentiment de realizare și bucurie.".

La nivel mental și emoțional, îmbătrânirea nu l-a înfrânt, ci mai degrabă i-a oferit un nivel de perspectivă și înțelepciune pe care nu l-ar fi putut dobândi altfel. „Am citit mai mult, am întâlnit oameni extraordinari, am acumulat experiență și am învățat atât din succesele, cât și din eșecurile mele.", mărturisește el.

Arnold a ajuns să își folosească influența pentru a milita pentru un mediu mai curat, pentru reforme la nivel guvernamental și pentru alte cauze sociale.

La 74 de ani, Schwarzenegger îmbrățișează profunzimea discuțiilor despre subiecte complexe, de la politica de sănătate până la infrastructura socială, și înțelege că viața nu este doar despre realizările personale, ci și despre contribuția adusă comunității.

„În cele din urmă, valoarea noastră nu este măsurată prin ceea ce am acumulat, ci prin ceea ce am oferit altora. Este o lecție prețioasă pe care am învățat-o în timp și care mă face să apreciez fiecare zi pe care o trăiesc.", concluzionează el.

Arnold Schwarzenegger nu doar că ne oferă o introspecție în viața sa, dar și un model demn de urmat despre cum să abordăm provocările și beneficiile care vin cu îmbătrânirea: cu acceptare, adaptare și, mai presus de toate, cu înțelepciune, scrie menshealth.com.

Celebrul actor de la Hollywood are o dietă bazată, în mare parte, pe fructe, legume, îi place să consume mult pepene roșu atunci când este foarte cald, bea multe lichide, dar și tot felul de smoothie-uri bazate pe legume, ouă întregi și fructe precum bananele.

Arnold consumă cât mai puțină proteină animalică, însă nu refuză, din când în când, carnea pe grătar. În general, actorul are o dietă proteică bazată pe legume.