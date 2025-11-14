Lot de vin Prosecco, în pericol iminent de explozie. Aproape un milion de sticle retrase de pe piață

Aproape un milion de sticle de vin spumant Prosecco au fost retrase din magazinele Costco din SUA, după ce mai multe s-au spart singure, provocând răni consumatorilor.

Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA (CPSC) a anunțat rechemarea a aproximativ 941.400 de sticle de, vinul spumant cu marcă proprie al Costco, cel mai mare lanț de hipermarketuri en gros din America. Motivul: sticlele ar putea exploda chiar și fără a fi atinse, aparent din cauza unui defect al presiunii interne sau a unei anomalii a sticlei, potrivit Corierre del Veneto.

Potrivit gigantului american, retragerea vizează sticlele nedeschise de Prosecco Superiore DOCG, care „se pot sparge brusc, chiar dacă nu sunt manipulate sau utilizate”. Vestea s-a răspândit rapid în mass-media americană, stârnind îngrijorare și în Italia: au fost deja zece raportări de sticle care au explodat sau s-au spart, cu un caz în care un consumator a suferit o tăietură.

Costco le cere clienților să nu returneze sticlele în magazine, deoarece există un risc ridicat ca acestea să se spargă în timpul transportului. Recomandarea oficială este să le aruncați imediat, învelindu-le în prosoape de hârtie, punându-le într-o pungă de plastic și aruncându-le la gunoi. „Acest lucru va reduce riscul de rănire din cauza fragmentelor de sticlă în cazul unei explozii”, explică compania.

Incidentul survine într-un moment deosebit de complicat în relațiile dintre vinul spumant Treviso și Statele Unite, din cauza tarifelor impuse de administrația Trump. Trebuie menționat că DOC exportă aproximativ 130 de milioane de sticle în SUA, reprezentând 23% din exporturi, în valoare de aproximativ jumătate de miliard de euro; dealurile istorice din Conegliano și Valdobbiadene exportă „doar” 3,5 milioane de sticle, care sunt vândute în principal în restaurante și magazine de vinuri.

Situația economică actuală este rezumată în cuvintele lui Sandro Bottega, un antreprenor cunoscut: „De la intrarea definitivă în vigoare a tarifelor vamale pentru vinurile italiene în SUA, importurile pe piața internă par să fi scăzut, așa cum arată și datele vamale (-26%)”, explică el. „Din partea noastră, pe lângă confirmarea scăderii exporturilor pe piața internă, observăm o creștere a vânzărilor în canalul duty-free, care beneficiază în mod evident de neaplicarea taxelor.”

Îngrijorare și în Italia

Povestea milioanelor de sticle care riscă să explodeze s-a răspândit în ultimele ore în Italia, provocând agitație în rândul producătorilor, care se tem acum de efectul publicității negative. Acest lucru se datorează și faptului că în SUA nu lipsesc clonele de Prosecco.

Unul dintre cele mai recente cazuri care a stârnit multe controverse a implicat compania californiană Rack&Riddle, unul dintre principalii producători de vinuri spumante din Statele Unite, care, cu produsul său „Calsecco”, a imitat vinul spumant din Treviso pentru a exploata potențialul său de vânzare. Riscul de deteriorare a imaginii întregului sector este, prin urmare, considerabil, mai ales în combinație cu legislația foarte permisivă din SUA, în măsura în care, în urmă cu câteva săptămâni, a apărut chiar și un Prosecco care conținea THC, ingredientul activ din canabis.

În cele din urmă, trebuie menționat că produsul care a ajuns în supermarketuri este un „brand privat”, o linie produsă exclusiv pentru această piață, care nu poartă numele producătorilor istorici venețieni; acestea sunt produse low-cost, care pun accentul mai mult pe marjele de profit decât pe calitate.

Îmbuteliatorul de vin este F&F Fine Wines International, care comercializează marca în Statele Unite sub numele de Ethica Wines. Sticlele lor sunt din sticlă verde, cu etichete și capsule violet, vândute numai în magazinele Costco din douăsprezece state americane: Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Dakota de Nord, Nebraska, Ohio, Dakota de Sud și Wisconsin.