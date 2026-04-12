Mesajele politicienilor de Paşte. Președintele Nicușor Dan: „ Să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte”

Mai mulţi politicieni au transmis pe Facebook mesaje de Paşte în care le urează românilor ca această sărbătoare să le aducă sănătate, fericire, încredere şi linişte şi îi îndeamnă să fie solidari.

Politicienii români au lăsat de Paște contrele și s-au concentrat pe transmiterea unor mesaje adecvate sfintelor sărbători din aceste zile.

Printre primii care s-a adresat românilor a fost președintele Nicușor Dan, care duminică diminteață a transmis un mesaj de solidaritate.

”Hristos a Înviat!

Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii, momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc - încrederea că putem mai mult, iubirea și bunătatea față de semeni.

Sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta în vremuri marcate de incertitudini și crize severe, în care mulți dintre noi sunt preocupați în mod firesc de grija pentru ziua de mâine.

Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate.

Fie ca Lumina Învierii să ne aducă pacea sufletească de care avem nevoie pentru a merge înainte, oricât de anevoios ar părea uneori drumul.

Vă doresc sărbători senine, cu sănătate și oameni dragi alături!”, a scris președintele pe Facebook.

Și premierul Ilie Bolojan a fost printre cei care au dorit să transmită un mesaj românilor.

”Dragi români,

SĂRBĂTORI FERICITE!

Vă doresc să aveți parte de sărbători în pace și liniște, alături de cei dragi.

HRISTOS A ÎNVIAT!”, se arată în mesajul lui Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, președintele PSD și George Simion, liderul AUR s-au rezumat la a transmite mesajul simplu, ”Hristos a Înviat!”, în vreme ce președintele USR, Dominic Fritz, a avut o urare specială pentru români.

”Din triumful vieții asupra morții pe care îl celebrăm în aceste zile, să găsim din nou curajul de a spera și puterea de a trece peste ce ne desparte. Vă mulțumesc pentru munca și pentru pasiunea cu care luptați pentru orașul și țara noastră. Vă rog să nu obosiți niciodată. Avem nevoie unii de alții și România de toți.

Hristos a înviat. Sărbători fericite. Paște binecuvântat”, este mesajul lui Dominic Fritz.