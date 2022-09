Ardeiul gras, leguma care reduce inflamația. Ce contraindicații are și cum e indicat să-l consumi

Considerat un pachet mare de vitamine, în special vitamina C, cu puternic rol antioxidant, ardeiul gras conține 92% apă, iar restul compoziției este dat de carbohidrați, proteine și grăsimi. Pe lângă beneficiile pe care le aduce organismului, deliciosul ardei are și contraindicații.

Ardeiul gras nu este recomandat pentru consum celor care suferă de boli inflamatorii ale tractului gastro-intestinal, gastrită, ulcer gastric, hemoroizi și boli renale. Ardeiul gras este unul dintre produsele care conțin îngrășăminte pe baza de azot, pesticide. Prin urmare, este mai bine să-l cumpărați numai în timpul sezonului său de creștere și, în special, vara, și eventual cultivat în habitatul regiunii în care trăiți.

Conținut scăzut de calorii

Un ardei gras conține 169% din doza zilnică de vitamina C, vitamina B6, potasiu, acid folic, vitamina E, vitamina A etc. Fitonutrienții din ardeiul gras sunt: capsantina (oferă culoarea roșu intens), violaxantina (în ardeii galbeni), luteina (abundă în ardeii verzi), quercitina și luteolina, ambele cu rol antioxidant. În același timp, are un conținut scăzut de calorii: o ceașcă de ardei gras înseamnă 45 de calorii.

„Ardeiul gras roșu conține anumite fitochimicale și carotenoide, în special betacaroten, ce au proprietăti antioxidante și antiinflamatorii. Capsaicina care se găsește în ardeiul gras are numeroase beneficii asupra sănătății. Studiile arată că reduce colesterolul rău, ține sub control diabetul, ușurează durerea și reduce inflamația.

Dacă este gătit pentru doar puțin timp la temperatură scăzută, ardeiul gras își păstrează o mare parte din aroma sa dulceagă, aproape la fel cu cea a fructelor și conținutul de flavonoide, ce reprezintă nutrienți puternici”, explică Marina Grigore, specialist în nutriție și apifitoterapie.

Cât și cum pot fi păstrați

Pentru a beneficia de toate aceste proprietăţi, ardeii trebuie să fie consumați în stare crudă, în salate sau sub formă de suc proaspăt.

De asemenea, trebuie să fie proaspeți, să aibă o culoare intensă fără pete. Pot fi păstrați la frigider o săptămână sau pot fi congelați, fără a-şi pierde proprietăţile. În frigider se păstrează în pungi de plastic, nespălaţi, până la şapte zile, fără a-şi pierde prospeţimea. Ardeii dulci pot fi congelaţi fără să fie opăriţi.

Ardeii copţi sunt un fel apreciat în bucătăria românească, îndeosebi de către persoanele cu stomac sensibil. Copţi şi curăţaţi de coajă, sunt mai uşor de digerat. Legumele se coc, apoi se pun într-o pungă etanş şi se lasă 15 minute să se aburească.

Se scot din pungă şi se dă jos coaja. Se scot cotorul şi seminţele, se scurg şi se aşază porţionat în pungi. După răcire, se pun în congelator.