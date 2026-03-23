Articol publicitar

Un nou început pentru o familie de români din Toronto. Au lăsat în urmă Canada ca să trăiască aproape de cei dragi și de natură, în Greenfield

Dorul de cei dragi este o constantă pentru orice român plecat în străinătate. Tocmai de aceea, atunci când poate găsi în România un loc unde să fie aproape de familie, având standarde similare de locuire ca în afara țării, decizia întoarcerii acasă vine aproape de la sine. 

Așa s-a întâmplat în cazul Mihaelei Zaharia și al soțului ei, care au renunțat la viața din Canada pentru o locuință în Greenfield, lângă cei apropiați, la câțiva pași de pădure și cu un stil de viață asemănător celui pe care l-au avut când erau departe de România.

„Am luat decizia de a ne întoarce în mai puțin de un an”

Cei doi au plecat în Canada în 2017. Își doreau să-și întemeieze o familie și credeau că nu se vor mai întoarce vreodată să locuiască în România.

„Lucrurile s-au așezat repede în ceea ce privește locuința, joburile și prietenii, însă, pe măsură ce trecea timpul, ne lipsea tot mai mult familia. Diferența de fus orar era o problemă în a ține legătura cu ei. Începusem să lipsim de la evenimente importante, deoarece zilele de concediu erau mult mai puține decât în Europa”, povestește Mihaela.

În scurt timp, ei și-au dat seama că își pot construi o viață bună și în țară, așa că au început să-și facă planuri de revenire acasă.

„Am luat decizia de a ne întoarce în mai puțin de un an, însă am realizat că, pentru carieră, ar fi bine să mai rămânem o perioadă. Am început să strângem bani, știind că ne vom dori să ne cumpărăm un apartament. Pandemia a grăbit însă decizia de a ne întoarce, așa că, în august 2020, am luat bilet doar dus, fiind transferați cu joburile în România. Pentru noi a fost excelent, chiar dacă situația era tragică – am putut veni acasă și lucra de la distanță într-o perioadă în care angajările erau în stand-by”, continuă Mihaela.

Mihaela Zaharia în Greenfield

„Pentru noi Greenfield a îndeplinit toate criteriile”

Au ales zona de nord a Bucureștiului și s-au îndreptat către cartierul Greenfield pentru că sora Mihaelei locuia deja aici de câțiva ani, împreună cu familia, și era încântată de ce îi oferă cartierul.

„Știam că ne dorim natura aproape, pădurea, dar și orașul la o distanță decentă. Aveam o sumă fixă de bani și nu ne doream un credit, iar pentru noi Greenfield a îndeplinit toate criteriile. Am venit în august 2020, iar imediat după ce am ieșit din carantină am vizionat câteva apartamente în Greenfield. L-am ales pe cel care se încadra în bugetul nostru și era mobilat de către Impact, ceea ce ne-a ajutat foarte mult”, mai precizează Mihaela.

Ulterior, cei doi au devenit părinții unui băiețel, iar viața a intrat pe o direcție și mai frumoasă pentru ei, aproape de cei dragi și de comunitatea din cartier.

Când se gândește cei îi lipsea în Canada și a găsit în Greenfield, Mihaela vine imediat cu răspunsul: „Faptul că ajungem repede la familie și prieteni – ne vizităm des, mergem la mare, la munte sau la aeroport. În Canada, distanțele erau foarte mari, chiar și cu transportul aerian putea dura șase ore să ajungi la ocean, în aceeași țară”.

„Ne-am împrietenit cu vecinii, ne ajutăm cu diverse lucruri”

În plus, deși canadienii sunt oameni zâmbitori și politicoși, Mihaela a constatat că acolo „era greu să îți faci prieteni adevărați, pe care să poți conta și care să te ajute oricând”.

„Aici, în Greenfield, ne-am împrietenit cu vecinii, ne ajutăm cu diverse lucruri, cu mâncare, cu o supă caldă când copilul e bolnav și nu te simți niciodată prost să bați la ușă și să ceri ajutor, chiar dacă nu ai anunțat în prealabil”, adaugă ea.

De altfel, Mihaela și-a dat seama de beneficiile creșterii unui copil în acest cartier încă de dinainte de a fi ea, însăși, mamă.

„În primele luni după ce ne-am mutat, am lucrat pe fus canadian, așa că aveam prima parte a zilei liberă și o petreceam cu nepoțica mea, care avea atunci doi ani și jumătate. Mergeam în pădure, în parcuri, la brutărie. Căutam «comori» în pădure, construiam cazemate din crengi, ne jucam în parcuri cu alți copii și interacționam constant cu vecinii”, își amintește ea, adăugând că siguranța este un alt atu major al cartierului, nepoata ei ieșind singură în parcurile din zonă încă de la vârsta de 5 ani.

„Vara, fiecare zi se simte ca o vacanță aici”

Astăzi, Mihaela și familia ei se bucură din plin de apropierea de natură, de legăturile cu comunitatea și de facilitățile din cartier – de la Wellness Club by Greenfield și restaurantele din Greenfield Plaza, până la micile magazine ale producătorilor locali.

„Când vremea este prielnică, ne plimbăm în pădure, pe jos sau cu bicicletele. Eu și fiul meu Toma petrecem mult timp afară - în parcuri, la cafenea - și abia așteptăm primăvara pentru a relua plimbările lungi prin pădure. Eu și soțul meu încercăm să ajungem de trei ori pe săptămână la sală, la saună sau la înot, iar vara ne petrecem multe weekenduri la piscină. Când lucram și aveam o zi mai lejeră, era minunat să stau cu laptopul pe șezlong sau la cafeneaua de lângă, iar în pauze să mă răcoresc în piscină. Și nu eram singura – aveam cel puțin zece «colegi de birou»”, spune Mihaela.

Piscina de la Wellness Club este și unul dintre locurile preferate ale băiețelului ei.

„Alături de bebe Toma am avut cea mai frumoasă vară la piscina clubului Wellness și în pădure. Vara, fiecare zi se simte ca o vacanță aici, la modul cel mai sincer. Mă puteam relaxa cât timp el dormea, apoi ne distram în apă. Mulți prieteni care veneau în vizită ne spuneau că trăim ca într-un resort”, mai precizează ea.

