Cum arată o experiență completă de vară exclusiv în România

Există un tip de vacanță care a devenit aproape reflex: un zbor de câteva ore, un hotel rezervat din timp, liste de restaurante salvate pe telefon și câteva experiențe „must see” bifate în grabă.

De la Barcelona la Ibiza sau la marile parcuri tematice din Europa, modelul e același: entertainment, socializare și explorare, asociate frecvent cu bugete ridicate, planificare complexă și logistică extinsă. Conform datelor publicate de Eurostat și analizelor din industrie, prețurile biletelor de avion în Europa au înregistrat creșteri mari, pe fondul cererii ridicate și al costurilor operaționale mai mari pentru companiile aeriene. Pentru majoritatea, chiar și un city break, nu doar o vacanță de 7 sau 10 nopți, implică o investiție financiară atent calculată, pe lângă o organizare detaliată. În 2026, NIBIRU propune o altfel de vacanță pe litoralul românesc: o experiență construită pe același mix de activități, dar fără costurile și complicațiile unui city break internațional. Din 16 iulie 2026, românii vor avea acces la o adevărată destinație de entertainment de vară, cu festivaluri, concerte și experiențe zilnice, toate acestea în Costinești în cea mai mare destinație de distracție din Europa. Accesul pe promenadă care include activități variate de la zone pentru sport, muzee, cluburi, baruri și restaurante este gratuit, singura condiție fiind o consumație de 25 RON (echivalentul a 5 euro)

Intri într-un spațiu, nu într-un program

În cele mai multe destinații internaționale, ziua începe cu un plan. La NIBIRU, experiența pornește din libertatea alegerii dintr-o gamă variată de opțiuni.e: Vizitatorii accesează un spațiu gândit ca un hub de entertainment, unde poți experimenta fără presiunea unui program strict, deoarece tot ce îți poți dori se află în același loc. Promenada centrală, care traversează întregul proiect, devine mai mult decât un simplu coridor de trecere, aceasta se transformă într-o zonă activă, cu peste 2.000 de copaci și plante, retail, zone de sport, relaxare și activări de brand. Această infrastructură transformă simpla prezență într-o experiență continuă, adaptată diferitelor categorii de public. Parcul de Distracții NIBIRU aduce o experiență de seară vibrantă, cu muzică și lumini, iar Muzeul Planetelor, un traseu tematic dedicat Sistemului Solar, oferă o experiență educațională pentru familii. Cei pasionați de frumos pot intra în spațiul de artă contemporană realizat în parteneriat cu Galeria Suprainfinit, care găzduiește expoziții, workshop-uri și tururi ghidate Nu există presiunea unui program strict sau a unui itinerariu impus, ci un flux natural al experiențelor, similar marilor destinații internaționale de entertainment.

Diferența majoră constă în accesibilitate : experiența este imediat disponibilă, fără zboruri, fără logistică complexă și fără limitările unui sejur prestabilit. Conceptul pune accent pe flexibilitate, libertate de alegere și confort operațional.

Vacanța pe litoralul românesc devine o experiență culinară

Diversitatea culinară reprezintă un element esențial al marilor destinații internaționale. NIBIRU transpune acest model într-o zonă amplă de food & drinks, gândită ca un spațiu gastronomic dinamic, inspirată de marile e piețe urbane europene. Vizitatorii vor putea accesa preparate variate, de la gastronomie românească la bucătării mediteraneene, asiatice și street food modern. De la opțiuni rapide la preparate mai elaborate, experiența culinară devine o componentă firească a întregii zile, integrată organic în ritmul vacanței. Același model îl găsești în hub-uri urbane consacrate - de la piețe precum La Boqueria din Barcelona, la food halls moderne sau street food markets din marile orașe europene, unde gastronomia are un rol central în experiența socială La NIBIRU, acest model este concentrat într-un singur ecosistem, unde diversitatea culinară, socializarea și entertainmentul coexistă, optimizând timpul și amplificând întreaga experiență.

Activități, socializare și libertatea de a schimba ritmul

NIBIRU este construit pe varietate și segmentare clară a publicului: copiii pot explora locul de joacă de 5.000 mp dezvoltat de Hype Play sau expoziția de reptile TaranTerra, în timp ce adulții pot trece la Berăria NIBIRU, o locație cu aproximativ 1.000 de locuri, gândită pentru mese în grup, concerte live și seri tematice cu muzică de la pop românesc și folk până la grecesc, lăutăresc sau petrecere.

În mod normal, genul acesta de experiență ar presupune deplasări între mai multe locații. Aici, totul este concentrat într-un singur loc, ceea ce schimbă complet ritmul zilei. Conceptul de „one day experience” elimină o presiune subtilă pe care o au vacanțele clasice: aceea de a „profita la maximum” de fiecare oră. Vizitatorii pot rămâne cât doresc, pot schimba spontan activitățile, deoarece hub-ul oferă experiențe flexibile.. NIBIRU este gândit ca un univers complex, cu activități și experiențe pentru diverse grupuri de vizitatori, de la părinți cu copii și familii, la grupuri de adolescenți, la cupluri venite pentru o vacanță în vdoi. Această versatilitate transformă litoralul românesc într-o nouă destinație de vacanță, unde experiența pe malul mării evoluează către un standard nou, comparabil cu marile centre internaționale de leisure.

Seara: entertainment ca punct culminant

Seara aduce componenta de entertainment pe care litoralul românesc nu a mai oferit-o niciodată la această scară. Pe NIBIRU Center Stage - o scenă de mari dimensiuni amplasată pe promenadă - au loc în fiecare seară concerte, momente de dans, acrobații, elemente de circ și show-uri pirotehnice, produse de regizorul Răzvan Ioan Dincă, cunoscut pentru spectacole ca Fantoma de la Operă, Mamma Mia sau Shrek. Pe această scenă urcă, pe parcursul verii, artiști ca INNA, Delia, Carla's Dreams, Theo Rose, The Motans și Irina Rimes.

Marile momente ale serii au loc în NIBIRU Arena, principalul venue al proiectului, cu două platforme VIP, sute de metri pătrați de LED și sistem de sunet și lumini de ultimă generație Vara 2026 aduce cinci festivaluri cu identitate proprie: GALAXIA (17-19 iulie, latin-reggaeton cu Hugel, Ozuna și Nicky Jam), NEBULA X (24-26 iulie, muzică electronică), K-POP Days , (1-2 august), The Artist Awards (5-6 august) și RETROGRADE (28-30 august, hits anii 2000, cu Timbaland, Fat Joe și Busta Rhymes). La acestea se adaugă concertele Gipsy Kings (9 și 21 august), programul special de Ziua Imnului Național (29 iulie) și Zilele Mării (14-16 august).

Prezența unor artiști internaționali și a unei infrastructuri de festival de mari dimensiuni poziționează NIBIRU drept un reper major în entertainmentul est-european.

Costul real al unei experiențe

Comparativ cu un city break, diferențele devin evidente: nu plătești bilete de avion, nici transfer de la aeroport la hotel. Accesul pe promenadă este gratuit cu o consumație minimă de 25 lei, iar biletele pentru festivaluri pornesc de la 99 lei/zi, cu TVA inclus. Au fost puse în vânzare și pachete speciale, inclusiv un pachet All Access pentru întregul sezon. Ai un program flexibil, fără liste de așteptare și fără taxe de „skip the line" , experiența nu mai este condiționată de un buget mare sau de timp disponibil pentru o vacanță completă

O schimbare de paradigmă

NIBIRU nu încearcă să înlocuiască vacanțele în afară, ci să propună un alt tip de acces la experiențe similare de entertainment, la același nivel. Un model în care poți avea o zi completă, cu entertainment, socializare, food și relaxare, fără să ieși din țară și fără să transformi totul într-un proiect logistic.

Pentru publicul orientat către experiențe moderne și eficiență logistică, acest model oferă o nouă formulă: acces rapid la divertisment complex, într-un concept integrat, competitiv la nivel european.








