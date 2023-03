Peste 5 miliarde de reclame înșelătoare blocate de Google în 2022

Google a lansat astăzi, 29 martie raportul anual privind siguranța în publicitatea online și Centrul de transparență a anunțurilor, un nou instrument prin care utilizatorii pot verifica advertiserii.

Google face public Google Ads Safety Report 2022, raportul anual privind siguranța în publicitatea online, care arată ce măsuri a luat compania pentru a preveni publicitatea înșelătoare.

Astfel, anul trecut Google a adăugat sau actualizat aproape 30 de politici pentru advertiseri și publicații. A fost extinsă protecția pentru adolescenți și consolidate politicile pentru anunțurile electorale. Mai mult, în 2022 Google a lansat și Centrul meu de anunțuri, prin care utilizatorii pot să-și personalizeze experiența publicitară și să afle mai multe informații despre advertiseri și reclamele pe care le văd online. În completarea acestui instrument, astăzi compania anunță și lansarea Centrului de transparență a anunțurilor, o arhivă în care utilizatorii pot căuta informații despre toți advertiserii verificați de Google.

În 2022, Google a eliminat peste 5,2 miliarde de reclame, în creștere cu 2 miliarde față de 2021, a restricționat alte peste 4,3 miliarde și suspendat 6,7 milioane de conturi ale advertiserilor. De asemenea, a blocat sau restricționat rularea reclamelor pentru mai mult de 1,5 miliarde de pagini și a luat măsuri mai ample în cazul a 143.000 de site-uri care nu respectau politicile companiei privind publicitatea online.

Blocarea conținutului nociv și combaterea dezinformării

În ultimii ani, Google a luat măsuri extinse pentru a combate dezinformarea și afirmațiile neverificate în ecosistemul său de publicitate. Acestea includ politicile Google împotriva afirmațiilor dăunătoare asupra sănătății, afirmațiile false ce subminează încrederea în procesul electoral și afirmațiile neverificate ce neagă consensul științific acceptat privind pericolul schimbărilor climatice. În 2022, Google a blocat difuzarea reclamelor în peste 300.000 de pagini ale publisherilor și rularea a peste 24 de milioane de reclame care au încălcat aceste politici. În plus, a blocat și eliminat peste 51,2 milioane de reclame pentru conținut neadecvat, inclusiv discurs instigator la ură, violență și afirmații dăunătoare pentru sănătate și 20,6 milioane de reclame pentru produse sau servicii periculoase, cum ar fi arme și explozivi.

Mai mult, Google și-a extins programul de verificare și transparență pentru anunțurile electorale, inclusiv pentru cele din UE, pentru a le oferi utilizatorilor informații fiabile despre anunțurile electorale de pe platformele sale și posibilitatea de a vedea cine a plătit pentru ele. Aceste date sunt disponibile și în Raportul de transparență privind publicitatea politică pe Google. În urma acestor politici, compania a blocat peste 2,6 milioane de anunțuri electorale ale advertiserilor care nu au finalizat procesul de verificare necesar.

Poziție față de războiul din Ucraina Google a acționat rapid după ce a început războiul din Ucraina, interzicând reclamele care exploatează, neagă sau tolerează războiul. Aceasta se adaugă politicilor generale ale Google care interzic monetizarea conținutului ce incită la violență sau neagă apariția unor evenimente tragice.

De asemenea, Google și-a întrerupt majoritatea activităților comerciale din Rusia pentru produsele sale, inclusiv afișarea reclamelor în această țară, a reclamelor de la advertiserii din Rusia și a monetizării reclamelor din mass-media rusești finanțate de stat pe platformele sale. Astfel, în conformitate cu politica sa privind evenimentele sensibile, Google a blocat în 2022 peste 17 milioane de anunțuri legate de războiul din Ucraina, și a eliminat anunțurile din peste 275 de site-uri media finanțate de stat prin platformele sale.

Siguranța copiilor

Una dintre prioritățile Google este să asigure siguranța copiilor și adolescenților din întreaga lume prin politicile sale. Astfel, compania are un istoric lung în care a blocat targetarea și personalizarea anunțurilor pentru copiii mici, filtrând totodată anunțurile destinate persoanelor mature, precum conținutul sexual explicit și cele pentru jocuri de noroc, alcool și medicamente.

Ulterior Google a extins protecția și la adolescenți, iar în 2022 a finalizat implementarea protecțiilor la nivel global pentru toți utilizatorii sub 18 ani, prin care blochează intenția de a targeta reclamele în funcție de vârstă, sex sau interese și împiedică difuzarea unor categorii de reclame sensibile. În plus, Google nu permite reclamele care promovează lucruri precum aplicații de întâlniri, concursuri și tombole și produse de slăbit pentru persoanele sub 18 ani.

Mai mult control al reclamelor pentru utilizatori

Lansat oficial astăzi, Centrul de transparență a anunțurilor este un nou instrument de transparență al Google, o arhivă în care pot fi căutați toți advertiserii verificați de pe toate platformele companiei, inclusiv Căutare, Afișare și Videoclipuri. Acesta vine în completarea Centrului meu de anunțuri lansat de companie în octombrie 2022, prin care utilizatorii pot să controleze tipurile de reclame pe care le văd pe Google în Căutare, YouTube și Discover, să vadă mai multe informații despre acestea și să-și personalizeze experiența publicitară.

În primele trei luni de la lansare, ”Centrul meu de anunțuri” a înregistrat peste 70 de milioane de vizite la la nivel global, iar utilizatorii și-au ajustat preferințele publicitare pentru mai mult de 20% dintre aceste vizite. În 2022, Google și-a extins la nivel global programul pagini pentru advertiseri, prin care utilizatorii pot vedea informații de bază despre un advertiser verificat, cum ar fi locul în care se află, ce tip de afacere oferă și alte reclame pe care le-a rulat recent. Momentan, Google verifică identitatea advertiserilor în peste 240 de țări și regiuni.

Raportul poate fi citit aici.