Pentru Liviu Popescu, noul HUAWEI WATCH Ultimate 2 este partener în business și în viața de zi cu zi: „A devenit un instrument esențial în rutina mea zilnică, atât pentru sănătate, cât și pentru eficiență.”

Să fii om de afaceri înseamnă să-ți explorezi mereu limitele și să depășești constant obstacole neprevăzute. Poate nu e un sport de performanță, dar are în comun cu acesta nevoia de strategie, ambiție și capacitate de a nu renunța indiferent de barierele care apar.

De aceea, la fel ca în sport, și în business ai nevoie ca tehnologia să-ți fie partener de drum, mai ales dacă ai de partea ta cele mai recente inovații care îți pot face viața mai ușoară.

O admite, convins, și Liviu Popescu, coproprietar al grupului Fratelli și co-fondator al festivalului de vinuri RO-Wine, care a testat de curând cel mai nou ceas inteligent din portofoliul HUAWEI, WATCH Ultimate 2, despre care spune că a intrat rapid în rutina sa zilnică. Prin mixul de funcții, a devenit un partener de încredere pentru omul de afaceri, iar motivele sunt simple: „HUAWEI WATCH Ultimate 2 reunește exact valorile pe care le caut și eu la acest tip de accesoriu: eleganță în design, durabilitate în utilizarea zilnică și performanță în cele mai solicitante condiții.”, recunoaște Liviu Popescu. Noul ceas inteligent este disponibil pentru achiziție pe HUAWEI Store, magazinul online oficial al brandului în România.

Eficiență în business și în antrenamente: „Huawei Watch Ultimate 2 a intrat rapid în rutina mea zilnică”

Ziua unui om de afaceri este mereu plină, iar provocarea este să pună în echilibru munca și timpul pe care și-l dedică, de exemplu pentru relaxare sau pentru mișcare. Liviu Popescu spune că WATCH Ultimate 2 s-a integrat foarte repede printre obiceiurile sale zilnice, cele mai utilizate funcții fiind cele pentru business și pentru antrenamente: „În business mă ajută să fiu mereu conectat - văd instant notificările importante, apelurile și întâlnirile, fără să mai stau constant cu telefonul în mână. Iar pe partea de mișcare, este partenerul meu de antrenament ideal: îmi monitorizează precis efortul, somnul și nivelul de stres, ajutându-mă să mențin echilibrul între muncă și stilul de viață activ.”

Ambele categorii îl ajută într-o tactică foarte importantă pentru el: eficiența. „Funcțiile de antrenament mă ajută să îmi monitorizez progresul și să îmi optimizez sesiunile de sport, iar cele de business, cum ar fi notificările, calendarul sau apelurile, îmi oferă un plus de eficiență în activitățile zilnice.”, povestește omul de afaceri.

Tot din categoria „eficiență”, WATCH Ultimate 2 vine cu o funcție extrem de utilă pentru cursele contra cronometru care se dovedesc a fi zilele unui antreprenor. Deși e imposibil să treacă o zi fără să aibă contact cu telefonul, ceasul aduce un plus care contribuie la o experiență mai ușoară: funcția eSim poate prelua apelurile direct pe smartwatch, fără a fi nevoie să ai telefonul lângă tine, chiar și în modul de economisire energie. Așa cum povestește Liviu Popescu după ce a testat-o, aceasta te menține conectat permanent: „Am testat apelurile direct de pe HUAWEI WATCH Ultimate 2 prin eSIM și le folosesc frecvent. Funcția este foarte utilă, mai ales în zilele încărcate, când nu am mereu telefonul la îndemână. Ca om de afaceri, nu îmi permit să fiu complet deconectat, dar cu ajutorul HUAWEI WATCH Ultimate 2 pot lăsa telefonul deoparte pentru câteva ore fără griji. Rămân conectat, pot răspunde la apeluri și mesaje direct de pe ceas, ceea ce îmi oferă flexibilitate și eficiență.”

Funcții performante de monitorizare a sănătății: „Mă ajută să îmi mențin un stil de viață echilibrat și să fac ajustări acolo unde este nevoie.”

Echilibrul dintre muncă și sănătate este esențial pentru Liviu Popescu, iar testarea ceasului i-a dezvăluit aspecte despre stilul de viață de care va ține cont în viitor. HUAWEI WATCH Ultimate 2 integrează sistemul TruSense™, care, alături de tehnologia X-TAP, oferă o imagine completă asupra stării de sănătate. Printr-o simplă atingere a senzorului lateral, ceasul analizează 11 indicatori esențiali ai stării fizice și emoționale, de la nivelul de stres și temperatura corporală, până la saturația oxigenului din sânge.

„Folosind funcțiile de monitorizare a sănătății, am descoperit câteva lucruri utile despre stilul meu de viață. Ceasul mă ajută să îmi controlez nivelul de stres, ceea ce m-a făcut mai atent la starea mea generală de sănătate. Aceste informații mă ajută să îmi mențin un stil de viață echilibrat și să fac ajustări acolo unde este nevoie.”, relatează Liviu Popescu.

WATCH Ultimate 2 te însoțește în activitățile outdoor cu funcții inovatoare

Pauzele și deconectarea de la rutina zilnică sunt esențiale pentru oricine și în egală măsură pentru un om de afaceri. WATCH Ultimate 2 surprinde nu doar cu funcții pentru business, ci și pentru experiențele outdoor, permițându-ți să urmărești indicatori valoroși. „Îmi place foarte mult ceasul pentru că îl pot folosi în toate activitățile mele sportive. Atât în sesiunile de golf, cât și în drumeții, mă ajută să îmi monitorizez nivelul de efort și să rămân conectat cu obiectivele mele de fitness.”, admite Liviu Popescu.

El a descoperit în noul smartwatch un antrenor de golf inteligent. Ceasul oferă acces la hărți detaliate ale terenurilor de golf, care pot fi mărite fără a fi pierdute detalii, iar prin aplicația HUAWEI Health, fiecare lovitură poate fi analizată în detaliu, de la traiectoria mingii până la momentele-cheie ale jocului. „La golf, apreciez funcțiile dedicate, precum monitorizarea distanței și a loviturilor, care îmi oferă informații utile despre jocul meu.”, spune el.

Dacă vorbim de drumeții, WATCH Ultimate 2 rămâne un partener de încredere. Expedition Mode oferă toate informațiile relevante în timp real: altitudine, presiune atmosferică, viteză medie, ritm cardiac, nivelul bateriei și avertizări meteo. Iar dacă traseul devine dificil, funcția Route Back te ghidează în siguranță înapoi la punctul de plecare.

Mai mult, sistemul de poziționare SunFlower oferă o precizie GPS remarcabilă, datorită algoritmilor avansați care îmbunătățesc acuratețea, semnalul rămânând stabil chiar și în zone dificile. „În drumeții, GPS-ul precis, barometrul și monitorizarea pulsului sunt extrem de utile – mai ales în traseele lungi sau în zone montane. În plus, autonomia extinsă a bateriei îmi oferă siguranța că pot conta pe ceas chiar și în activități de durată.”, adaugă Liviu Popescu.

La capitolul autonomie, în modul de economisire a energiei, ceasul poate funcționa până la 11 zile fără încărcare, menținând funcțiile esențiale active, iar în modul standard oferă până la 4,5 zile de utilizare completă.

„HUAWEI WATCH Ultimate 2 este un echilibru reușit între tehnologie avansată și rafinament.”

Design-ul noului WATCH Ultimate 2 se integrează perfect atât într-un stil business atent la detalii, cât și în suita echipamentelor de aventuri în natură. Liviu Popescu însuși îi apreciază versatilitatea: „Fie că sunt la birou, într-o întâlnire importantă sau pe munte, în drumeții sau sporturi mai intense, ceasul se adaptează perfect stilului meu de viață activ, dar și atent la detalii.”

Ceasul vine în două variante de culoare, Blue și Black, iar design-ul a fost gândit pentru stil și durabilitate: carcasa octogonală este fabricată din metal lichid pe bază de zirconiu, iar ceramica nanocristalină și sticla de safir contribuie la rezistență și protecția împotriva uzurii. Vizibilitatea este excelentă, chiar și în lumina soarelui, datorită luminozității care poate ajunge până la 3.500 niți.

Liviu Popescu e convins: „Îmi place foarte mult designul HUAWEI WATCH Ultimate 2. Este un model foarte versatil, cu un aspect elegant și sportiv în același timp. Îmi place faptul că are mai multe opțiuni de curele, ceea ce îl face ușor de adaptat la diferite ținute și ocazii. Se potrivește foarte bine cu piesele din garderoba mea, fie că port ceva casual, business sau sport. Practic, pot purta ceasul în orice context, de la întâlniri de afaceri până la antrenamente sau activități în aer liber.”

HUAWEI WATCH Ultimate 2 este disponibil acum pe HUAWEI Store în două variante: modelul cu carcasă din Amorphous Zirconium și curea neagră din fluoroelastomer, la prețul de 3.999 RON, și versiunea cu o curea dual-color din același material premium, la 4.999 RON. Iar pentru cei care aleg noul smartwatch, HUAWEI oferă un cadou exclusiv: o pereche de căști FreeBuds Pro 4 și 10x puncte care pot fi folosite în HUAWEI Store.