Noua colaborare Nikon | RED: Dacă îți dorești producții de amploare atunci noul model Nikon ZR este pentru tine!

Nikon | RED extinde gama de aparate foto Z CINEMA adăugând aparatul foto cinematografic pe cadru întreg Nikon ZR.

Creat pentru cineaști și creatori în mișcare, ZR este cel mai ușor aparat foto multifuncțional din lume, dar se comportă cu mult peste așteptări în ceea ce privește puterea cinematografică. Datorită senzorului în format de cadru întreg 6K, renumitei științe a culorilor RED, monitorului mare de pe aparatul foto și sunetului intern pe 32 de biți, noul ZR le oferă utilizatorilor posibilitatea de a obține segmente de film uimitoare și sunet curat fără ajutorul unor echipamente externe.

De la scene studiate cu atenție până la segmente de film foarte dinamice, Nikon ZR este instrumentul perfect pentru creatorii care doresc să își îmbunătățească rezultatele. Înregistrarea în aparatul foto până la 6K/60p și o suită completă de formate profesionale pentru înregistrare video oferă compatibilitate cu orice platformă sau flux de lucru. Una dintre extraordinarele sale funcții este codecul exclusiv R3D NE, care aduce renumita tehnologie a culorilor RED la Nikon. În plus, ZR dispune de două valori ale ISO de bază, 800 și 6400, ceea ce menține intervalul dinamic cu peste 15 trepte al senzorului, pentru surprinderea tuturor detaliilor în orice condiții de iluminare.

Pentru configurații agile, monitorul cu unghi variabil de 4 inchi al aparatului ZR este un avantaj imens. Afișajul mare și luminos funcționează ca un hub de control extins și acoperă gama de culori DCI-P3, pentru monitorizarea precisă a culorilor din cadru. Deoarece imaginea este doar jumătate din poveste, ZR se remarcă și ca primul aparat foto din lume care oferă înregistrare audio internă pe 32 de biți. Intervalul dinamic al sunetului pe 32 de biți este atât de vast, încât nivelurile nu trebuie monitorizate constant în timpul filmării: sunetul se înregistrează așa cum este, iar nivelurile pot fi ajustate în post-producție, fără pierdere de informații.

Nikon ZR are și alte caracteristici profesionale, cum ar fi etanșarea completă împotriva intemperiilor și compatibilitatea cu o gamă largă de obiective Nikon sau de la parteneri. În plus, ZR are o mare capacitate de extindere a sistemului, iar noul microfon digital shotgun ME-D10 de la Nikon captează direcțional întreaga bogăție a sunetelor în aproape orice mediu de înregistrare.

Zurab Kiknadze, manager de produs, Nikon Europe, spune: „Astăzi, ridicăm cortina pentru primul aparat foto Nikon cu adevărat cinematografic. Colaborarea noastră cu RED dă roade, iar viitorul aparatelor foto cinematografice este luminos!”

Rezumatul caracteristicilor principale: aparatul foto cinematografic ZR

Înregistrare în aparat până la 6K/60p: frame rate și rezoluții flexibile. 24p cinematografic sau 240p cu redare ultralentă. 6K cu detalii bogate sau 1080p clar și compact.

Senzor în format de cadru întreg semistivuit: interval dinamic larg și viteze mari de citire, care minimizează eficient distorsiunile de tip „obturator oscilant”.

Renumita tehnologie a culorilor RED: codecul exclusiv R3D NE de la RED oferă o libertate imensă în post-producție și posibilitatea combinării segmentelor de film ale ZR și imaginilor filmate cu un aparat foto RED.

Monitor cu ecran tactil cu unghi variabil de 4 inchi, mare și luminos: acoperă gama de culori DCI-P3 și oferă un format de afișare generos, de 16:10. Funcțiile sunt controlate prin atingerea ușoară și silențioasă a ecranului și se pot încărca până la 10 tabele LUT 3D în aparatul foto, pentru vizualizarea pe monitor în timpul filmării.

Două valori ale ISO de bază, 800 și 6400: la filmarea în Log3G10. Intervalul dinamic larg cu peste 15 trepte al senzorului este menținut la ambele ISO de bază.

Înregistrare audio în aparat pe 32 de biți: captați sunetul așa cum este folosind microfoanele interne ale aparatului foto sau un microfon extern compatibil și reglați nivelurile în post-producție, fără decupare.

Moduri video cinematografice și opțiuni picture control RED personalizate: 4 moduri video creative și 9 presetări RED personalizate, pentru conținut cu aspect cinematografic direct în aparatul foto.

AF rapidă și inteligentă: rapidă, precisă, fiabilă și personalizabilă. Detectare și urmărire inteligentă a subiectului, AF zonă largă personalizată și viteze AF selectabile, pentru tranziții line și repetabile ale focalizării.

Stabilizare a imaginii în aparat, pe 5 axe: tehnologia Nikon de reducere a vibrațiilor cu deplasarea senzorului menține stabilă imaginea.

Compensare pentru variația distanței focale în funcție de distanța de focalizare (focus breathing): pentru tranziții mai cursive și mai naturale.

Durată lungă de înregistrare: designul inovator al corpului disipează căldura eficient și silențios.

Ușor și rezistent: ZR are circa 540 g (doar corpul) și este complet etanșat împotriva intemperiilor.

Montură Z, pentru flexibilitate la alegerea obiectivului: atașați orice obiectiv Nikkor Z, orice obiectiv Nikon cu montură F și o gamă largă de obiective de la terți.

Extensibil: cu accesoriile Nikon și ale mărcilor partenere, Nikon ZR poate fi plasat în centrul unui echipament video amplu.

Noul microfon digital shotgun ME-D10: este compatibil cu formatul audio pe 32 de biți și are un raport semnal-zgomot de 77 dB, pentru un sunet fără distorsiuni.

Descoperă Nikon ZR – primul aparat foto Z Cinema all-in-one, unde imaginea și sunetul ating nivel cinematografic!