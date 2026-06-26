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Microsoft scumpește consolele Xbox cu până la 150 de dolari. Compania invocă explozia costurilor pentru componente

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Microsoft a anunțat că va majora, începând cu 1 august, prețurile consolelor Xbox la nivel mondial. Modelele cu 512 GB vor fi mai scumpe cu 100 de dolari, iar cele cu 1 TB vor costa cu 150 de dolari mai mult. Totodată, compania va retrage din ofertă modelul de 2 TB.

Microsoft va majora prețurile consolelor Xbox începând cu 1 august. FOTO: Microsoft
Microsoft va majora prețurile consolelor Xbox începând cu 1 august. FOTO: Microsoft

Este a treia majorare de preț într-un interval de mai puțin de un an. În octombrie 2025, Microsoft crescuse deja prețurile consolelor Xbox în Statele Unite cu sume cuprinse între 20 și 70 de dolari.

Microsoft: Costurile componetelor au crescut de peste 2,5 ori 

Compania susține că a încercat să evite o nouă scumpire și că a negociat în ultimele luni cu furnizorii, însă prețurile componentelor esențiale au continuat să crească.

„Din păcate, costurile pentru memoria și stocarea folosite în console au crescut de peste 2,5 ori și ne așteptăm să se dubleze din nou până în toamna anului 2027”, a transmis Microsoft.

Compania explică faptul că industria consolelor este afectată într-o măsură mai mare decât alte segmente ale pieței de electronice, deoarece consolele sunt vândute, de regulă, la un preț mai mic decât costul lor de producție, diferența urmând să fie recuperată ulterior prin vânzarea de jocuri și servicii.

Cererea pentru AI pune presiune pe piața memoriei 

Potrivit Reuters și Forbes, cererea tot mai mare pentru cipuri de memorie utilizate în centrele de date dedicate inteligenței artificiale a redus disponibilitatea componentelor pentru electronicele de consum și a dus la creșterea prețurilor.

Piața globală este dominată de trei mari producători de memorii semiconductoare – Samsung, SK Hynix și Micron Technology –, care încearcă să facă față cererii în creștere din sectorul AI.

În cazul Micron, cererea ridicată a determinat compania să renunțe complet, la sfârșitul anului trecut, la producția de memorii RAM și SSD destinate pieței de retail.

Microsoft anunță și programe pentru cumpărători

Odată cu majorarea prețurilor, Microsoft a prezentat și mai multe programe prin care încearcă să facă noile console mai accesibile.

Compania va extinde opțiunile de plată în rate fără dobândă pentru achizițiile eligibile, va colabora cu parteneri pentru finanțare cu dobândă zero pe o perioadă de până la 12 luni și va introduce programe de buy-back, prin care utilizatorii își vor putea preda consolele vechi în schimbul unui voucher sau al unei sume de bani.

De asemenea, Microsoft va continua să comercializeze console Xbox recondiționate certificate, disponibile cu reduceri de până la 100 de dolari față de prețul recomandat.

Scumpirile vin într-un context în care și alți producători din industria electronicelor de consum au anunțat majorări de preț. Sony a crescut prețurile consolelor PlayStation 5 în aprilie, iar Apple a anunțat joi scumpiri pentru unele modele de iPad și MacBook, invocând aceleași presiuni generate de costurile tot mai mari ale componentelor.

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