Mai mult timp pentru tine, mai puțină risipă: cum ne transformă viața frigiderele Samsung și SmartThings

Într-o lume în care timpul devine tot mai prețios, tehnologia vine cu soluții care ne ajută nu doar să fim mai eficienți, ci și mai prietenoși cu mediul.

Gama de frigidere Samsung, integrată cu platforma SmartThings și tehnologii AI de ultimă generație oferă utilizatorilor o modalitate inteligentă de a economisi timp, energie și resurse, fără a face compromisuri când vine vorba despre o alimentație sănătoasă și un stil de viață sustenabil.

Frigiderul care te ajută să câștigi timp și să mănânci mai bine

Unul dintre cele mai importante beneficii aduse de frigiderele Samsung este modul în care acestea contribuie la organizarea eficientă a meselor. Modelele Bespoke AI Family Hub™, dotate cu funcția AI Vision Inside pot recunoaște automat un număr limitat de alimente proaspete din interiorul frigiderului, iar restul pot fi adăugate manual în sistem. Apoi, îți oferă sugestii de rețete în funcție de ingredientele disponibile. Astfel, nu doar că reduci risipa alimentară, dar economisești și timp prețios cu planificarea meselor.

Mai mult, frigiderul te anunță atunci când un produs e aproape de data expirării sau când stocul pentru un anumit aliment este pe terminate. Totul, direct de pe telefonul tău, prin aplicația SmartThings, o soluție intuitivă care îți centralizează controlul asupra electrocasnicelor inteligente din locuință.

Timp câștigat cu tehnologie care te cunoaște

Un studiu recent realizat de Samsung împreună cu Cult Research în cadrul campaniei „AI timp pe plus+” arată că românii petrec în medie peste 18 ore pe săptămână cu treburile casnice – echivalentul unui job part-time. Din acest total, peste 15 zile pe an sunt dedicate gătitului și activităților conexe.

Prin integrarea cu SmartThings și folosirea unor funcții AI precum cele din gama de frigidere Bespoke AI, Samsung oferă soluții concrete pentru optimizarea rutinei: de la planificarea cumpărăturilor, la recomandări culinare personalizate, totul se traduce în zeci de zile recâștigate anual. Timp care poate fi redirecționat către familie, relaxare sau pasiunile personale.

Mai sustenabil în fiecare zi, cu tehnologia potrivită

Samsung nu oferă doar confort, ci și eficiență energetică pentru a reduce facturile și a proteja mediul. Cum folosești AI-ul pe dispozitivele Samsung? Simplu: activezi AI Energy Mode din aplicația SmartThings, iar electrocasnicele își ajustează automat consumul pentru a economisi cât mai eficient.

Gama de frigidere Samsung Bespoke AI este echipată cu compresor digital inverter. Acesta nu doar că oferă performanță ridicată, dar beneficiază și de o garanție de 20 de ani – un angajament ferm pentru durabilitate și sustenabilitate.

Un aliat în bucătărie pentru un stil de viață mai sănătos

Frigiderele Samsung devin parteneri de încredere pentru oricine vrea să mănânce mai sănătos, fără să piardă timp sau să irosească alimente. Cu AI care învață obiceiurile tale de consum și platforma SmartThings care îți oferă control complet dintr-un singur loc, e mai simplu ca oricând să faci alegeri bune, pentru tine și pentru planetă.

Economisește energie cu AI Energy Mode, o funcție inteligentă care ajustează automat consumul pentru mai multă eficiență și sustenabilitate în bucătărie.

Tehnologia AI de la Samsung nu este doar despre confort, ci despre o schimbare reală în felul în care ne raportăm la timp, resurse și sustenabilitate. De la un simplu frigider la un ecosistem inteligent, ai mai mult control, mai multă claritate și, mai ales, mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat.