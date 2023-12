Intrigi, dispute și comploturi. De ce a fost concediat, de fapt, Sam Altman, CEO-ul de la OpenAI

Motivul destituirii lui Sam Altman, CEO la OpenAI, a generat un val de speculații conspiraționiste printre angajații companiei, conform businessinsider.

Concluzia, imediat după concedierea sa, a fost că oamenii din OpenAI îl apreciau pe Altman și că demiterea sa bruscă a fost șocantă — o mișcare haotică a unui consiliu care prioritiza ideologia în detrimentul cerințelor părților interesate și dorințelor angajaților săi.

Dar în ultimele săptămâni, au ieșit la iveală noi detalii care aruncă mai multă lumină asupra deciziei consiliului — care în cele din urmă a fost anulată printr-o rută sinuoasă — de a-l concedia pe Altman. Aceste detalii noi sugerează că Altman este un intrigant corporatist priceput care a manipulat oameni și percepții în cadrul OpenAI pentru a-și menține propria poziție și că tactica sa a deranjat mai mult decât câțiva oameni din organizație.

Altman vs. Toner

Când consiliul OpenAI a anunțat pentru prima dată demiterea lui Altman pe 17 noiembrie, acesta nu a oferit multe explicații. Consiliul s-a mulțumit să menționeze că Altman nu fusese "constant sincer în comunicările sale cu consiliul". Dar rapoarte noi sugerează că consiliul se referea la situații în care Altman îi manipula pe membrii consiliului unul împotriva celuilalt — în special pe cei care nu erau de acord cu abordarea sa agresivă în implementarea tehnologiei de inteligență artificială. De la început, în cadrul OpenAI, a existat o tensiune mocnită cu privire la modul în care tehnologia ar trebui să avanseze, având în vedere amenințarea potențială pe care o reprezintă noua invenție științifică pentru umanitate.

Altman nu era întotdeauna de acord cu membrul consiliului, Helen Toner

În octombrie, Toner, un cercetător care lucrează într-un think tank de la Georgetown University, a publicat un articol care nu numai că lăuda rivalul OpenAI, Anthropic, pentru amânarea lansării chatbot-ului său, Claude, dar critica și lansarea "tăierea colțurilor frenetice" a ChatGPT.

Altman a sunat-o pe Toner despre articol și i-a spus că "ar putea provoca probleme" cu Comisia Federală de Comerț, care deja investiga OpenAI, a raportat The New York Times. Toner s-a oferit să scrie o scrisoare de scuze către consiliul OpenAI, dar Altman a trimis ulterior un e-mail executivilor OpenAI și le-a spus că el însuși o criticase pe Toner, a raportat Times. "Nu am simțit că suntem pe aceeași lungime de undă cu privire la răul produs de toate acestea", a citat Times din e-mailul său.

Confruntarea lor ar fi putut duce la semănarea tensiunilor între Toner și un alt membru al consiliului, Tasha McCauley. Altman a sunat alți membri ai consiliului OpenAI și le-a spus că McCauley — un antreprenor și om de știință în cadrul RAND Corporation — voia să o înlăture pe Toner din consiliu, au spus persoane cu cunoștințe despre discuții pentru Times. McCauley a spus ulterior că aceasta era "absolut falsă" atunci când membrii consiliului au întrebat-o despre incident, a raportat Times.

Altman vs. Sutskever

Altman și șeful științific al OpenAI (și fost membru al consiliului), Ilya Sutskever, au avut, de asemenea, o relație tensionată. Diferențele lor erau la nivel ideologic.

Sutskever era văzut în cadrul OpenAI ca un "vizionar" al inteligenței artificiale, cu o abordare academică care nu se potrivea neapărat cu un inginer precum Altman, au spus cei familiarizați cu situația anterior pentru Business Insider. Acesta era îngrijorat că Altman împinge OpenAI să dezvolte tehnologia prea rapid și dorea să adopte o abordare mai precaută.

În timp, Sutskever devenise și el frustrat că era "împins în afara deciziilor" referitoare la ChatGPT-5 și planurile de extindere a produsului și companiei, au spus sursele anterior pentru BI.

Tensiunile au atins punctul culminant în octombrie, când Altman l-a promovat pe un cercetător la un nivel echivalent cu cel al lui Sutskever, a raportat Times. Sutskever a văzut acest lucru ca pe o nedreptate adusă propriei sale poziții în companie și, în semn de protest, a spus altor membri ai consiliului că ar putea demisiona, ceea ce aceștia au interpretat ca o cerere de a alege între Sutskever și Altman, a raportat Times.

Altman vs. toată lumea

Unii dintre cei șase membri ai consiliului de la acea vreme au considerat că Altman este nesincer și prea calculat. Mulți dintre ei aveau experiență în organizații non-profit sau în mediul academic, iar abordarea tehnologică a lui Altman de a "merge rapid și a strica lucrurile" nu era neapărat pe placul lor, a relatat New Yorker. "Simțeau că Sam a mințit", a declarat o persoană familiarizată cu discuțiile consiliului pentru New Yorker. Se temeau atât de mult de tactica lui Altman încât, atunci când au început să discute despre înlăturarea sa, au fost hotărâți să se asigure că va fi o surpriză, a relatat New Yorker. "Era clar că, de îndată ce Sam afla, ar face orice pentru a submina consiliul", a spus o persoană familiară cu discuțiile lor, citată de outlet.

Într-o întâlnire cu personalul OpenAI, două nopți după ce Altman a fost demis, Sutskever a spus că o explicație pe care o primise de la consiliu pentru demiterea lui Altman era că acesta dăduse două opinii diferite despre un membru al organizației la doi membri ai consiliului, surse familiare cu întâlnirea au declarat anterior pentru Business Insider. Cealaltă explicație oferită de Sutskever a fost că Altman ar fi dat același proiect la două persoane diferite din organizație.

Altman însuși nu a negat că a avut probleme cu consiliul înainte de demiterea sa. "Este clar că au existat neînțelegeri reale între mine și membrii consiliului", a scris el pe X, cu puțin mai mult de două săptămâni după ce a fost demis.

Altman nu a abordat public acuzațiile că ar fi fost dificil de lucrat cu el, dar într-un interviu cu Trevor Noah săptămâna trecută, a recunoscut că exista nevoie de mai multe voci în consiliu preocupate de siguranța IA. "Sunt entuziasmat să am o a doua șansă să fac toate aceste lucruri corect. Și, în mod clar, le-am făcut greșit anterior", i-a spus el lui Noah.

Faptul că demiterea lui Altman a fost atât de scurtă sugerează că el avea sprijinul întregii organizații. A declanșat un val de simpatie pe rețelele sociale din partea executivilor OpenAI și o scrisoare de susținere din partea personalului, amenințând cu demisia dacă nu era reinstalat. Dar nu toți angajații companiei au găsit de cuviință să-l susțină pe Altman.

Un grup de lideri seniori de la OpenAI s-au adresat consiliului în toamnă cu nemulțumiri despre Altman, a raportat Washington Post. Aceștia sugerau că Altman ar putea perturba fluxul de lucru la OpenAI, iar unii — inclusiv cei care gestionau echipe mari — spuneau că Altman ar putea opune angajații unii împotriva altora în mod problematic, a raportat Post. Comentariile au determinat consiliul să revizuiască conduita lui Altman ca CEO, iar un angajat i-a spus consiliului că Altman a devenit ostil după ce angajatul i-a împărtășit un feedback critic. Altman a încercat apoi să submineze un membru al echipei respective, au spus sursele pentru Post.

Faptul că Altman a fost reinstalat atât de rapid în funcția de CEO sugerează că niciuna dintre aceste acuzații nu a fost suficientă pentru susținătorii puternici ai companiei, cum ar fi Microsoft. Și Sutskever și-a exprimat regretul în legătură cu acțiunile sale. Cu toate acestea, se spune că Altman ar fi primit mesajul că este timpul să-și refacă imaginea.