HyperX DuoCast, microfon sensibil polivalent [TECH REVIEW]

DuoCast este primul microfon HyperX pe care-l testez, un dispozitiv din metal negru cu o construcție minimalistă, iar designul cu bandă RGB luminată îl face să arate interesant oriunde l-ai pune.

După ce am testat căștile HyperX Cloud Alpha wireless a venit rândul microfonului HyperX DuoCast. Înainte de HyperX DuoCast am mai testat doar un microfon de la Genesis.

Vezi în clipul următor unboxing-ul microfonului și cum arată jocul de lumini odată conectat la PC.

În afară de PC microfonul mai e compatibil cu PS5, PS4, Mac și este certificat pentru Discord și TeamSpeak.

Cutia conține microfonul integrat într-un suport cu protecție la șocuri și un picior, un adaptor pentru atașarea la un braț, cablu USBA la USBC (2.0) și ghid de pornire rapidă.

Microfonul este cu condensator, cu doua modele polare (cardioid si omnidirectional), cu un răspuns în frecvență 24-bit/96kHz, impedanță iesire 32 Ω, sensibilitate -6dBFS (1V/Pa at 1kHz). Nu am găsit dimensiunile microfonului, dar greutate este de 502.9 g.

Ca și în cazul căștilor HyperX Cloud Alpha wireless, calitatea microfonului poate fi "îmbunătățită" din aplicația HyperX NGENUITY. Se poate personaliza sunetul și modul de iluminare.

Aș putea continua să scriu despre specificații dar un test de sunet mi se pare mult mai concludent. De aceea mi-am înregistrat vocea ”comentând” câteva partide de Call of Duty: Mobile jucate în emulatorul Gameloop. De altfel voice over-ul e una din funcțiile pentru care e creat HyperX DuoCast. Microfonul poate fi folosit și pentru podcast, live streaming etc.

Test sunet

Nu am editat în nici un fel înregistrarea realizată cu microfonul HyperX DuoCast prin aplicația Audacity. Doar am ”adăugat-o” peste captura de ecran, clipul video, cu jocul la final. Înregistrarea a fost realizată într-o cameră de bloc, fără surse de zgomot în afară de mouse, uneori tastatura și respirația mea. Sincer nu mă așteptam să aud click-urile de la mouse pe înregistrare, nu știu dacă să consider asta un defect sau o calitate. A fost setatat pe omnidirecțional ce-i drept.

O remarcă legată de joc e că încărcătorul la ambele arme are același număr de cartușe (30), doar că prima din ele se descărca mai rapid, de aici comentariul greșit din timpul partidei.

Vocea se aude clar și suficient de puternic, mica variație a volumului vine din faptul că mă apropii sau mă depărtez de microfon în timpul meciului, îmi schimb poziția să-mi fie mai comod jocul.

Ținând cont de seria din care face parte, DuoCast este evident un microfon de gaming, asta explică și felul în care l-am testat.

HyperX e un microfon cu un aspect plăcut, care ocupă puțin spațiu, oferă o reproducere corectă a sunetului, este sensibil la zgomotul înconjurător și polivalent când vine vorba de dispozitivele la care poate fi conectat și scenariile de utilizare.

La momentul publicării acestui review microfonul HyperX DuoCast se găsește în magazinele locale la un preț cuprins între 400 și 650 de lei.