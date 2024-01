Huawei MatePad Pro 13.2, tabletă premium pentru distracție și muncă [TECH REVIEW]

Huawei MatePad Pro 13.2 este cea mai mare tabletă pe care am testat-o până acum și contrar anumitor restricții de care au parte produsele companiei chineze de câțiva ani, avantajele dispozitivului prevalează.

Aceasta vine cu noul SoC Kirin 9000S, care n-ar trebui să existe, și oferă o performanță ridicată, ținând cont de procesul de fabricație pe 7 nm. Să ne înțelegem, nu e un Snapdragon 8 Gen 3, dar face față cu brio la orice sarcină de lucru sau entertainement. De ce am remarcat procesorul înaintea ecranului superb, pentru că Huawei MatePad Pro 13.2 este primul produs care ajunge cu el în Europa.

Produs de SMIC și apărut inițial pe Huawei Mate 60 Pro, Kirin 9000S este primul procesor Huawei cu conectivitate 5G, realizat independent, după impunerea sancțiunile americane.

Ecranul este primul aspect care atrage atenția la o tabletă și definitoriu pentru interacțiunea cu acest tip de dispozitiv. Cel utilizat pe Huawei MatePad Pro 13.2, are cea mai mare rată de refresh dintre tabletele premium existente și cele mai mici margini raportat la corp. Am comparat-o cu iPad Pro 12.9" și Galaxy Tab S9 Ultra.

Înainte să trecem mai departe iată unboxing-ul tabletei, al husei, tastaturii și o primă privire asupra întregului.

Cutia tabletei conține dispozitivul, un încărcător cu mufă dublă, USB-A plus USB-C, la fel ca la Huawei P60 Pro, ghid de pornire rapidă, garanție. Cealaltă cutie conține husa magnetică cu suport pentru poziționare verticală, tastatura magnetică și din nou, ghid de pornire rapidă, garanție.

Construcție / design

Cum ziceam și la început, este cea mai mare tabletă pe care am testat-o până acum, ce n-am zis este că are și cele mai subțiri margini posibile, egale pe toate laturile, de numai 3.4mm. Există doar o excepție, în dreptul camerei, marginea de sus la poziționarea pe orizontală are un notch (breton). Unii vor considera marginile mici un avantaj, la fel ca la smartphone-uri, alții nu, din cauza atingerilor involuntare în manevrare.

O privire asupra ”bretonului” camerei frontale, marginilor tabletei și modului dorsal al camerelor.

Huawei MatePad Pro 13.2 are dimensiunile 196.1mm x 289.1mm x 5.5mm și cântărește circa 580 grame. Este la fel de subțire ca Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, dar mai ușoară, și este mai ușoară și mai subțire decât iPad Pro 12.9". Modelul testat e în varianta neagru auriu (Golden Black) și mai există unul pe verde (Green).

Carcasa tabletei este din fibră de sticlă de înaltă rezistență, dar nu vă sfătuiesc s-o loviți / scăpați din mână. Spatele, ca și marginile, are un aspect metalic și textura micro-abrazivă ține amprentele la distanță. Are și rezistență la zgârieturi clasificată 2H-3H Mohs.

E o tabletă mare cu un aspect elegant și relativ ușor de manevrat, fiind foarte subțire.

Ecranul

Cu diagonala de 13.2”, panou OLED flexibil, rezoluție de 2,880 x 1,920p și densitatea de 262 PPI, Huawei MatePad Pro 13.2 oferă imagini detaliate și culori vibrante. Raportul ecran-corp de 94% îți dă o senzație plăcută de imersiune în timpul utilizării. Contrastul de 1,000,000 : 1 aduce adâncime și claritate fiecărei scene. Tableta poate fi folosită oriunde, interior / exterior datorită luminozității maxime de 1000 de niți. De altfel am și scos-o afară să fac câteva poze și să filmez, vei vedea mai jos, și n-am avut probleme cu lumina ambiantă.

Alte carcateristici ale ecranului tabletei Huawei MatePad Pro 13.2:

- raport de aspect 3:2;

- HDR10;

- precizie a culorilor ΔE<1 în cadrul gamei de culori sRGB și P3;

- rată de refresh 144Hz;

- timp de răspuns la atingere al ecranului 360Hz (rată de eșantionare tactilă);

- protecție a ochilor cu certificarea TÜV Rheinland Global Eye Care 3.0;

- un algoritmul propriu, dezvoltat de Huawei, împotriva ”arderii” ecranului OLED și prelungirea duratei de viață;

- tehnologia HUAWEI X-TrueTM Display optimizează imaginile cu diferențe pronunțate între zonele luminoase și cele întunecate.

Ecranul este impresionant prin culori, luminozitate, detalii și viteză de răspuns, iar tot ce rulează pe el este o plăcere de privit.

Specificații hardware și software ale tabletei Huawei MatePad Pro 13.2 (PCE-W29)

- Kirin 9000S (octa-core) include un nucleu Taishan Big de 2.62 GHz, trei nuclee Taishan Mid de 2.15 GHz și patru nuclee Cortex-A510 de 1.53 GHz;

- GPU Maleoon 910;

- 12GB RAM / 256GB stocare (UFS 3.1);

- interfață Harmony OS 4.0 bazată pe Android 12;

- 4 microfoane și 6 difuzoare;

- conectivitate Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2 cu BLE, AAC, LDAC;

- poziționare GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS;

- senzor de lumină ambientală, Hall, giroscop, busolă, gravitație;

- port USB-C 3.1 Gen1 cu OTG;

- baterie de 10100 mAh, încărcare la 88W.

Huawei MatePad Pro 13.2 nu are servicii Google preinstalate, suport GMS, piața principală de aplicații disponibilă pe tabletă este App Gallery. Totuși poți avea acces la Google Play prin intermediul GBox, aplicație preinstalată.

Vezi în clipul următor cum se comportă tableta în utilizare.

Tableta se mișcă excelent indiferent de ce faci pe ea, lucru sau distracție, și este compatibilă cu alte produse Huawei. De exemplu, am copiat poze de pe tabletă pe smartphone-ul meu Huawei Mate 50 Pro din câteva gesturi prin Huawei Share. Ecranul poate fi împărțit între aplicații, suportă M-Pencil (3rd gen) cu care poți desena și lua notițe, datorită celor tipuri de vârfuri: transparente și opace. M-Pencil (3rd gen) e mai sensibil la presiune decât generațiile anterioare care aveau 4096 de niveluri, are peste 10.000.

Tastatura e ca la un laptop, dar în continuare nu știu cum să schimb limba, să folosesc diacritice, altfel decât pe touch screen. Tastele sunt mari, au cursă scurtă, dacă scrii în engleză merge perfect. Trackpad-ul nu răspunde foarte ușor la comenzi, trebuie să apeși mai tare decât la un laptop, dar te înveți cu el. Tastatura și M-Pencil se conectează cu tableta prin Bluetoth.

Ideea principală pe care a mers Huawei cu MatePad Pro 13.2, este că tableta se potrivește atât pentru divertisment, cât și pentru sarcini de serviciu, când e necesar. Adică pe lângă muzică, jocuri și filme, poți scrie de mână, lua notițe, lucra în paralel cu mai multe aplicații.

Camere, foto-video

De obicei tabletele nu pun mare preț pe camere, dar Huawei cu MatePad Pro 13.2 are în spate o cameră duală:

- o principală cu senzor de 13MP, autofocus și f1.8;

- una wide cu senzor de 8 MP, f2.2 și LED flash.

Iată 2 exemple de imagini, unul de interior și unul de exterior.

Motanul pe covorul fierbinte.

Și la intersecția dintre strada Barbu Văcărescu și Ștefan cel Mare, în București.

Filmează până la 4K cu 30 fps, cum o să vezi în clipul următor.

Nu recomand tableta pentru poze și filmări pentru că e foarte mare și e incomod de folosit pe stradă, dar calitatea generală a imaginilor, atât pe foto, cât și pe video, este peste orice am testat / folosit eu în domeniul tabletelor. La nivelul unui smartphone din gama medie.

Camera de selfie are un senzor de 16MP cu f2.2 aperture și e acompaniată de o cameră cu senzor dToF, pentru autentificare biometrică. Filmează până la 1920 × 1080p cu 30fps.

Fotografiile selfie și filmările sunt bune, dar în continuare nu cred că acele camere au sens pentru altceva decât apeluri personale sau conferințe online pentru birou. Dar poate sunt oameni care vor fi încântați să-și facă selfie cu tableta, cine știe?

Gaming

Am jucat peste 200 de meciuri de Call of Duty Mobile pe Huawei MatePad Pro 13.2 și se mișcă impecabil, cu toate setările la maximum / pe grafică ”Realistă” în Battle Royale. Să mă joc pe o tabletă de dimensiunile astea a fost o experiență WOW!

COD Multiplayer

COD Battle Royale

Need for Speed No Limits la prima vedere, n-am mai jucat acest titlu până acum, dar Asphalt 9 n-a vrut să pornească.

Audio

Am folosit-o cu căști și cu cele 6 difuzoare stereo pentru clipuri pe YouTube, Gaming și filme. Am văzut ultimul sezon din Peaky Blinders de pe Netflix și a fost excelent. Sunetul e tare, clar și te înconjoară din toate părțile. HUAWEI SOUND utilizează tehnologii noi și ajustări avansate pentru a oferi o experiență audio imersivă, adaptând automat efectele sonore pentru fiecare scenă. O experiență premium, pe măsura ecranului.

Teste sintetice

Rezultatele sunt pe măsura procesorului. De la stânga la dreapta: 3DMark - WildLife Extreme (1045), GeekBench 6 (1176 single-core și 3949 multi-core) PCMark - Work 3.0 Performance (10831).

Baterie& autonomie

Bateria de 10100 mAh asigură o autonomie între 6 și 13 ore de ecran aprins, adică aproape 3 zile de utilizare obișnuită. Încărcare la 88W, cu încărcătorul din cutie, se face până la 88% în 45 de minute, conform Huawei.

Ideea e că bateria este împărțită în două și se încarcă mai repede decât alte modele de mari dimensiuni. Iată și câteva date obținute cu AccuBattery, cu mențiunea că n-am stat după ea să urmăresc când ajunge la 100%, de cel mai multe ori a rămas în priză până mi-am amintit s-o scot de la încărcat.

Huawei MatePad Pro 13.2” nu are cel mai performant procesor de pe piață și nu are servicii GMS nativ, dar are multe caracteristici premium, funcții și aplicații utile. Din punct de vedere al construcției este un produs elegant și întorcându-mă la scopul unei tablete, un centru de distracție excelent pentru acasă sau în deplasare.

La lansare tableta MatePad Pro 13.2” are un preț de 4999 lei. Cei care o comandă începând de azi, până pe 18 februarie primesc inclus în acest preț husa cu tastatura si M-Pencil. În afara promoției M-Pencil costă 499 lei, iar husa și tasatura 999 lei.

În perioada 8-21 ianuarie, care care achiziționează tableta în rate au posibilitatea de a plăti un avans in valoare de 250 lei, care echivaleaza, la final, cu 500 lei.