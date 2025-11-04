Doi giganți ai tehnologiei vor dezvolta împreună roboţi umanoizi

Producătorul de utilaje şi piese auto Schaeffler AG a anunţat marţi că a încheiat un acord de parteneriat cu Neura Robotics pentru a dezvolta împreună şi a furniza componente cheie pentru roboţi umanoizi.

Schaeffler va integra roboţi umanoizi în producţia sa până în 2035, se arată într-un comunicat al grupului german.

Industria auto din Europa este sub presiune, din cauza taxelor vamale americane, a cererii mai reduse de maşini şi a intensificării concurenţei din partea producătorilor auto din China. În acest context, Schaeffler a anunţat, în septembrie, că se aşteaptă ca până la 10% din vânzările grupului în 2035 să provină din sectoare pe care le explorează în mod activ, inclusiv apărare, decolare verticală electrică şi roboţi umanoizi, scrie Agerpres.

În plus, compania va vinde afacerea de turbocompresoare din China, care a generat anul trecut venituri de aproximativ 100 milioane de euro.

Pe fondul sporirii interesului în optimizarea şi eficienţa determinate de inteligenţa artificială (AI), multe companii şi-au majorat investiţiile în acest sector.

"Deşi nu dăm o cifră privind valoarea investiţiilor, vedem o creştere a dorinţei de a explora oportunităţile din acest sector. Acest tip de investiţii are două finaluri: eficienţa internă şi potenţialul suplimentar de afaceri, de exemplu roboţii umanoizi realizaţi cu ajutorul AI. În privinţa evoluţiei afacerii, trimestrul patru este de obicei mai slab decât celelalte trimestre, iar în industria auto mediul operaţional rămâne dificil. Dar roboţii umanoizi vor deveni o activitate extrem de interesantă pentru Schaeffler", a afirmat directorul general Klaus Rosenfeld, pentru Reuters.

Referitor la vânzarea afacerii din China, Rosenfeld a spus: "tranzacţia este menită să eficientizeze portofoliul şi de asemenea renunţăm la activităţile care nu sunt strategice sau nu au un nivel ridicat de performanţă".

În pofida dificultăţilor cu care se confruntă în prezent sectorul auto, Schaeffler a avut o evoluţie relativ bună în primul semestru din 2025. Vânzările au înregistrat un declin anual de 4,6%, la 11,8 miliarde de euro, iar profitul înainte de taxe, impozite şi elemente speciale a scăzut cu 49 milioane de euro, ajungând la 482 milioane de euro.