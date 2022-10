Ce caută românii pe TikTok. Crește vârsta minimă pentru a accesa funcția TikTok LIVE

Am participat ieri, 25 octombrie, la primul eveniment de presă TikTok din România, care i-a avut ca gazde pe reprezentanții TikTok Central Europe și invitat pe tiktoker-ul Robert Tatoi, care a explicat cum poți să folosești uneletele oferite gratuit de platformă pentru a crea conținut original.

Întîlnirea a fost în principal despre cifrele TikTok în România și despre planurile și provocările pe care le întâmpină platforma de socializare. Au vorbit:

Sylwia Chada - General Manager of Global Business Solutions CE · TikTok;

Alexandru Victoriu - Partnerships Lead, Central Europe · TikTok;

Jakub Olek - Head of Public Policy and Government Relations · TikTok CEE.

Iată câteva dintre statisticile prezentate în timpul conferinței:

75% dintre utilizatorii români vin pe TikTok pentru a se distra și 55% dintre aceștia se află într-o etapă pozitivă - se simt fericiți, jucăuși și plini de energie, comparativ cu 32% în medie pentru celelalte platforme.

46% dintre utilizatorii români vin pe TikTok pentru a descoperi lucruri noi și 36% dintre aceștia sunt într-un stadiu de descoperire - sunt curioși, inspirați, receptivi, comparativ cu 34% în medie pentru restul platformelor.

În același timp, 34% dintre utilizatorii români vin pe TikTok pentru a rămâne la curent cu trendurile, 33% pentru a învăța lucruri noi și 31% pentru a rămâne conectați la lumea din jur.

Utilizatorii români sunt și mai deschiși conținutului comercial:

70% dintre aceștia se simt inspirați să afle mai multe detalii despre un produs sau brand

65% nu sunt deranjați să vadă conținut creat de branduri sau companii

84% sunt de părere că TikTok este un loc ideal pentru a descoperi produse sau branduri noi

63% cred că platforma îi ajută să afle despre produse sau branduri la care nu s-au gândit înainte

46% cred că TikTok i-a inspirat să facă cumpărături chiar și atunci când nu căutau să facă acest lucru

1 din 2 utilizatori români au cumpărat un produs după ce l-au văzut pe TikTok

2 din 3 utilizatori români fie au descoperit un lucru nou fie au fost inspirați să descopere mai multe despre acesta

85% dintre achizițiile realizate după ce au văzut produsul respectiv pe TikTok au fost fie neplanificate, fie de moment.

Atunci când un video este postat pe TikTok, are potențialul să călătorească pe feed-urile For You în lung și în lat.

De la videouri, duete, stitches, crearea de efecte, TikTok LIVE și multe altele, utilizatorii pot alege dintre o mulțime de formate prin care se pot exprima pe TikTok. Unele dintre cele mai noi funcții de pe platformă includ TikTok Now, Photo Mode sau funcția Multi-Guest disponibilă pentru TikTok LIVEs.

Regulile Comunității TikTok se aplică pentru oricine și orice de pe platformă, iar TikTok și-a luat angajamentul să fie transparent în legătura cu modalitățile prin care menține un nivel ridicat al experienței utilizatorilor, în timp ce le oferă siguranța necesară. De exemplu, TikTok lansează Rapoartele trimestriale pentru Aplicarea Regulilor Comunității.

Conform ultimului raport pentru Aplicarea Regulilor Comunității, în al doilea trimestru din 2022 (aprilie - iunie 2022):

Au fost șterse 113 milioane de clipuri deoarece încălcau Regulile Comunității TikTok.

Numărul clipurilor video eliminate proactiv (înainte ca acestea să fie raportate) a crescut de la 83.6% în Q1 la 89.1% în Q2.

Numărul clipurilor șterse când aveau zero vizualizări a crescut de la 60.8% la 74.7% în Q2.

Numărul clipurilor șterse în mai puțin de 24 de ore a crescut de la 71.9% la 83.9% în Q2.

TikTok adoptă deja o abordare graduală a funcțiilor pe care utilizatorii le pot accesa în funcție de vârsta acestora. De exemplu, pentru utilizatorii cu vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani, contul este setat privat în mod automat și trebuie să aibă peste 16 ani pentru a accesa Mesajele Directe. În plus, începând cu 23 noiembrie, vârsta minimă pentru a accesa funcția TikTok LIVE va crește de la 16 la 18 ani.