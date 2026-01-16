Video Ce a găsit un youtuber din Georgia într-un palet cu produse Apple returnate pe care a plătit 1.300 de euro

Harrison Nevel, un YouTuber din Georgia, a plătit doar 1.300 de euro pentru un palet de produse Apple provenite din retururi, în valoare inițială de 14.750 de euro, și a fost surprins de ceea ce a descoperit în interior.

Paletul conținea produse Apple returnate, nefiind testate, dar reale, nu falsuri, așa cum s-a întâmplat într-un alt caz din Utah. Practic, acestea erau ca noi, ceea ce însemna că paletul ascundea o valoare considerabilă. Totuși, exista riscul ca unele produse să nu funcționeze, ceea ce le-ar fi redus semnificativ valoarea.

Primul obiect pe care l-a verificat a fost un MacBook Air, care a pornit fără probleme și a arătat un ecran perfect. Nevel a estimat că acesta s-ar putea vinde cu 740 de euro, recuperând astfel o mare parte din cei 1.300 de euro cheltuiți pe palet. „Profitul era deja la vedere!”, spune el.

Pe palet au mai fost găsite și accesorii precum cabluri USB-C către Lightning, cabluri Lightning către USB, Airtags, adaptoare de priză, tastaturi pentru iPad și curele sigilate pentru Apple Watch. Deși par obiecte mici, Nevel a apreciat că ar putea aduce un profit bun, fiind foarte căutate pe piață.

Surprize și dezamăgiri

Nu totul a fost însă perfect. Nevel a descoperit că o cutie care ar fi trebuit să conțină un MacBook Pro de 16 inch era de fapt plină cu cărți și autocolante, fără laptop. Aceasta a reprezentat o pierdere semnificativă de valoare.

În total, Nevel estimează că întregul palet are o valoare recuperabilă de aproximativ 5.792 de dolari, în timp ce costul total, inclusiv taxe și ambalare, a fost de1.890 de euro. Astfel, profitul său final se situează între 2.325 și 2.790 de euro, ceea ce sună ca o afacere extrem de profitabilă.

Având în vedere că Apple urmează să lanseze peste 20 de produse noi în acest an, Nevel ar putea repeta experiența și să câștige și mai mult. „Dacă vreau să fac bani, aș putea chiar să investesc în acțiuni Apple în loc de iPhone-uri”, a glumit el.