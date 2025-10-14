Articol publicitar

Aplicația românească PLATIVE, creată de doi tineri, se pregătește să cucerească Europa

0
0
Publicat:

Într-o perioadă în care România a fost intens discutată și chiar controversată pe scena internațională din cauza alegerilor prezidențiale, doi tineri români reușesc să schimbe perspectiva și să aducă un val de inspirație și mândrie națională.

3153218b e2e7 4a51 a2c4 74c113f21d45 jpg

Aceștia sunt creatorii Plative, o aplicație inovatoare dezvoltată în România, prin viziunea lor, cei doi antreprenori demonstrează că România nu înseamnă doar politică și scandaluri, ci și tineri talentați, ambițioși, care pot concura la cel mai înalt nivel european. Scopul lor este clar: să ducă aplicația Plative dincolo de granițele țării și să o transforme într-un succes la nivel European.

Într-o lume în continuă schimbare, Plative nu este doar o aplicație — este o poveste despre curaj, inovație și dorința de a arăta că România are resurse extraordinare atunci când vine vorba de idei și oameni.

După ce a depășit pragul de 120.000 de utilizatori activi, PLATIVE lansează acum Piața Auto Digitală – un spațiu online în care utilizatorii pot posta gratuit anunțuri pentru vânzarea mașinilor, direct din aplicație.

Este un pas important într-un proiect 100% românesc, construit de la zero de Alex Paczeika și Cristian Boa, doi tineri antreprenori care și-au propus să creeze o aplicație auto completă, un ecosistem digital care să răspundă tuturor nevoilor unui șofer modern.

Ce funcționalități oferă PLATIVE

Aplicația include o serie de instrumente utile și interactive pentru șoferi:

·       Ajutor în trafic – posibilitatea de a contacta direct alți șoferi dacă ești blocat, observi o problemă la o mașină sau ai nevoie de sprijin.

·       Gestionare documente auto – sistem inteligent de stocare și notificare pentru RCA, ITP, rovignetă și alte acte importante.

·       Comunitate activă de șoferi – interacțiune în timp real cu alți utilizatori, posibilitatea de a trimite mesaje sau acorda stele șoferilor.

·       Piața Auto Digitală – spațiu online unde utilizatorii pot posta gratuit anunțuri de vânzare a mașinilor.

·       Notificări inteligente – alerte automate pentru expirarea documentelor, pentru a evita amenzi.

·       Funcția Explore – descoperă alți șoferi din apropiere și interacționează într-un mod original.

plative jpg

Unul dintre cele mai apreciate elemente ale aplicației este funcția de ajutor în trafic – șoferii pot contacta direct alți utilizatori dacă sunt blocați, observă o problemă la o mașină din jur sau au nevoie de sprijin.

Aplicația oferă și un sistem inteligent de gestionare a documentelor auto, care le permite utilizatorilor să salveze și să primească notificări pentru expirarea RCA-ului, ITP-ului, rovignetei și altor acte importante. Astfel, șoferii pot evita amenzi și pot avea toate informațiile la un loc, direct pe telefon.

O aplicație care a cucerit România

Succesul PLATIVE nu a trecut neobservat nici în mediul monden. Printre susținătorii aplicației sunt chiar si vedete din Romania, care au descris aplicația drept „ingenioasă si utilă”.

PLATIVE a devenit rapid una dintre cele mai descărcate aplicații din țară, atingând locul 1 în App Store România, și continuă să inspire printr-o viziune clară și autentic românească.

„Românii au reacționat extraordinar. Am primit mii de mesaje de la oameni care ne-au spus că aplicația chiar i-a ajutat – fie că au evitat o amendă pentru ITP uitat, fie că au găsit persoana care îi blocase în parcare. E genul de feedback care ne motivează să continuăm”, declară fondatorii.

Planuri de viitor: PLATIVE merge spre Europa

Pe termen lung, PLATIVE își propune să devină aplicația esențială pentru fiecare șofer, nu doar în România, ci și în alte țări europene.

 Susținem tinerii antreprenori români

Susținem împreună tinerii antreprenori români și ideile 100% românești!

Aplicația PLATIVE este acum disponibilă gratuit în App Store și Google Play – alătură-te comunității care schimbă traficul din România.

Tehnologie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
Șoferul care a spulberat o mamă și pe fetița ei, pe o trecere de pietoni din București, a fost reținut. „Venea cu viteză”
stirileprotv.ro
image
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție
gandul.ro
image
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
mediafax.ro
image
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o decizie greu de luat”
fanatik.ro
image
Magnatul cripto a fost găsit împușcat în cap în Lamborghiniul său de lux, la Kiev: „Pierderi de milioane”
libertatea.ro
image
Trump s-a supărat pe revista Time din cauza unei poze: „Ceva care pluteşte şi care arată ca o coroană, dar extrem de mică”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Propus la Inter, Neymar a primit imediat răspunsul: decizia lui Cristi Chivu
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Cine e șoferul care a lovit o mamă şi pe fetiţa ei pe trecerea de pietoni. Camerele video au surprins momentul accidentului
antena3.ro
image
Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina"
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Obligatoriu pentru toți șoferii să sune la 112 în acest situații. Când trebuie să chemi Polița pentru a evita sancțiuni aspre
playtech.ro
image
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu! ''Nu e vina medicilor, soțul își dorea 6 copii și uterul femeii intact.''
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Mare companie producătoare de mezeluri, în pragul falimentului. 400 de angajaţi speră să-şi poată păstra locurile de muncă
romaniatv.net
image
Ninsorile lovesc puternic România! ANM anunță zonele vizate
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
De ce merg românii la moaștele Sfintei Parascheva. Ce se află în racla de la Iași
actualitate.net
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Acordurile Helsinki profimedia 1009176263 jpg
Amintirea Acordului de la Helsinki într-o lume fracturată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”

OK! Magazine

image
Cum ajută de fapt Sfânta Parascheva. Ce este absolut interzis să faci pe 14 octombrie, ca să nu atragi ghinionul?

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
12 motive neştiute pentru care îți cade părul