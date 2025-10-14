Aplicația românească PLATIVE, creată de doi tineri, se pregătește să cucerească Europa

Într-o perioadă în care România a fost intens discutată și chiar controversată pe scena internațională din cauza alegerilor prezidențiale, doi tineri români reușesc să schimbe perspectiva și să aducă un val de inspirație și mândrie națională.

Aceștia sunt creatorii Plative, o aplicație inovatoare dezvoltată în România, prin viziunea lor, cei doi antreprenori demonstrează că România nu înseamnă doar politică și scandaluri, ci și tineri talentați, ambițioși, care pot concura la cel mai înalt nivel european. Scopul lor este clar: să ducă aplicația Plative dincolo de granițele țării și să o transforme într-un succes la nivel European.

Într-o lume în continuă schimbare, Plative nu este doar o aplicație — este o poveste despre curaj, inovație și dorința de a arăta că România are resurse extraordinare atunci când vine vorba de idei și oameni.

După ce a depășit pragul de 120.000 de utilizatori activi, PLATIVE lansează acum Piața Auto Digitală – un spațiu online în care utilizatorii pot posta gratuit anunțuri pentru vânzarea mașinilor, direct din aplicație.

Este un pas important într-un proiect 100% românesc, construit de la zero de Alex Paczeika și Cristian Boa, doi tineri antreprenori care și-au propus să creeze o aplicație auto completă, un ecosistem digital care să răspundă tuturor nevoilor unui șofer modern.

Ce funcționalități oferă PLATIVE

Aplicația include o serie de instrumente utile și interactive pentru șoferi:

· Ajutor în trafic – posibilitatea de a contacta direct alți șoferi dacă ești blocat, observi o problemă la o mașină sau ai nevoie de sprijin.

· Gestionare documente auto – sistem inteligent de stocare și notificare pentru RCA, ITP, rovignetă și alte acte importante.

· Comunitate activă de șoferi – interacțiune în timp real cu alți utilizatori, posibilitatea de a trimite mesaje sau acorda stele șoferilor.

· Piața Auto Digitală – spațiu online unde utilizatorii pot posta gratuit anunțuri de vânzare a mașinilor.

· Notificări inteligente – alerte automate pentru expirarea documentelor, pentru a evita amenzi.

· Funcția Explore – descoperă alți șoferi din apropiere și interacționează într-un mod original.

Unul dintre cele mai apreciate elemente ale aplicației este funcția de ajutor în trafic – șoferii pot contacta direct alți utilizatori dacă sunt blocați, observă o problemă la o mașină din jur sau au nevoie de sprijin.

Aplicația oferă și un sistem inteligent de gestionare a documentelor auto, care le permite utilizatorilor să salveze și să primească notificări pentru expirarea RCA-ului, ITP-ului, rovignetei și altor acte importante. Astfel, șoferii pot evita amenzi și pot avea toate informațiile la un loc, direct pe telefon.

O aplicație care a cucerit România

Succesul PLATIVE nu a trecut neobservat nici în mediul monden. Printre susținătorii aplicației sunt chiar si vedete din Romania, care au descris aplicația drept „ingenioasă si utilă”.

PLATIVE a devenit rapid una dintre cele mai descărcate aplicații din țară, atingând locul 1 în App Store România, și continuă să inspire printr-o viziune clară și autentic românească.

„Românii au reacționat extraordinar. Am primit mii de mesaje de la oameni care ne-au spus că aplicația chiar i-a ajutat – fie că au evitat o amendă pentru ITP uitat, fie că au găsit persoana care îi blocase în parcare. E genul de feedback care ne motivează să continuăm”, declară fondatorii.

Planuri de viitor: PLATIVE merge spre Europa

Pe termen lung, PLATIVE își propune să devină aplicația esențială pentru fiecare șofer, nu doar în România, ci și în alte țări europene.

Susținem tinerii antreprenori români

Susținem împreună tinerii antreprenori români și ideile 100% românești!

Aplicația PLATIVE este acum disponibilă gratuit în App Store și Google Play – alătură-te comunității care schimbă traficul din România.