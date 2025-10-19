search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor

Publicat:

Pe măsură ce anii trec, multe cupluri observă o diminuare a pasiunii din primele luni de relație. Deși este un fenomen comun, specialiștii spun că există explicații biologice, psihologice și emoționale pentru care intimitatea fizică scade în timp, dar și modalități prin care poate fi revigorată.

De ce scade dorința sexuală în relațiile de lungă durată FOTO: Arhivă
De ce scade dorința sexuală în relațiile de lungă durată FOTO: Arhivă

„Fac sex doar o dată la câteva luni”, mărturisesc frecvent prieteni sau cunoștințe, în special bărbați. Majoritatea dintre ei se află în relații de ani de zile, au copii și duc vieți stabile, dar frustrant de lipsite de sex. La începutul relațiilor, pasiunea și intimitatea erau la cote maxime, iar mulți credeau că va dura astfel la nesfârșit. Acum, însă, mulți se simt dezamăgiți.

Este normal ca dorința sexuală să scadă după unul sau doi ani de relație”, explică Andrea Seiferth, psiholog și terapeut de cuplu din Hamburg, pentru Deutsche Welle. Ea arată că un cocktail de hormoni joacă un rol important: la începutul relației, aceștia cresc libidoul, dar pe măsură ce relația evoluează, hormonul oxitocină, care favorizează legătura socială, devine mai prezent.

Acești hormoni ai atașamentului reduc efectele hormonilor care stimulează dorința sexuală, scăzând atât dorința, cât și frecvența actului sexual. Este ceva de care trebuie să fie conștienți partenerii”, explică Seiferth.

Cum fac față cuplurile acestor schimbări? „Comunicarea este esențială”, susține Seiferth. Cuplurile trebuie să vorbească deschis despre ce le place și ce nu în dormitor. Înțelegerea propriei sexualități este crucială, deoarece anumite experiențe pozitive sau negative pot influența puternic dorința sexuală.

Diferențe între bărbați și femei

Meredith Chivers, profesor de psihologie și sexolog la Universitatea Queens din Canada, a studiat sexualitatea feminină și arată că aceasta diferă de cea masculină. Cercetările ei demonstrează că femeile pot fi fizic excite fără a simți neapărat plăcere.

Am observat răspunsuri sexuale fizice semnificative la femei la diverse stimuli sexuali care nu erau deloc doriți sau plăcuți, de exemplu în cazul unor reprezentări ale constrângerii sexuale”, a declarat Chivers pentru DW. Ea explică că această diferență fizic-psihologică nu ține de biologia feminină, ci mai degrabă de experiențele sexuale de-a lungul vieții, influențate de rolurile de gen, mesaje negative despre corp și experiențe de durere sau violență.

Acest dezechilibru se reflectă și în „gap-ul orgasmic”: un studiu din 2022 arată că doar 30-60% dintre femei ating orgasmul în timpul actului sexual heterosexual, în timp ce pentru bărbați procentul este între 70% și 100%.

Citește și: Un studiu dezvăluie o descoperire alarmantă despre femeile care nu au o viață sexuală activă

Satisfacția sexuală contează

Relațiile stabile și de lungă durată pot fi afectate dacă nevoile sexuale ale femeilor nu sunt satisfăcute pe termen lung. Nesatisfacerea acestor nevoi poate duce la stres sexual și la scăderea libidoului, arată cercetările psihologului Natalie Rosen. Studiul său a mai arătat că satisfacerea nevoilor sexuale este asociată cu dorință sexuală mai mare și cu satisfacție mai ridicată în relație.

Adesea, femeile se plictisesc atunci când nu există comunicare despre nevoile sexuale”, adaugă Seiferth.

Afecțiunea fizică întărește legătura

Seiferth subliniază că pentru femei este foarte important modul în care se simt într-o relație. Dacă nu se simt văzute și apreciate, intimitatea sexuală poate avea de suferit. „Femeile au nevoie de mult curaj pentru a-și exprima nevoile și a spune ce nu le place.”

Multe cupluri care apelează la Seiferth pentru probleme sexuale rareori se ating în viața de zi cu zi, abia dacă se îmbrățișează, sărută sau ating. „Și apoi vine weekendul, când sexul trebuie să aibă loc, și poate părea ca săritul de pe o platformă de 10 metri”.

Așadar, pe lângă comunicare, este importantă și afecțiunea fizică reciprocă, care întărește legătura dintre parteneri. În același timp, unele cupluri au nevoie de autonomie pentru a menține pasiunea. „Uneori, distanța este importantă, la fel ca experiențele noi și excitante”.

Sexul nu este obligatoriu

Mângâierile și sărutările pot declanșa dorință și plăcere. „Poate fi nevoie să aștept mult pentru sex dacă acesta apare doar când mă simt excitată”, explică Seiferth. După primii ani de relație, găsirea timpului pentru a fi împreună, chiar și fără sex, devine mai importantă. Astfel, cuplurile pot dezvolta metode jucăușe și intime, unde sexul nu este obligatoriu, dar rămâne o prioritate.

Nu doar sexul adâncește legătura dintre parteneri, ci și momentele petrecute împreună după actul sexual. Îmbrățișările și afecțiunea post-sex contribuie la apropiere, încredere și intimitate. Studiile psihologului Amy Muise arată că afecțiunea după sex crește satisfacția sexuală și a relației, mai ales în cazul femeilor. 

Viață de cuplu

