Pastile de slăbit, promovate masiv pe TikTok, trimit tinerii ruși la spital. Medicii avertizează: „Veți regreta de zece ori mai mult”

O pastilă promovată în Rusia drept o metodă rapidă de slăbit, denumită Molecule, a devenit virală pe TikTok, unde tinerii sunt încurajați să o folosească pentru că „te face să uiți de mâncare”. Deși vânzările au explodat, mai mulți tineri ruși care au luat aceste pastile au suferit efecte secundare grave și au ajuns la spital, relatează BBC.

Rețelele sociale s-au umplut de mesaje precum „Ia Molecule și uiți că există mâncare” sau „Vrei să stai în spatele clasei îmbrăcat cu haine XXL?”. În clipurile de pe TikTok apar frigidere pline cu cutii albastre marca Molecule Plus.

Maria, o tânără de 22 de ani, a povestit pentru BBC că a cumpărat pastilele de pe un magazin online cunoscut. După două săptămâni în care a luat câte două pastile pe zi, a început să simtă simptome alarmante.

„Nu aveam nicio dorință să mănânc sau să beau. Eram îngrijorată. Îmi mușcam în continuu buzele și obrajii”, a spus tânăra. „Pastilele aveau un efect profund asupra psihicului meu.”

Maria a început să sufere de anxietate severă și să aibă gânduri negative. Alte persoane care au consumat Molecule au relatat că li s-au dilatat pupilele, tremurau și nu mai puteau dormi. Cel puțin trei elevi au fost spitalizați după administrarea acestor pastile. Printre ei se află o adolescentă din Cita, Siberia, care a luat o doză mare înainte de vară, și un băiat de 13 ani din Sankt Petersburg, care a început să aibă halucinații și atacuri de panică.

Deși ambalajul promite „ingrediente naturale” precum extract de rădăcină de păpădie sau semințe de fenicul, testele au arătat că pastilele conțin sibutramină, o substanță interzisă în SUA, Uniunea Europeană și China.

Sibutramina a fost utilizată inițial ca antidepresiv, apoi ca inhibitor al apetitului, până când studiile au demonstrat că sporește riscul de infarct și accident vascular cerebral. Substanța a fost interzisă în SUA în 2010 și este ilegală în majoritatea țărilor, însă în Rusia rămâne disponibilă pe bază de rețetă, doar pentru adulți.

În ciuda interdicțiilor, pastilele Molecule se vând online fără prescripție, uneori în doze mai mari decât cele medicale, la prețuri de doar 8-9 dolari pentru o cutie de 20 de zile — mult mai ieftin decât injecțiile de tip Ozempic, care costă între 50 și 210 dolari pe piața rusească.

Endocrinologul Ksenia Solovieva din Sankt Petersburg avertizează că administrarea medicamentului fără supraveghere medicală este extrem de periculoasă: „Administrarea pe cont propriu a acestui medicament este foarte periculoasă, pentru că nu știm cât ingredient activ ar putea conține aceste «suplimente alimentare».”

După ce autoritățile au obligat mai multe magazine online să scoată Molecule de la vânzare, produsul a reapărut sub un alt nume — Atom — cu un ambalaj aproape identic. Pe TikTok, comercianții vând pastilele ascunse în reclame care par să promoveze produse banale, precum biscuiți, müsli sau becuri.

Originea pastilelor este greu de stabilit: unii vânzători susțin că provin din fabrici din Guangzhou și Henan, China, în timp ce alții afirmă că sunt fabricate în Germania sau Kazahstan.

Solovieva avertizează că Molecule este cu atât mai periculoasă pentru tinerii care se confruntă deja cu tulburări alimentare.

„Consecințele vor fi grave. Veți regreta de zece ori mai mult”, a spus și influencerița Anna Enina, care are milioane de urmăritori și a recunoscut că a luat în trecut pastile de slăbit ilegale.