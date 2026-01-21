medlife right medlife right
Premieră mondială în chirurgie cardiacă la Spitalul NORD Pipera: prima reparație completă a unei valve mitrale „în hamac”, o malformație congenitală rară a inimii, folosind un abord transaortic

Spitalul NORD Pipera, parte din grupul MedLife, marchează o premieră mondială în chirurgie cardiacă, prin realizarea cu succes a primei intervenții de reparație completă a unei valve mitrale „în hamac”, o malformație congenitală extrem de rară, considerată până acum în general nereparabilă, folosind un abord transaortic. Intervenția a fost realizată de Prof. Dr. Lucian Dorobanțu, medic primar în chirurgie cardiovasculară, cu peste 20 de ani de experiență și cu numeroase intervenții în premieră, atât la nivel național, cât și internațional. 

Prof. Dr. Lucian Dorobanțu este coordonatorul Centrului de Boli Cardiovasculare NORD din cadrul Spitalului NORD Pipera și coordonator al European Cardiomyopathy Center – singurul centru dedicat cardiomiopatiei hipertrofice obstructive din România și din Europa Centrală și de Est.

Pacientul este un tânăr de 19 ani din Brăila, care a descoperit afecțiunea cardiacă în urmă cu aproximativ un an, după episoade repetate de oboseală accentuată și scăderea toleranței la activități fizice obișnuite pentru vârsta sa, precum urcatul scărilor. În urma investigațiilor inițiale, acesta a fost diagnosticat cu regurgitare mitrală severă și îndrumat către Spitalul NORD Pipera pentru evaluare în vederea unei intervenții chirurgicale.

În cadrul protocolului preoperator, echipa medicală a efectuat o ecografie transtoracică, completată de tehnici avansate de imagistică 3D, care a permis identificarea unei malformații congenitale foarte rare: valva mitrală “în hamac”. În această afecțiune, una sau ambele foițe ale valvei mitrale împreună cu tot aparatul valvular mitral sunt complet anormale, cauzând scurgerea sângelui înapoi din ventriculul stâng în atriul stâng (regurgitare sau insuficiență mitrală). 

„De regulă, astfel de malformații sunt diagnosticate încă din copilărie. De aceea, este esențială asistența medicală primară, iar la descoperirea unui suflu cardiac să se efectueze o primă ecografie transtoracică de screening. În cazul acestui pacient, diagnosticul corect și complet a fost posibil datorită competențelor de specialitate ale echipei medicale și infrastructurii de imagistică avansată disponibilă la Spitalul NORD Pipera, iar soluția chirurgicală inovatoare, care a rezolvat cazul fără a fi necesară implantarea unei proteze mitrale, a fost posibilă datorită expertizei de nivel internațional a echipei medico-chirurgicale”, a declarat Prof. Dr. Lucian Dorobanțu.

La nivel internațional, valva mitrală „în hamac” a fost considerată, până recent, o leziune imposibil de reparat. Literatura de specialitate menționează doar una sau două tentative de corecție chirurgicală, toate fără rezultat favorabil. Intervenția realizată la Spitalul NORD Pipera redefinește însă această paradigmă și deschide o nouă direcție terapeutică pentru pacienții cu această afecțiune rară.

Pacientul a beneficiat de o tehnică chirurgicală folosită în mod obișnuit în tratamentul cardiomiopatiei hipertrofice obstructive, bazată pe un abord transaortic. Intervenția asupra valvei mitrale s-a realizat nu dinspre fața atrială, cum se face în mod standard, ci dinspre fața ventriculară. Rezultatul: o corecție completă, cu o suprafață de coaptare corectă și fără insuficiență mitrală reziduală – o premieră mondială confirmată.

„La aproximativ o lună postoperator, pacientul se simte foarte bine. Nu mai obosește, și-a reluat activitatea fizică, urmează un regim alimentar sănătos și este într-o formă foarte bună. Îndeplinește toate criteriile pentru o evoluție lipsită de complicații și pentru o viață normală”, a adaugat Prof. Dr. Lucian Dorobanțu.

Centrul de Boli Cardiovasculare al Spitalului NORD Pipera este, în prezent reper european în chirurgia cardiovasculară fiind cel mai bine echipat centru cardiovascular din sistemul medical privat din România și Europa de Est. Centrul atrage pacienți atât din România, cât și din străinătate, oferind intervenții medicale în premieră, tratamente inovatoare și soluții salvatoare de vieți. La aproape doi ani de la înființare, aici au fost realizate peste 2000 de interventii și proceduri de chirurgie cardiovasculară și cardiologie intervențională, dintre care aproximativ 70% minim invazive.

În cadrul centrului activează peste 50 de medici specializați în toată gama de patologie cardiovasculară, inclusiv profesioniști cu formare și experiență internațională în centre de excelență din Europa. Echipa multidisciplinară Heart Team reunește cardiologi, cardiologi intervenționiști, chirurgi cardiovasculari, electrofiziologi, aritmologi, anesteziști și medici imagiști, care colaborează strâns pentru fiecare caz, cu un singur obiectiv: cel mai bun rezultat posibil pentru pacient.

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în România, reprezentând peste 55-60% din totalul deceselor în anii recenți. România are una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate prin boli cardiovasculare din UE. Aproximativ 2,4 milioane de români trăiesc cu o boală cardiovasculară (inclusiv cardiopatie ischemică și AVC).[1]

Despre Prof. Dr. Lucian Dorobanțu

Prof. Dr. Lucian Dorobanțu are o carieră de peste două decenii dedicată chirurgiei cardiace de înaltă complexitate, timp în care a realizat premiere medicale naționale și internaționale. Format în centre de excelență din SUA, Franța și Italia, este specializat în chirurgia cardiacă reconstructivă minim invazivă dar și diagnosticul și tratamentul chirurgical al bolilor cardiace complexe de tipul cardiomiopatiei hipertrofice obstructive. În prezent, coordonează Centrul de Boli Cardiovasculare de la Spitalul NORD Pipera, unde contribuie activ la dezvoltarea standardelor chirurgiei cardiovasculare moderne în România.

Premiere mondiale și europene Prof. Dr. Lucian Dorobanțu:

●       Fistula arteriovenoasă brahio-brahială - premieră mondială care a schimbat pentru totdeauna prognosticul pacienților hemodializați, fără pat venos superficial la nivelul membrului superior.

●       Discontinuitatea mitro-aortică - descoperire în premieră mondială a unei anomalii anatomice în Cardiomiopatia Hipertrofică Obstructivă, împreună cu o echipă internațională,  care a schimbat diagnosticul și tratamentul chirurgical al acestei boli.

●       Prima implantare transcateter complet minim invazivă a unei valve mitrale Lotus în valva mitrală nativă - premieră în Europa Centrala și de Est.

●       Prima reparație transaortică (plastie mitrală) în valvă mitrală în hamac - premieră mondială care va schimba prognosticul pe termen lung al acestor pacienți extrem de tineri.

Despre Grupul Medical NORD

Grupul Medical NORD este unul din cele mai moderne și dinamice grupuri medicale din România, construit pe fundația solidă a Centrului de Diagnostic și Tratament Provita, înființat în 2011 de Dr. Ovidiu Palea. Astăzi, Grupul Medical NORD, parte din Grupul MedLife, este un reper în medicina privată din România, reunind 8 unități medicale de top, spitale și clinici multidisciplinare în București, un spital regional în Pitești și o clinică multidisciplinară în Suceava. Majoritatea locațiilor sunt dotate cu centre de imagistică avansată și analize de laborator.

Spitalul NORD Pipera este cel mai nou și modern spital multidisciplinar din România lansat în 2023, cu bloc operator de ultimă generație, imagistică avansată și echipe medicale multidisciplinare dedicate intervențiilor complexe, aliniate la standarde internaționale. Este construit pe o suprafață de 25.000 de metri pătrați și include 8 săli de operații ultramoderne, echipate cu tehnologie de ultimă generație și 107 paturi pentru spitalizare. Spitalul NORD Pipera reunește 10 centre de competență specializate, dedicate tratamentului integrat și multidisciplinar al pacienților. Printre ariile de expertiză ale centrelor se numără: bolile cardiovasculare, terapia durerii, chirurgia spinală minim invazivă, oncologie, chirurgia hepato-bilio-pancreatică, controlul obezității, chirurgia robotică, bronhoscopia diagnostică și de screening, recuperarea medicală, oftalmologia, imagistica, ortopedia și chirurgia sportivă. 

Grupul Medical NORD este lider recunoscut la nivel european în Terapia Intervențională a Durerii și Chirurgie Spinală Minim Invazivă. Este singurul centru regional acreditat de European Society of Regional Anesthesia & Pain Therapy (ESRA) pentru formarea medicilor în acest domeniu, centru unic în Europa Centrală și de Est. 

La NORD, pacientul este în centrul unei abordări multidisciplinare, susținută de o echipă de medici de elită, cu pregătire internațională și o vastă experiență clinică și academică. Toate centrele sunt echipate cu tehnologie medicală de ultimă generație, ceea ce permite implementarea celor mai avansate metode de diagnostic și tratament, aliniate la standardele europene.

[1] State of Health in the EU: România Profilul de țară din 2025 în ceea ce privește sănătatea

