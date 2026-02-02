Ochi deschiși pentru prima dată: Intervenție rară, reușită de dr. Maximilian și George Muntean, din cadrul MedLife

Doi frați medici au făcut o echipă grozavă în sala de operație și au reușit să schimbe în bine viața unui tânăr cu o boală rară. Un pacient trăia cu privirea îngustată de o afecțiune genetică rară – sindromul BPES – care îi afecta atât vederea, cât și felul în care era perceput de cei din jur.

Grație intervențiilor chirurgicale efectuate de dr. Maximilian Vlad Muntean, medic specialist chirurgie estetică și reparatorie la Spitalul MedLife Humanitas și de dr. George Adrian Muntean, medic specialist oftalmolog la același spital, tânărul a putut să-și deschidă cu adevărat ochii pentru prima dată după aproape 3 decenii de chin.

Pacientul, A.F., are 28 de ani, dar mult timp a părut mai în vârstă decât este. Nu din cauza anilor, ci din cauza unui efort constant, repetat zilnic, încă din copilărie: încercarea de a-și deschide ochii folosind mușchii frunții. S-a născut cu sindrom BPES – Blefarofimoză, Ptoză, Epicantus inversus și Telecantus – o afecțiune genetică rară care afectează dezvoltarea normală a pleoapelor și poate influența semnificativ atât vederea, cât și aspectul estetic.

„Au fost momente când eram dat la o parte în societate, mai ales în adolescență”, a mărturisit tânărul. Mult timp, soluția medicală a părut imposibil de atins, până într-o zi... „Am fost plecat în afara țării și în urma unor investigații am aflat că se poate rezolva defectul meu prin operație”, a spus pacientul.

Un caz rar și o intervenție oculoplastică complexă

Sindromul BPES este întâlnit rar, la nivel global acest sindrom apare la 1 din 50.000 de nou-născuți. În cazul lui A.F., toate aceste modificări: blefarofimoză, ptoză, epicantus inversus și telecantus erau prezente simultan. Norocul lui a fost că a ajuns în atenția unei echipe specializate în chirurgie oculoplastică și orbitară: dr. Maximilian Muntean, chirurg plastician, și dr. George Muntean, medic oftalmolog — frați și colaboratori într-o echipă care abordează nu doar cazuri estetice, ci și situații medicale complexe, rare.

„Am mai întâlnit încă un alt caz, dar acesta este primul caz pe care dr. Maximilian Muntean împreună cu mine l-am tratat chirurgical”, a povestit dr. George Muntean, oftalmologul care a observat că ptoza palpebrală (pleoapa superioara căzută) nu era așa severă încât să blocheze axul vizual și să fi afectat dezvoltarea vederii, dar avea alte probleme care complicau situația tânărului.

„Pleoapa superioară nu a acoperit axul vizual, pacientul nu a dezvoltat ambliopie prin acest mecanism. Cu toate acestea, pacientul prezenta și miopie și o diferență de dioptrii între cei doi ochi, denumită anizometropie. Anizometropia a determinat o vedere ușor mai scăzută la ochiul cu miopia mai mare, acel ochi suferind de o ambliopie ușoară. Vederea poate să fie afectată timpuriu dacă, din cauza ptozei palpebrale, pleoapa superioară acoperă axul vizual, ceea ce împiedică vederea cu ochiul respectiv, astfel acel ochi nu mai transmite informație vizuală către creier, este afectată dezvoltarea normală a conexiunii între ochi și creier și apare ambliopia. Nu toate cazurile de BPES au ptoza palpebrală așa severă încât să acopere axul vizual, dar în cazurile în care axul vizual este acoperit și e posibilă apariția ambliopiei, intervenția chirurgicală trebuie realizată cât de repede”, a explicat oftalmologul.

„Nu am mai avut un caz de sindrom BPES. Am mai operat ptoze sau blefarofimoze, dar nu toate componentele la un loc. Fiecare componentă în parte este o problemă mare. Dar cumulate, din punct de vedere tehnic și funcțional, situația devine extrem de dificilă”, a mărturisit dr. Maximilian Muntean, chirurgul.

Cei doi medici și-au dat seama că este nevoie de intervenție de reconstrucție palpebrală, dar că trebuie realizată în două etape, cu un obiectiv clar: funcționalitatea înainte de estetic. Deși era vorba de o operație complexă, A.F. nu s-a speriat. „Nu am avut frică în legătură cu operația, am dorit să fac această operație indiferent de riscuri, am dorit să încerc oportunitatea asta și, încă de la primul consult, medicii mi-au dat încredere ca totul o să iasă foarte bine”, a spus tânărul.

Două etape pentru a deschide ochii normal

În prima etapă, intervenția s-a concentrat pe porțiunile mediale și laterale ale pleoapelor, unde s-a deschis apertura palpebrală. Practic, ochiul a fost „deschis”, iar distanțele dintre structurile perioculare au fost corectate. „Am mărit fanta palpebrală, am scurtat distanța dintre cei doi ochi, am refăcut cantul intern”, a explicat chirurgul plastician. Rezultatul a fost imediat vizibil: un ochi mai larg, un câmp vizual mai deschis.

A doua etapă a fost cea mai importantă din punct de vedere funcțional: corecția ptozei. „Intervențiile chirurgicale oculoplastice pot adresa diverse probleme la nivelul pleoapelor și regiunii perioculare: oncologice, funcționale și estetice. În toate aceste situații, în plus față de problema pentru care este realizată intervenția chirurgicală, este important ca funcția oculară și palpebrală să rămână în continuare eficientă – pacienții să poată să închidă și să deschidă ochii și clipitul să rămână în continuare funcțional astfel încât filmul lacrimal să fie distribuit uniform pe suprafața oculară”, a explicat oftalmologul.

Când mușchiul nu funcționează deloc, trebuie inventat un mecanism nou

În cazul pacientului A.F., mușchiul responsabil de ridicarea pleoapei superioare — mușchiul levator — nu funcționa deloc. Din acest motiv, pacientul nu a putut niciodată să-și deschidă ochii eficient.

„El nu a ridicat niciodată pleoapele cu mușchiul normal. Tot ce făcea era cu ajutorul mușchiului frontal”, a subliniat dr. Maximilian Muntean, care a trebuit să găsească o soluție pentru a rezolva problema. A apelat la o tehnică specială, utilizată în cazuri severe: suspensia pleoapei prin tehnica sling, folosind o porțiune de fascia lata, o structură prelevată de la nivelul coapsei.

„Practic, i-am creat un mecanism. Slingul îi oferă o pârghie, astfel încât să poată folosi mult mai eficient mușchiul frontal pentru a deschide ochii”, a precizat chirurgul. Momentul confirmării succesului a fost imediat. „Îți dai seama dacă intervenția a reușit în momentul în care pacientul se trezește și deschide ochii,” a spus dr. Maximilian Muntean.

După operație, tânărul a povestit că a avut ochii destul de umflați ceea ce i-a provocat un mic disconfort, dar pe parcursul câtorva săptămâni ochii se deschideau tot mai mult.

Rolul oftalmologului: vedere protejată pe termen lung

Într-un caz atât de complex, chirurgia plastică nu poate funcționa fără oftalmologie. Dr. George Muntean a evaluat și monitorizat funcția vizuală înainte și după intervenții.

„Înainte de intervenție, în urma unei consultații complete, medicul oftalmolog se asigură că intervenția chirurgicală poate fi efectuată în siguranță și că nu sunt anumite probleme pentru care ar fi nevoie să fie amânată sau posibil contraindicată o intervenție chirurgicală. După intervenție, prin urmărirea atentă a pacienților, medicul oftalmolog se asigură că pacientul primește tratamentul optim pentru ochi și suprafața oculară, în perioada de recuperare imediată dar și pe termen lung”, a explicat dr. George Muntean.

O echipă care face mai mult decât estetică

Deși cunoscuți și pentru cazuri de blefaroplastie estetică, cei doi medici abordează frecvent și cazuri dificile: tumori palpebrale, tumori orbitare și malformații congenitale rare — intervenții pe care puțini le realizează în mod constant. „Faptul că lucrăm împreună este un beneficiu. Putem discuta fiecare detaliu și lua cele mai bune decizii pentru pacient”, a declarat dr. Maximilian Muntean.

„Este o bucurie, dar și un privilegiu să lucrăm împreună, în primul rând datorită faptului că este fratele meu, ceea ce ne conferă amândurora sentimentul că ne putem baza oricând unul pe celălalt dar și pentru că simt că ne completăm unul pe altul. Datorită faptului că oftalmologia și chirurgia plastică sunt specializări atât de diferite, fiecare vede prin prisma specializării sale aspectele importante și, discutând deschis, fiecare își poate prezenta punctul lui de vedere astfel încât să luăm deciziile cele mai bune referitoare la toate etapele actului medical (investigațiile necesare înaintea intervenției chirurgicale, tipul de intervenție chirurgicală, tratamentul în perioada de recuperare, tratamente suplimentare, frecvența urmăririi post-operatorii)”, a spus dr. George Muntean.

Viața, privită altfel

Pentru A.F., schimbarea nu a fost doar una medicală. După perioada de recuperare, a simțit imediat diferența: „Câmpul vizual este mult mai bun, ochii nu mai obosesc.” Însă poate cea mai mare transformare a fost una mai subtilă – felul în care se vede pe sine și modul în care este perceput de ceilalți. „Viața mea s-a schimbat semnificativ. Lumea nu mai este la fel de sceptică și am observat o deschidere inclusiv pe plan profesional”, a spus el.

La doar 28 de ani, fruntea lui începe, în sfârșit, să se relaxeze. După o viață întreagă în care și-a ridicat sprâncenele pentru a putea vedea, ochii lui se pot deschide acum cu mai multă ușurință. Diferența a fost aproape instantanee. „Știa și înainte să încerce să deschidă ochii, dar nu avea mecanismul. Nu avea pârghia. Slingul îi oferă această pârghie ca să poată ridica pleoapele eficient”, a spus dr. Maximilian Muntean.

De la bun început, obiectivul intervenției a fost clar: funcționalitatea. „Obiectivul nostru a fost funcțional. Esteticul vine ulterior. Am vrut să-l ajutăm să vadă mai bine, să poată folosi ochii fără efort”, a subliniat chirurgul. Tocmai de aceea, intervenția a fost realizată la ambele pleoape, pentru a obține un rezultat corect și echilibrat.

„Există soluții”

Cazul lui A.F. este dovada că, uneori, o intervenție chirurgicală nu schimbă doar un aspect estetic sau o problemă medicală, ci deschide drumul către o viață trăită, în sfârșit, cu ochii larg deschiși.

Mesajul medicilor este unul simplu, dar puternic. „Există soluții astăzi pentru aproape orice”, iar mesajul tânărului pentru pacienți aflați în situații asemănătoare este: „Să aibă curaj și încredere, în primul rând în ei și apoi în rezultatele pe care le pot obține încercând.”

