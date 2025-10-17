medlife right medlife right
MedLife lansează „Te simți mai bine” – noua platformă de comunicare 360°. Nadia Comăneci se alătură MedLife în calitate de ambasador al campaniei

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, lansează „Te simți mai bine” - noua platformă de comunicare 360°, care vorbește despre starea de bine, echilibru și bucuria de a face ceea ce iubești.

„Te simți mai bine” surprinde oameni autentici în mijlocul pasiunilor lor și subliniază cum sănătatea le permite să continue să facă ceea ce iubesc. Campania aduce în prim-plan un insight clar: stilul de viață sănătos se obține greu, cu timp, efort și disciplină, iar MedLife este partenerul care îi ajută pe oameni să atingă starea de bine dorită.

Te simți bine când faci ce-ți place. Iar când știi că medicii buni au grijă de tine, te simți și mai bine.”

campania transmite că sănătatea nu este doar absența bolii, ci vitalitate, energie, poftă de viață și libertatea de a-ți urma pasiunile.

Oriunde ești, te simți mai bine

Campania surprinde bucuria autentică a oamenilor atunci când fac ceea ce iubesc - fie că aleargă, pictează, construiesc sau petrec timp în natură. Vorbește despre echilibru, energie și starea de bine pe care le ai atunci când sănătatea te susține să-ți urmezi pasiunile.

Uneori, orele lungi dedicate hobby-urilor sau pasiunea dusă la extrem pot aduce mici accidentări sau probleme de sănătate. Aici intervine MedLife: medici excepționali și tehnologie medicală de top îi ajută pe oameni să revină cât mai repede la ceea ce iubesc.

Sănătatea nu înseamnă doar absența bolii, ci energia, vitalitatea și starea de bine care ne permit să trăim frumos și să ne urmăm pasiunile. La MedLife oferim oamenilor suport complet pentru a se simți bine în fiecare zi – prin cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, peste 5.000 de medici specialiști, tehnologii de top și pachete personalizate. Astfel, fiecare persoană poate să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat – pasiunile, energia și starea de bine – știind că se poate baza pe MedLife pentru sprijin și îngrijire completă, de la prevenție până la recuperare.”

- Monica De Romeo, Director Marketing al Grupului MedLife

Cum prinde viață „Te simți mai bine”

Elementul central al campaniei este o serie de patru execuții TV, construite pe coloană sonoră „Don’t Stop Me Now” de la Queen. Acestea aduc la viață mesajul campaniei prin povești care surprind pasiunea, energia și libertatea oamenilor de a face ceea ce le place. Campania este extinsă prin video-uri online și conținut dedicat pe principalele platforme digitale și rețele sociale, fiind susținută și de publicitate outdoor și colaborări cu influenceri, pentru ca experiența „Te simți mai bine” să fie prezentă oriunde oamenii își trăiesc pasiunile.

Dorința de a "te simți mai bine" este umană, normală, iar relația acestei sintagme cu sănătatea este una foarte strânsă: pentru a face ce-ți place, trebuie în primul rând să fii sănătos. Iar când le ai pe amândouă, abia atunci te simți cu adevărat bine. Campania își propune să includă actul medical în stilul de viață al oamenilor, ca pe ceva firesc. Să-i apropie de MedLife și să-i încurajeze să trăiască o viață plină, atât prin mesaj cât și printr-un tone of voice pozitiv, light hearted."

- Mihai Fetcu, Creative Director, Cohn & Jansen

Nadia Comăneci, ambasador al stării de bine

NadiaComaneci MedLife jpg

Campania este susținută de Nadia Comăneci, simbol al excelenței românești, care se alătură MedLife ca ambasador și partener pe termen lung.

Sănătatea ne dă libertatea de a face ceea ce iubim și de a ne bucura de fiecare zi. Energia și starea de bine sunt esențiale pentru a-ți urma pasiunile, iar MedLife le arată oamenilor că grija pentru sănătate nu este doar prevenție, ci un mod de a trăi cu bucurie. Este un mesaj în care cred cu adevărat și mă bucur să îl pot transmite alături de MedLife.” - Nadia Comăneci

Colaborarea MedLife cu Nadia Comăneci va continua și în 2026, în contextul aniversării a 50 de ani de la primul 10 perfect la Montreal. Aceasta va evidenția valorile comune de excelență și rigoare și va include o serie de acțiuni dedicate promovării unui stil de viață sănătos și activ.

Noua campanie continuă misiunea MedLife de a inspira românii să aibă grijă de sănătatea lor și să se bucure de viață. Alături de platforma lansată în primăvară, Sănătatea e plăcere, cele două inițiative demonstrează angajamentul MedLife de a susține un stil de viață activ și echilibrat, pentru ca sănătatea și starea de bine să facă parte din fiecare zi a românilor.

Echipele din spatele proiectului

Din partea MedLife:

Monica De Romeo – Head Of Marketing

Ioana Tufă – Brand Manager

Mihnea Brășoveanu – Digital Marketing Specialist

Costin Martin – Digital Marketing Specialist

Ina Ilie – Head of Brand & Communications

Gabriela Dragnea – PR Specialist

Ilinca Marin – PR Specialist

Irina Nazat – PR Specialist

Flori El Masri – PR Consultant

Alexandru Stanciu – PR Specialist

Din partea Cohn & Jansen Creative Network:

Mihai Fetcu – Creative Director

Laura Leonte – Group Creative Director

Diana Crasmariu – CEO

Miruna Baias – (former) Head of Strategy

Octavian Budai – Senior Art Director

Andrei “Harald” Ignat – Senior Copywriter

Arina Stoenica – Client Service Director

Diana Minculescu – Group Account Director

Silvia Fetcu – Account Manager

Ilinca Dumitrecu – AV Producer

Casa de producție: Abis Studio – regizor Scott Perry

Agenția de social media: NOMAZI Advertising – Andrei Dragoță, Alexandra Radu, Călin Drob, Iulia Boloca, Adrian Anghel, Andrei Stănișteanu

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

