medlife right medlife right
Articol susținut de advertorial

MedLife deschide o nouă eră în ortopedie la Timișoara: robotica, AI și expertiza umană, reunite în primul Institut de Ortopedie din România

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, continuă să își consolideze poziția de companie orientată spre tehnologie și inovație, prin lansarea unui nou concept medical: „Institutul de Ortopedie” în cadrul Spitalului MedLife Medici’s Timișoara.

poza main jpg

Noul centru va integra expertiza medicală de top cu cele mai avansate tehnologii de chirurgie robotică și soluții digitale de diagnostic și training, reprezentând un pas major în dezvoltarea ortopediei moderne în România.

Evenimentul de lansare are loc în cadrul simpozionului medical internațional „OrthoXperience – O nouă eră în ortopedie: Robotică, AI și expertiza umană”, care reunește peste 200 de specialiști din țară și din străinătate. Agenda include sesiuni de chirurgie live, prezentări de cazuri complexe și demonstrații de utilizare a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale în practica medicală.

Un moment definitoriu al evenimentului este participarea Prof. Dr. Reha N. Tandoğan (Turcia), unul dintre cei mai reputați chirurgi ortopezi la nivel mondial, alături de experți români și europeni recunoscuți, precum Prof. Dr. Radu Prejbeanu, Dr. Dan Negoescu, Dr. Ioan Branea, Dr. Vlad Predescu, Dr. Radu Fleaca, Dr. Ștefan Mogoș și Dr. Raul Colțea.

„Prin lansarea Institutului de Ortopedie la Timișoara, reconfirmăm misiunea MedLife de a aduce în România cele mai moderne tehnologii și soluții medicale validate internațional. Este pentru prima dată când un spital din România, fie el public sau privat, realizează intervenții ortopedice exclusiv robotice, un pas semnificativ spre o medicină mai sigură, mai predictibilă și mai personalizată pentru pacienți”, a declarat Prof. Dr. Radu Prejbeanu, coordonator al proiectului.

MedLife a investit constant în ultimii ani în tehnologii de ultimă generație – de la robotica chirurgicală și soluții avansate de imagistică, până la AI și genetică – consolidându-și poziția de companie tech în domeniul sănătății. Doar în zona de ortopedie, grupul a introdus în premieră în România sisteme robotice dedicate chirurgiei genunchiului și șoldului, facilitând recuperarea mai rapidă și reducând semnificativ riscurile post-operatorii.

„Ne-am asumat rolul de pionier în digitalizarea și modernizarea medicinei românești. Investițiile în robotică, AI și genetică ne permit să oferim pacienților români standarde medicale comparabile cu cele mai performante centre din Europa”, a adăugat Dorin Preda, deputy CEO MedLife.

Simpozionul „OrthoXperience” marchează nu doar lansarea unui nou concept medical, ci și angajamentul MedLife de a contribui la transformarea digitală a sistemului de sănătate din România.

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
stirileprotv.ro
image
Peste un milion de români vor beneficia de tichete sociale. Categoriile eligibile pentru ajutoarele de stat
gandul.ro
image
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
mediafax.ro
image
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
observatornews.ro
image
Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal. Ce acuzații grave i-a adus fostului soț
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Ce sunt pensiile ocupaţionale? Românii care cotizează la Pilonul IV
playtech.ro
image
„Aș da 2 milioane pe el acum”. Mitică Dragomir are un nou jucător favorit și un nou primar favorit!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gata! Încă un "NU" pentru jucătorul care a cerut cel mai mare salariu din istoria SuperLigii
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Cine beneficiază de tichete sociale în 2025. Anunțul făcut de Guvern în urmă cu puțin timp
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Românii care vor beneficia în continuare de tichete sociale de 250 lei! Se dau vouchere de 500 de lei și pentru elevi. Guvernul a decis
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
loading Se încarcă comentariile...

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
stirileprotv.ro
image
Peste un milion de români vor beneficia de tichete sociale. Categoriile eligibile pentru ajutoarele de stat
gandul.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
observatornews.ro
image
Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal. Ce acuzații grave i-a adus fostului soț
cancan.ro
image
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Ce sunt pensiile ocupaţionale? Românii care cotizează la Pilonul IV
playtech.ro
image
„Aș da 2 milioane pe el acum”. Mitică Dragomir are un nou jucător favorit și un nou primar favorit!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gata! Încă un "NU" pentru jucătorul care a cerut cel mai mare salariu din istoria SuperLigii
digisport.ro
image
Afacerea bănoasă a fiului lui Călin Georgescu. Succesul pare moștenire de familie în casa fostului candidat independent la alegerile prezidențiale
bugetul.ro
image
Cine beneficiază de tichete sociale în 2025. Anunțul făcut de Guvern în urmă cu puțin timp
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
as.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
click.ro
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
1 femeie se uita in oglinda jpg jpeg
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!
clicksanatate.ro
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Prima reacție a Prințului Harry după ce și-a revăzut tatăl rege la ceai. Ce-a spus mezinul despre Charles

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier