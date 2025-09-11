MedLife deschide o nouă eră în ortopedie la Timișoara: robotica, AI și expertiza umană, reunite în primul Institut de Ortopedie din România

MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, continuă să își consolideze poziția de companie orientată spre tehnologie și inovație, prin lansarea unui nou concept medical: „Institutul de Ortopedie” în cadrul Spitalului MedLife Medici’s Timișoara.

Noul centru va integra expertiza medicală de top cu cele mai avansate tehnologii de chirurgie robotică și soluții digitale de diagnostic și training, reprezentând un pas major în dezvoltarea ortopediei moderne în România.

Evenimentul de lansare are loc în cadrul simpozionului medical internațional „OrthoXperience – O nouă eră în ortopedie: Robotică, AI și expertiza umană”, care reunește peste 200 de specialiști din țară și din străinătate. Agenda include sesiuni de chirurgie live, prezentări de cazuri complexe și demonstrații de utilizare a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale în practica medicală.

Un moment definitoriu al evenimentului este participarea Prof. Dr. Reha N. Tandoğan (Turcia), unul dintre cei mai reputați chirurgi ortopezi la nivel mondial, alături de experți români și europeni recunoscuți, precum Prof. Dr. Radu Prejbeanu, Dr. Dan Negoescu, Dr. Ioan Branea, Dr. Vlad Predescu, Dr. Radu Fleaca, Dr. Ștefan Mogoș și Dr. Raul Colțea.

„Prin lansarea Institutului de Ortopedie la Timișoara, reconfirmăm misiunea MedLife de a aduce în România cele mai moderne tehnologii și soluții medicale validate internațional. Este pentru prima dată când un spital din România, fie el public sau privat, realizează intervenții ortopedice exclusiv robotice, un pas semnificativ spre o medicină mai sigură, mai predictibilă și mai personalizată pentru pacienți”, a declarat Prof. Dr. Radu Prejbeanu, coordonator al proiectului.

MedLife a investit constant în ultimii ani în tehnologii de ultimă generație – de la robotica chirurgicală și soluții avansate de imagistică, până la AI și genetică – consolidându-și poziția de companie tech în domeniul sănătății. Doar în zona de ortopedie, grupul a introdus în premieră în România sisteme robotice dedicate chirurgiei genunchiului și șoldului, facilitând recuperarea mai rapidă și reducând semnificativ riscurile post-operatorii.

„Ne-am asumat rolul de pionier în digitalizarea și modernizarea medicinei românești. Investițiile în robotică, AI și genetică ne permit să oferim pacienților români standarde medicale comparabile cu cele mai performante centre din Europa”, a adăugat Dorin Preda, deputy CEO MedLife.

Simpozionul „OrthoXperience” marchează nu doar lansarea unui nou concept medical, ci și angajamentul MedLife de a contribui la transformarea digitală a sistemului de sănătate din România.