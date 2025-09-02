Mișcare, relaxare și voie bună la cea de-a patra ediție a L'Etape by Tour de France România. MedLife și Decathlon au demonstrat încă o dată că sănătatea… e plăcere

Chin? Obligație? Performanță? Nicidecum! Doar gesturi mici, firești, care să îți facă plăcere și să-ți aducă bucurii. Asta este cel mai important când vine vorba de grija pentru sănătate și, implicit, mișcare - un gest natural și un obicei care se construiește pas cu pas, pentru a-ți aduce corpul într-o formă mai bună.

Și, ca să demonstreze că sănătatea e plăcere, medicii MedLife Victor Ștefănescu și Gică Gheorghe au luat și ei startul L'Etape by Tour de France Romania presented by Decathlon - una dintre cele mai spectaculoase competiții de ciclism amator din lume.

Aflat la a patra ediție, evenimentul desfășurat duminică, 31 august, a avut loc pe artere complet închise traficului, fiind destinat atât cicliștilor experimentați, cât și începătorilor și chiar familiilor. Astfel, cu Bucureștiul „închis pentru mașini, deschis pentru bicicliști”, aceștia din urmă s-au bucurat din plin de unica ocazie de a pedala pe bulevarde de altfel sufocate în restul zilelor. Mai ales că, în prima parte a zilei, și vremea a fost perfectă pentru mișcare fără chin:

E foarte frumos Bucureștiul gol, fără mașini. L-am mai văzut așa la un maraton la care am participat, pentru că încerc să fac cât mai multă mișcare. Combin ciclismul cu sala, cu înotul, și cu alergatul, povestește dr. Gheorghe, care a participat astăzi pentru prima dată la L'Etape. A ales „The Ride”, cursa de 42 de km, și de abia așteaptă ediția de anul viitor: „E important sa facem mișcare - pentru sănătate, pentru longevitate, pentru fericire”, concluzionează medicul.

Puterea exemplului, mai mare decât cea a vorbelor

Ca Amsterdamul. Așa arăta Piața Constituției încă de la primele ore ale dimineții. Mii de biciclete adunate la un loc, dar și sute de familii pe chipul cărora se citeau relaxarea și bucuria momentului. Pofta de viață, cheful de mișcare și „setea” de sănătate au umplut fiecare centimetru pătrat.

Având experiență în ciclism, dr. Victor Ștefănescu s-a înscris la „The Race” - cel mai lung dintre trasee (85 km). Merge des cu bicicleta, atât în timpul liber, cât și pe drumul spre spital. Iar când are ocazia, iese și la alergat.

Cu alte cuvinte, nu ratează nicio ocazie de a face mișcare, tocmai pentru că îi cunoaște importanța. Atât pentru el, personal, cât și pentru pacienții săi, pentru care consideră că trebuie să fie un model:

Cred că puterea exemplului este mai mare decât cea a vorbelor. Este important să faci ceea ce spui, pentru că exemplul personal are un impact mult mai puternic. A fost o experiență foarte frumoasă, mai ales la început, înainte să înceapă vântul și ploaia. Reușisem chiar să prind un ritm uimitor! Desigur, nu mă interesa poziția în clasament – voiam doar să termin în timpul regulamentar și să mă bucur de cursă, ne-a povestit medicul.

Atât înainte, cât și după curse, participanții și familiile lor s-au convins că sănătatea e plăcere în colțul MedLife & Decathlon, acolo unde a fost amenajată o zonă de relaxare cu fotolii-puf și masaj, destinat cicliștilor întorși din curse. Iar ideea s-a dovedit una extraordinară, căci cererea a fost atât de mare, încât s-au format cozi.

Sănătatea e plăcere la orice vârstă

Evenimentul a fost unul spectaculos și cu adevărat încurajator pentru promotorii sănătății prin mișcare nu doar prin numărul participanților - 2.500 de cicliști amatori și profesioniști, din 20 de țări și 180 de orașe - ci mai ales prin cel al copiilor și adolescenților, care s-a apropiat de 400. Ceea ce se traduce printr-un succes privind cultivarea pasiunii pentru sport - și, implicit, pentru o viață sănătoasă - de la vârste din ce în ce mai fragede.

De mare ajutor în acest sens le-au fost participanților și totemurile MedLife & Decathlon, amplasate în cadrul evenimentului. Prin scanarea codului QR, curioșii ajungeau instant în Pop-up Shop-ul online cu oferte la servicii medicale, articole sportive și wellbeing.

O Românie mai sănătoasă cu medici buni și pasiune pentru mișcare

Pas cu pas. Este, poate, cea mai simplă modalitate de a adăuga sănătate în viața noastră. Pentru că starea de bine nu începe doar cu o programare, ci și cu acele obiceiuri mici, plăcute, dar atât de eficiente: mișcare, relaxare, somn odihnitor, alimentație mai bună și evitarea exceselor de orice fel.

MedLife și Decathlon și-au propus să aducă sănătatea mai aproape de oameni, prin mișcare. În cadrul parteneriatului pentru o Românie mai sănătoasă, cele două companii vor să facă din prevenție o constantă în viața de zi cu zi a tuturor.

Astfel, punând laolaltă două perspective diferite - expertiza medicală și pasiunea pentru mișcare - au turnat fundația unuia dintre cele mai bune obiceiuri: mișcarea constantă, în aer liber. Fără presiune, fără competiție, fără cronometru.