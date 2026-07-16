Fertilizarea in vitro, șansa tot mai multor românce de a deveni mame: „După 35 de ani, timpul contează enorm”

Potrivit rapoartelor UE, România este ţara cu cea mai mare tendinţă de scădere a natalităţii din întreaga uniune şi totodată, este printre ţările cu cea mai crescută incidenţă a infertilităţii.

Potrivit statisticilor, aproximativ 17% dintre cupluri se confruntă cu problema infertilităţii, iar medicii avertizează că odată cu înaintarea în vârstă a femeilor, şansa de a naşte un copil se diminuează simţitor. Dr. Alexandru Stan, medic primar ginecolog şi obstetrician la MedLife Medical Park a subliniat faptul că femeile care au trecut de vârsta de 35 de ani şi nu au obţinut o sarcină prin metode normale timp de 6 luni, ar trebui să apeleze cât mai repede la un medic cu supraspecializare şi experienţă în tratamentul infertilităţii, pentru a maximiza şansele de a deveni mame.

O fetiţă sănătoasă, după 3 ani de încercări

Silvia a încercat mai mulţi ani să rămână însărcinată, inclusiv prin fertilizare in vitro, iar la 39 de ani, când şi-a dat seama că fiecare zi contează, a apelat la medicul Alexandru Stan. După trei ani a reuşit să nască o fetiţă sănătoasă, chiar în această primăvară.

„După o experiență mai puțin plăcută în alte clinici și câteva inseminări care nu au avut rezultatul pe care îl speram, în iulie 2023, la recomandarea unei cunoștințe, am ajuns la domnul doctor Alexandru Stan. Încă de la prima întâlnire am apreciat calmul, răbdarea și discuția deschisă pe care am avut-o. Pentru prima dată am simțit că sunt ascultată, că toate întrebările și temerile mele își găsesc răspuns și că am în față un medic care tratează fiecare pacient cu profesionalism, empatie și respect. Am pornit la drum cu multă speranță, convinsă că visul meu de a deveni mamă se va împlini într-un timp relativ scurt. Din păcate, lucrurile nu au fost atât de simple. Au urmat provocări, momente dificile, dezamăgiri și multe emoții. Privind în urmă, pot spune că această călătorie a fost un adevărat roller-coaster, cu urcușuri și coborâșuri, cu perioade în care eram plină de optimism și altele în care îmi era greu să îmi păstrez încrederea”, povesteşte pacienta.

În toată această perioadă, dr. Stan şi întreaga echipă medicală de la MedLife i-a fost alături şi a încurajat-o.

„La fiecare etapă, domnul doctor mi-a explicat cu răbdare ce urmează şi mi-a prezentat opțiunile cu sinceritate. Am înțeles că fertilizarea in vitro nu este doar un tratament, ci un proces complex, construit pas cu pas, care necesită răbdare, perseverență și multă încredere. După 4 proceduri FIV, pe 14 aprilie 2026 am trăit cel mai frumos moment din viața mea: mi-am ținut pentru prima dată fetița în brațe. Era un ghemotoc mic care mi-a umplut sufletul de o bucurie imposibil de descris în cuvinte. În acea clipă, toate încercările, emoțiile, lacrimile și așteptarea și-au găsit sensul. Pentru mine, domnul doctor Alexandru Stan va rămâne întotdeauna omul care m-a ajutat să transform cel mai mare vis al meu în realitate: acela de a deveni mamă. De asemenea, le sunt profund recunoascătoare medicilor embriologi Dr. Ioana Hășegan și Dr. Aura Chițu, precum și As. Managerului Oana Pantazi, pentru profesionalismul, sprijinul și implicarea lor”, a menţionat Silvia.

Ovarele polichistice, o problemă pentru fertilitate

Medicul ginecolog Alexandru Stan a subliniat faptul că Silvia a fost o pacientă foarte răbdătoare şi hotărâtă, calităţi care au ajutat-o în tot acest proces.

„Pacienta avea ovare polichistice, deci o rezervă ovariană bună, chiar și pentru vârsta sa. Totuşi nu reuşise să rămână însărcinată, avea 39 de ani şi am început procedurile FIV, că nu ne mai permiteam să aşteptăm. La 39 de ani, chiar și fără ovare polichistice, cel puțin 60-70% dintre ovocite sunt de proastă calitate.

Totuşi, chiar şi cu aceste diagnostic, sunt femei care reușesc să rămână însărcinate foarte ușor. Dar sunt şi altele care nu au ovulație. Deşi au multe ovocite, nu au ovulație mult timp și, evident, în perioada în care nu au ovulație, nu rămân însărcinate. Sau pot avea ovulaţie, dar de slabă calitate. Sindromul de ovare polichistice se aseamănă foarte mult hormonal cu diabetul. Efectul este că deşi există multe ovocite, acestea nu ajung să se matureze. Iar pe măsură se femeia înaintează în vârstă calitatea ovocitelor scade”, a explicat medicul ginecolog.

Biopsia embrionilor, esenţială pentru reuşita FIV

Pentru a se bucura astăzi de fetiţa sa, Silvia a trecut prin patru proceduri şi abia ultima a fost cea norocoasă.

„Pacienta a făcut în septembrie 2023 prima procedură de recrutare de ovocite, din cele patru. Fertilizarea in vitro presupune ca, prin medicație identică cu hormonii naturali, să creăm într-un singur ciclu mai multe ovulații, stimulând practic ovarele. În mod normal, orice femeie are în fiecare lună câte o ovulație. Chiar dacă are mai multe ovocite recrutate, un singur ovocit ovulează în mod normal. Și aceea este șansa de a rămâne însărcinată în luna respectivă. La o femeie cu ovare polichistice, unde avem multe ovocite recrutate, dar unul singur care ovulează, încercăm în luna respectivă să le stimulăm pe toate, creând o ovulație multiplă. Și la momentul la care avem mai multe ovocite gata să ovuleze, nu le lăsăm să ovuleze pe toate, pentru că există risc de sarcină multiplă.

Ovocitele sunt pregătite cu 36 de ore înainte, printr-o injecție care le maturează. Înainte ca ele să se spargă în mod natural, prin puncție ovariană transvaginală scoatem lichidul din fiecare folicul pentru a căuta un ovocit. Procedura se face în siguranţă sub sedare şi pacienta nu simte durere. Cu cât aveam mai mulţi foliculi, cu atât avem mai multe ovocite şi şanse mai multe la o sarcină, pentru că nu toate ovocitele vor fi bune.

În cazul Silviei, la prima procedură am obținut 12 ovocite, din care am avut 10 embrioni, dar nu am reuşit să obţinem nicio sărcină care să evolueze către naștere. Am reluat procesul, schimbând puțin strategia. Înainte să transferăm embrionii, i-am testat genetic. Când obținem embrioni în ziua a cincea, după puncţie, la stadiul de blastocist, avem mai multe opțiuni. Ori să îi transferăm direct, ori îi înghețăm și îi transferăm într-un alt ciclu, lucru care se întâmplă la ovare polichistice, pentru că nu vrem să avem sindrom de hiperstimulare ovariană. Ciclul de stimulare în care obținem ovocitele este anormal din punct de vedere fiziologic și prezintă pericol pentru pacientă. Și atunci obținem embrioni, îi înghețăm și transferăm unul câte unul după aceea, în niște cicluri cât mai aproape de un ciclu natural, în care să nu fie risc hormonal”, a subliniat medicul.

În această fază intervine medicul embriolog care stabileşte pe baza unei biopsii care embrioni sunt viabili, făcând astfel o selecţie din timp.

„Înainte de a îngheța, embriologul face o biopsie. Recoltează două, trei celule din fiecare embrion, din partea placentară, din care face o examinare genetică. Este asemănător testului care se face, de obicei, în săptămâna 11 de sarcină, când putem descoperi un Sindrom Down, dar e mai apropiat de amniocenteză, pentru că este o biopsie reală pe celule. Această biopsie ne ajută să câştigăm timp pentru că vom transfera doar embrionul bun şi acum depinde totul de uterul pacientei. Şansele ca un embrion euploid transferat să dea un test pozitiv de sarcină sunt aproape de 70%, iar rata de naşteri din aceste sarcini este de 90%. Este o selecţie eficientă care ne scuteşte de stres şi frustrări şi ne ajută să câştigăm timp”, a sublinat medicul.

Endometrioza scade şansele pentru sarcină

Alina, o altă pacientă a doctorului Stan, avea 34 de ani când a ajuns în cabinetul acestuia. Asemeni multor femei şi ea se chinuia de ani de zile cu endometrioză care îi scădea serios şansa de a face un copil. Totuşi, cu multă răbdare şi sprijinul permanent al echipei medicale de la MedLife, pacienta a reuşit în cele din urmă să nască un copil sănătos, după patru ani de proceduri.

„Călătoria mea către maternitate a fost un drum sinuos care a durat patru ani. Viața cu endometrioză a însemnat dureri severe și urgențe medicale frecvente, alături de durerea provocată de un avort spontan prematur și incapacitatea de a concepe din nou pe cale naturală. Din păcate, prima mea încercare de FIV a dus la o sarcină cu probleme, care a fost oprită din evoluţie. Domnul doctor şi echipa medicală de la MedLife au reuşit să-mi dea speranţa că nu e totul pierdut. Au urmărit cu atenție cazul meu, mi-au ajustat tratamentul și m-au susținut cu profesionalism și claritate pe tot parcursul procesului, chiar dacă nu a fost deloc uşor. Azi sunt mama unui bebeluş sănătos şi pentru asta le sunt profund recunoscătoare”, a declarat Alina.

Dr. Alexandru Stan povesteşte că Alina a fost o pacientă stoică, care deşi a avut multe de înfruntat, nu s-a lăsat doborâtă.

„Endometrioza de care suferea pacienta face ca rezerva de ovocite să fie şi mai mică, dar şi de slabă calitate. Endometrioza trasează două indicaţii terapeutice atunci când ne propunem FIV. Prima ar fi operaţia, dar recomandările în ultimul timp sunt ca endometrioza să nu fie operată decât după ce se face FIV pentru a nu scădea şi mai mult rezerva de ovocite. A doua este indicată de suferinţa pacientei cu dureri care îi afectează profund calitatea vietii şi atunci ordinea este intâi operaţia şi FIV după. La fel procedăm şi dacă există risc de cancer.

În cazul Alinei, deși avea dureri mari, am încercat să facem prima procedură de FIV ca să obținem embrionii înainte de a face operația, pentru a nu rămâne cu şi mai puţine ovocite. Am obţinut 2-3 embrioni, dintre care pe unul l-am transferat imediat, fără biopsie, pentru că arăta foarte bine, fiind clasat în categoria cea mai bună la ziua 5 a blastocistului. Am obţinut sarcina, dar la screening-ul de 12 săptămâni am observat că există o problemă şi a trebuit să o întrerupem. Fără biopsie, nu aveam cum să ştim ce ADN are embrionul respectiv. Am decongelat ceilalţi embrioni rămaşi, au fost biopsiaţi şi s-a reuşit obţinerea unui embrion euploid, adică un embrion cu o structură cromozomială normală din care se poate dezvolta o sarcină viabilă”, povesteşte dr. Stan.

A fost însă momentul în care Alina a decis să se opereze de endometrioză pentru că nu mai putea suporta durerile groaznice.

„A fost operată tot la MedLife de dr. Gabriel Mitroi şi, după câteva luni, am reînceput procedurile FIV. Am transferat embrionul euploid care a dus la sarcină. A născut un copil perfect sănătos şi ne-am bucurat alături de ea de rezultat”, a menţionat dr. Stan.

Evaluarea fertilităţii trebuie făcută devreme

Ginecologul Alexandru Stan recomandă femeilor care vor să aibă copii la un moment dat pe parcursul vieţii lor să înceapă evaluarea fertilităţii cu mult timp înainte.

„Există tendinţa socio-economică a conceperii unui copil după vârsta de 35 de ani. Din păcate, însă, şi vârsta la care femeile intră la menopauză a scăzut, de aceea recomand femeilor care vor să facă un copil să meargă la ginecolog înainte de 35 de ani şi să facă analize pentru a vedea rezerva ovariană. Ideal, din punct de vedere biologic, este să facă copii sub această vârstă, dar dacă din diverse motive nu se doreşte, este bine ca măcar pacientele să ştie cum stau cu fertilitatea.

Dacă ai încercat timp de un an să rămâi însărcinată şi ai sub 35 de ani, trebuie să mergi la medic pentru a vedea ce se întâmplă. Statistic, sub 35 de ani, femeile reuşesc să rămână însărcinate pe parcursul unui an şi când nu se întâmplă asta, ar trebui să îşi pună un semn de întrebare. La fel, recomand ca femeile de peste 35 de ani care nu au rămas însărcinate în 6 luni de când şi-au propus, să se adreseze unui medic de fertilitate. Timpul înseamnă foarte mult în această situaţie pentru că ovocitele îşi pierd din calitate în timp, iar informaţia primită după analize schimbă perspectiva pacientei”, a explicat dr. Stan.

Stimulare cu crioprezervarea de ovocite

Anumite afecţiuni medicale ca în cazul celor două paciente, dar şi factorii de mediul şi stilul de viaţă, precum şi vârsta din ce în ce mai înaintată pe care o au femeile atunci când se hotărăsc să rămână însărcinate sunt cauze ale infertilităţii. Medicul ginecolog subliniază faptul că fertilizarea in vitro este o soluţie bună, dar că şi reuşita ei depinde de momentul în care s-a prezentat pacienta la consult.

„Vârsta la care apare infertilitatea a scăzut constant în ultimii 15-20 de ani. Am avut paciente la 28-29 de ani care au intrat la menopauză pe fondul insuficienței ovariane primare, adică natural, fără să aibă vreo boală. Și văd din ce în ce mai mult lucrurile astea. Recent, s-a prezentat o pacientă de 23 de ani cu un AMH cu o valoare de 0.05 ng/ml, foarte mică pentru vârsta sa. La fel, nu are nicio altă problemă de sănătate. I-am propus să se gandeasca deja la o procedură de stimulare cu puncţie ovariană, recrutare de ovocite şi crioprezervare, pentru că intrarea la menopauză se va produce mult mai repede decât se aştepta şi chiar dacă mai are puţine ovocite, având în vedere vârsta, acestea ar trebui să fie de bună calitate”, a menţionat medicul.

Ginecologul a explicat că o opţiune foarte bună pentru pacientele de până în 35 de ani care vor să amâne obţinerea sarcinii este o stimulare cu crioprezervarea sau îngheţarea de ovocite, aşa numitul “social freezing”.

„Ovocitele sunt ţinute în banca de ovocite a clinicii până când femeia decide că doreşte o sarcină, şansele de reuşită şi calitatea lor fiind corespunzătoare vârstei la care s-a facut îngheţarea”, a prcizat dr. Stan.

Vârsta înaintată pe care o au multe femei care se gândesc să rămână însărcinate este şi ea un factor pentru infertilitate.

„Pe de altă parte, vin şi multe paciente trecute de 40 de ani care vor să facă acum copii. Realistic vorbind, la 43 de ani, de exemplu, 1 din 15 ovocite e bun. Adică, statistic, la această vârstă se recomandă fertilizarea in vitro cu ovocite donate, pentru că șansa de a rămâne însărcinată natural sau cu FIV, cu ovocitele tale, este foarte, foarte mică. Adică din 20 de paciente, doar una ar rămâne însărcinată. Când ai 40 de ani nu mai este momentul să aştepţi să rămâi însărcinată natural pentru că fiecare lună care trece te duce mai aproape de infertilitate”, a explicat dr. Alexandru Stan.

La MedLife, fertilizarea in vitro este făcută cu ajutorul unei echipe multidiscipliniare de personal medical care însoţeşte pacientele de la prima consultaţie până la naştere. Centrul de medicină materno-fetală și reproducere umană asistată MedLife este unitate parteneră a Programului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidaritatii Sociale: „Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor, pentru creșterea natalității” Program National FIV 2026-2030 precum si a Programului “O Şansă Pentru Cuplurile Infertile” ASSMB - Bucuresti.