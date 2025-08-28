Dr. Natalia Burduja, MedLife: „Să fii ginecolog înseamnă să știi, să simți și să asculți”

Dr. Natalia Burduja este medic ginecolog, dar, mai presus de toate, este sprijin pentru femeile care îi trec pragul în momente de vulnerabilitate, fie că este vorba despre o durere cronică, fie de un vis amânat de a deveni mamă sau de o veste care schimbă vieți.

. Dr. Natalia Burduja, medic specialist obstetrică-ginecologie la MedLife, îmbină medicina cu empatia, știința cu blândețea. „Am fost mereu fascinată de complexitatea corpului feminin și de modul în care medicina se împletește cu emoțiile, fragilitatea și puterea femeii. Ginecologia m-a atras prin posibilitatea de a însoți femeile în cele mai importante momente ale vieții: de la adolescență, la sarcină, naștere sau provocările menopauzei. Este o specialitate profund umană, în care legătura medic-pacientă este esențială”, explică dr. Burduja.

Endometrioza este o afecțiune în care țesutul similar celui din cavitatea uterină (endometrul), se dezvoltă în afara uterului. Ea implică adesea ovarele, trompele uterine și peritoneul (foița care căptușește cavitatea pelvină). În multe cazuri, țesutul endometriozic se extinde și în afara zonei pelvine, afectând organele învecinate.

Endometrioza în top 20 cele mai dureroase boli

Endometrioza se poate regăsi la nivelul sistemului urinar, la nivelul intestinului, dar a fost descoperită pe aproape toate organele din corp. Este încadrată în top 20 cele mai dureroase boli, afectând peste 190 de milioane de femei din lumea întreagă aflate la vârsta reproductivă. La MedLife, dr. Natalia Burduja gestionează lunar între 10 și 20 de cazuri de endometrioză. „Este o boală în care țesutul similar cu mucoasa uterină crește în alte zone ale corpului, provocând inflamație și durere. Endometrioza este, din păcate, tot mai frecventă, dar vestea bună este că femeile încep să ceară ajutor medical mai devreme decât în trecut. Le explic pacientelor cu calm, cu empatie, că nu sunt singure și că vom găsi împreună un tratament potrivit,” a declarat medicul.

Durerea menstruală intensă, oboseala cronică, durerea la contactul sexual sau dificultățile în a rămâne însărcinată sunt semnale de alarmă pe care medicul spune că femeile nu trebuie să le ignore și să meargă la un consult.

„Cu cât intervenim mai devreme, cu atât putem preveni complicațiile”, atrage atenția dr. Burduja. Datorită tehnologiei și evoluției medicinei, diagnosticul este mai precis, iar medicii au opțiuni mai variate de tratament: de la medicație hormonală personalizată până la intervenții laparoscopice minim invazive. Important este ca fiecare femeie să aibă parte de o abordare individualizată.

„Am avut o pacientă tânără care ani la rând a fost tratată doar pentru dureri menstruale. A venit la noi cu simptome accentuate, iar în urma investigațiilor am confirmat o formă avansată de endometrioză. După tratament chirurgical și terapie hormonală, calitatea vieții i s-a îmbunătățit spectaculos, iar astăzi este mamă. Este un exemplu de cât de mult contează un diagnostic corect și o abordare empatică”, a povestit dr. Natalia Burduja.

Infertilitatea, un drum care trebuie parcurs cu răbdare

Infertilitatea, un alt subiect sensibil, dar prezent constant în activitatea dr. Burduja, este tratată cu răbdare și profesionalism. Aproximativ 20–30% dintre paciente se confruntă cu dificultăți în a rămâne însărcinate, dar dr. Natalia Burduja abordează fiecare caz cu sinceritate și delicatețe. „Cu răbdare, cu empatie și fără să ofer speranțe false le explic pacientelor că fertilitatea este un drum care trebuie parcurs pas cu pas și că soluții există. Dar mai ales le ofer spațiul să își exprime temerile și să fie ascultate cu inima, nu doar cu știința,” a mărturisit medicul.

Unul dintre cazurile care au marcat-o este al unei paciente care a încercat timp de 8 ani să rămână însărcinată. „Am descoperit o endometrioză severă. După tratament chirurgical, m-a sunat într-o zi să-mi spună că testul de sarcină e pozitiv. A fost un moment încărcat de emoție, greu de uitat,” a povestit dr. Burduja.

Atât endometrioza, cât și sindromul ovarelor polichistice pot influența semnificativ capacitatea de a rămâne însărcinată. Endometrioza poate afecta trompele uterine și ovarele, iar sindromul ovarelor polichistice afectează ovulația. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, tratamentul adecvat și monitorizarea pot duce la rezultate pozitive. Medicul atrage atenția însă că infertilitatea nu este doar „o problemă de femei. Fertilitatea este complexă și poate fi influențată de o multitudine de factori. Important e să cerem ajutor din timp, fără rușine sau vinovăție”.

Prevenția salvează vieți

Controalele regulate nu sunt o recomandare generală, ci o necesitate vitală în opinia ginecologului: „Cancerul de col este unul dintre puținele tipuri de cancer care pot fi prevenite aproape în totalitate, dacă este depistat la timp. Un simplu test Papanicolau poate face diferența între viață și moarte. Testul Babeș-Papanicolau, testarea HPV și, la nevoie, colposcopia – împreună oferă o imagine completă a sănătății colului uterin”, a explicat dr. Burduja.

Pacientele care primesc un diagnostic de leziune precanceroasă vin cu teamă, dar pleacă cu încredere: „Le înțeleg și încerc să le ofer încredere, să le explic clar pașii următori și să fiu alături de ele. Sprijinul emoțional este la fel de important ca tratamentul în sine”, a mărturisit dr. Burduja. Recent a avut pacientă cu leziune precanceroasă pe care a depistat-o din timp. „Este o femeie tânără care a venit la un control de rutină. Testul Papanicolau a indicat o leziune de grad înalt. Am intervenit rapid, iar astăzi este complet sănătoasă. Acel control i-a salvat viața”, a spus medicul, care crede că este dreptul fiecărei femei să se informeze, să întrebe și să ceară ajutor. „Nicio femeie nu trebuie să accepte durerea ca pe ceva normal. Este important să știe că prevenția este cea mai puternică armă pe care o avem”, e de părere dr. Natalia Burduja.

O meserie cu impact și suflet

Să fii ginecolog bun „înseamnă să știi, să simți și să asculți. Să rămâi om, indiferent de cât de grele sunt cazurile. Să îți păstrezi empatia și răbdarea, chiar și într-o zi aglomerată”.

Cel mai valoros feedback? Un simplu mesaj primit peste ani: „Vă mulțumesc, datorită dvs. sunt bine.” Cea mai mare satisfacție profesională? Aceea de a ști că poate face o diferență în viața unei femei.

