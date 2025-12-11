medlife right medlife right
Articol susținut de advertorial

Dr. Mariana Lucaci, MedLife: „Sindromul Intestinului Iritabil și Boala de Reflux Gastroesofagian, tot mai frecvente”

0
0
Publicat:

Sindromul Intestinului Iritabil şi Boala de Reflux Gastroesofagian sunt două dintre cele mai frecvente patologii digestive cu impact major asupra calităţii vieţii. „Sunt afecțiuni cronice, consumatoare de timp și resurse, care necesită periodic consult gastroenterologic. Vizita la medic devine necesară atunci când simptomele nu pot fi gestionate sau apar altele noi”, a declarat dr. Mariana Lucaci, medic specialist gastroenterologie la MedLife.

Dr Mariana Lucaci, MedLife jpeg

În cabinetele de gastroenterologie, Sindromul intestinului iritabil (SII) este una dintre cele mai frecvente cauze de adresare ale persoanelor la medic. O meta‑analiză care a vizat 39 de ţări a estimat o prevalenţă globală în rândul populaţiei adulte de 15%. „Această problemă medicală afectează până la 15‑20% din populaţie, fiind mai frecventă în rândul femeilor”, a precizat dr. Mariana Lucaci, explicând că SII face parte din spectrul afecțiunilor funcționale ale tubului digestiv, adică acelea în care organul este normal, dar funcționalitatea sa este alterată.

Sindromul Intestinului Iritabil, o boală cronică

Intestinul iritabil sau colonul iritabil, așa cum este cunoscut în popor acest sindrom, este de fapt „o boală cronică, care afectează calitatea vieţii şi implică costuri considerabile. Diagnosticul este, de regulă, unul clinic, bazat pe simptomatologie”, a spus medicul.

Boala se manifestă prin dureri abdominale recurente, însoţite de modificarea frecvenţei sau consistenţei scaunului. Pacienții se confruntă cu senzație de crampe sau balonare, cu nevoia urgentă de a merge la toaletă, senzație de evacuare incompletă după defecație. Simptome asociate bolii sunt: oboseala, tulburările de somn, greața ușoară sau disconfortul digestiv după anumite alimente. Anxietatea sau stresul pot amplifica simptomele (axul intestin‑creier).

„În cazurile mai severe, pacientul poate necesita investigaţii suplimentare – de la teste biologice şi imagistice (ecografie abdominală, computer tomograf, RMN) până la endoscopie (colonoscopie). Diagnosticul sindromului de intestin iritabil este unul de excludere, adică pacientul va avea toate investigaţiile în limite normale, dar va fi simptomatic şi cu o calitate a vieţii scăzută”, a mărturisit dr. Lucaci.

Colonul iritabil are mai multe cauze

Nu există doar o cauză responsabilă de dezvoltarea colonului iritabil. Mecanismele fiziopatologice de dezvoltare a acestei afecţiuni sunt complexe şi, în multe cazuri, rămân neînţelese în totalitate.

Principalele mecanisme prin care se produce sindromul de intestin iritabil sunt:

·        hipersensibilitatea viscerală;

·        alterarea axului creier-intestin;

·        tulburări de motilitate intestinală;

·        factori psiho-sociali (de mediu, stres, mecanisme de adaptare la stres, tulburări psihice: depresie, tulburări anxioase, atacuri de panică, stres posttraumatic, etc.);

·        inflamaţia din intestine (şi intestinul iritabil post-infecţios);

·        suprapopularea cu bacterii a intestinului subţire;

·        factori genetici;

·        factori alimentari (alergii alimentare, malabsorbţia carbohidraţilor etc.).

Dieta low FODMAP, parte a tratamentului SII

FODMAP este acronimul în engleză pentru:

·        Fermentable – fermentabile

·        Oligosaccharides – oligozaharide

·        Disaccharides – dizaharide (ex: lactoză)

·        Monosaccharides – monozaharide (ex: fructoză în exces)

·        And – și

·        Polyols – polioli (ex: sorbitol, manitol, xilitol)

Acestea sunt tipuri de carbohidrați greu de digerat care pot fermenta în intestin, provocând balonare, gaze, dureri abdominale sau diaree la persoanele sensibile. Dieta low FODMAP este un regim alimentar conceput pentru a reduce simptomele sindromului de intestin iritabil (SII) și a altor tulburări funcționale digestive. „Tratamentul se bazează pe modificarea stilului alimentar, adesea cu ajutorul unui nutriţionist, prin diete de excludere, cum este dieta low‑FODMAP”, a specificat dr. Lucaci.

Un studiu publicat a arătat că o dietă redusă în FODMAP a condus la ameliorarea simptomelor la pacienţi cu SII, iar o meta‑analiză recentă a indicat că dieta low‑FODMAP este asociată cu o îmbunătăţire a simptomelor globale ale SII. „În perioadele de acutizare, pacienţii pot prezenta intoleranţă secundară la gluten sau lactoză. Medicamentele utilizate includ probiotice specifice, antispastice, antidiareice, antibiotice şi neuromodulatori ai axei intestin‑creier (antidepresive). Cazurile refractare pot beneficia de psihoterapie, având în vedere că sănătatea mentală poate accentua sau întreţine simptomele”, a afirmat gastroenterologul.

Dr. Mariana Lucaci a povestit că în ultima perioadă „sunt tot mai multe cazuri de adulţi tineri, cu vârste de 19‑25 de ani, care, din cauza alimentaţiei de tip fast‑food, ultraprocesate şi a băuturilor carbogazoase, consumate zilnic, se prezintă cu simptome severe, unii necesitând multiple investigaţii. După modificarea stilului alimentar şi introducerea unei medicaţii atent selecţionate, este uimitor să îi revezi la control, cu simptomatologie remisă în proporţie de 70‑90%.

O treime din populație se confruntă cu Boala de Reflux Gastroesofagian

Unele studii internaţionale indică o prevalenţă a Bolii de Reflux Gastroesofagian (BRGE) în ţările dezvoltate de 10‑20% sau chiar mai mult. Dr. Lucaci confirmă ideea unei prevalenţe ridicate. „Boala de Reflux Gastroesofagian este una din cele mai frecvente patologii digestive, ce afectează aproximativ 1/3 din populaţie, cu predominanţă crescută în rândul ţărilor dezvoltate. Clinic, pacienţii se prezintă cu pirozis şi regurgitatii acide, consecutiv trecerii sucului gastric din stomac în esofag. Lăsată netratată, această afecţiune poate duce la eroziuni, ulcere sau chiar cancer esofagian.”

Refluxul esofagian este des întâlnit și în sarcină, acesta fiind prezent la peste 80% dintre femeile însărcinate. Din cauza modificării poziției organelor, acidul gastric se revarsă cu mare ușurință înapoi în esofag, mai ales în timpul celui de-al treilea trimestru, declanșând reflux gastroesofagian. 

Totodată, refluxul gastroesofagian este întâlnit și la sugari, în mod caracteristic debutând la naștere. La bebeluși, Boala de Reflux Gastroesofagian se poate manifesta prin stagnarea sau scăderea în greutate, refuzul mâncării, scaune cu sânge, dificultate în respirație sau tuse cronică. Pe lângă acestea, bebelușul poate scuipa lichid galben sau verde, sânge sau un lichid cafeniu. În cazul unui bebeluș care prezintă astfel de simptome este absolut necesar un consult de specialitate.

Dr. Lucaci a subliniat că este imperios necesară vizita la gastroenterolog atunci când un pacient adult cu Boala de Reflux Gastroesofagian prezintă semne de alarmă precum dificultăţi la înghiţire, scădere ponderală, vărsături, sângerare gastrointestinală sau anemie. „Îmi vine în minte cazul unui pacient de 30 de ani, şofer de camion, care avea un stil alimentar dezechilibrat, cu multe fast‑food‑uri şi băuturi carbogazoase/ energizante, care s‑a prezentat pentru disfagie (senzaţia că se blochează mâncarea în esofag). Endoscopic, avea ulcere esofagiene şi esofagită de reflux. În urma tratamentului şi a modificărilor alimentare, la controlul endoscopic de 3 luni, avea simptome remis total, slăbise şi era oarecum bucuros că a avut parte de acest „şoc”. Era conştient că stilul de viaţă anterior îl predispusese la complicaţii severe esofagiene, dar şi cardiovasculare sau metabolice,” a povestit medicul.

Recomandările gastroenterologului în BRGE includ: adoptarea unui stil de viaţă echilibrat, evitarea alimentelor ultraprocesate, a băuturilor alcoolice şi carbogazoase, renunţarea la fumat şi includerea efortului fizic moderat sau a plimbărilor după cină.

Îndemnul dr. Lucaci este acela că: „Pacientul trebuie să‑şi asculte corpul, să relaţioneze diferitele simptome cu alimentele ingerate, combinaţiile alimentare şi cu stările psiho‑emoţionale. Astfel poate găsi trigger‑ul şi poate evita un alt puseu de acutizare.”

Surse:

https://jpublichealth.org/articles/1034.html

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28625832/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34490319/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK554462/

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi
gandul.ro
image
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
mediafax.ro
image
„Dacă ar putea, m-ar arunca din țară!”. Elisabeta Lipă a ieșit la atac după ce David Popovici a anunțat că nu și-a primit banii de la ANS
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
NYT: Cum s-au folosit frații Tate de politicieni români și de familia Trump pentru a fi eliberați. Presiunile din spatele deciziei
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
Decizie fără precedent, la 4 ani după ce Ion Țiriac a spus ”STOP” și a luat 400.000.000 €
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
observatornews.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
prosport.ro
image
Butonul ascuns în mașini despre care aproape nimeni nu știe, dar care face ca farurile să arate ca noi
playtech.ro
image
Filipe Coelho, decizie neașteptată înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce le-a transmis jucătorilor
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Vecinii au chemat poliția, iar ceea ce a urmat depășește orice imaginație: ”Le-au dat bani”
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
„Supergripa” ajunge în România! Care este primul simptom
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan anunță creșterea vârstei de pensionare „peste tot”: Nu mai putem să susținem pensionari la 48, 50, 52 de ani
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
click.ro
image
Imagini rare cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce ar fi găzduiți într-o proprietate izolată din pădure
click.ro
image
Narcisa Suciu, despre alegerea de a face un copil cu un bărbat căsătorit. Cum se înțelege în prezent cu Daniel, tatăl fiicei sale
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
loading Se încarcă comentariile...

Partenerii noștri

image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi
gandul.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
„Dacă ar putea, m-ar arunca din țară!”. Elisabeta Lipă a ieșit la atac după ce David Popovici a anunțat că nu și-a primit banii de la ANS
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
NYT: Cum s-au folosit frații Tate de politicieni români și de familia Trump pentru a fi eliberați. Presiunile din spatele deciziei
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
observatornews.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
cancan.ro
image
Decizie fără precedent, la 4 ani după ce Ion Țiriac a spus ”STOP” și a luat 400.000.000 €
digisport.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
prosport.ro
image
Butonul ascuns în mașini despre care aproape nimeni nu știe, dar care face ca farurile să arate ca noi
playtech.ro
image
Filipe Coelho, decizie neașteptată înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce le-a transmis jucătorilor
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Vecinii au chemat poliția, iar ceea ce a urmat depășește orice imaginație: ”Le-au dat bani”
digisport.ro
image
VIP-urile de pe lista Ancăi Alexandrescu. Jurnalista de la Realitatea Plus are în portofoliu colaborări cu cele mai importante nume din istoria PSD
bugetul.ro
image
„Supergripa” ajunge în România! Care este primul simptom
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: “Pot ieşi la pensie acum”
as.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
click.ro
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
cancer col uterin jpg
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani
clicksanatate.ro
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani