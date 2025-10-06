medlife right medlife right
Dr. Dan Negoescu, MedLife: „Pacientul după operație revenit la viață activă -motorul principal al activității mele!”

Neurochirurgia este o specialitate medicală de vârf, care se ocupă cu tratamentul chirurgical al afecțiunilor creierului, coloanei vertebrale și nervilor. Este un domeniu de maximă precizie, dar și de mare responsabilitate, fiindcă deciziile chirurgilor salvează vieți și redau mobilitatea pacienților. 

În era tehnologiei medicale moderne, intervențiile devin tot mai sigure, iar neurochirurgii – precum dr. Dan Negoescu, medic primar neurochirurg, supraspecializat în chirurgia spinală, combină tehnica excelentă cu empatia profundă, pentru a reda pacienților șansa la o viață normală și activă.Să fii neurochirurg înseamnă responsabilitate, dedicare continuă și empatie. Este o profesie care cere nu doar abilități tehnice excepționale, ci și o relație profundă și autentică cu pacienții”, a precizat dr. Dan Negoescu.

Un început inspirat, un drum ales cu inima

Dr. Dan Negoescu este medic primar neurochirurgie și doctor în științe medicale, cu peste 20 de ani de experiență în chirurgia spinală. „Neurochirurgia pare acum singura alegere pentru mine. Totuși, când am ales această specialitate, nu știam tot ce va urma, dar știam că totul va fi cât se poate de bine. Inspirat inițial de mentori extraordinari și de complexitatea provocărilor neurochirurgicale, am ales ulterior să mă supraspecializez în chirurgia spinală pentru că mi-a oferit posibilitatea să redau mobilitatea și calitatea vieții pacienților”, a mărturisit dr. Negoescu, privind retrospectiv spre momentul deciziei care i-a schimbat viața.

Neurochirurgii tratează o gamă largă de probleme, precum:

·        Tumori cerebrale și spinale

·        Anevrisme și malformații vasculare

·        Traume craniene sau vertebrale

·        Hernii de disc și stenoze spinale

·        Epilepsie chirurgicală

·        Hidrocefalie

·        Nevralgii (precum nevralgia de trigemen).

Deși tradițional era percepută ca o ramură extrem de invazivă, neurochirurgia modernă folosește tehnologii avansate (microscopie operatorie, neuro-navigație, chirurgie minim invazivă, neurochirurgie robotică) pentru intervenții precise și recuperări mai rapide.

Provocările și bucuriile unui chirurg spinal

Pentru dr. Negoescu, neurochirurgia înseamnă mai mult decât intervenții chirurgicale precise. Este o profesie care cere „responsabilitate, dedicare continuă și empatie profundă”. Întâlnirea cu fiecare pacient este o poveste aparte, iar în spatele fiecărei decizii clinice se află o înțelegere umană profundă.

În era tehnologiei avansate, poate părea că medicina devine o știință dominată de echipamente și algoritmi. Însă, după cum subliniază dr. Negoescu, cea mai mare provocare este „echilibrul între aplicarea tehnologiilor avansate și abordarea personalizată a fiecărui caz”. Este un balans subtil, care cere experiență, răbdare și claritate în luarea deciziilor.

Pe de altă parte, satisfacția este imensă:Nimic nu se compară cu momentul în care vezi pacientul revenind la o viață normală și activă după o intervenție chirurgicală complexă. Această satisfacție este motorul principal al activității mele zilnice”, a spus neurochirurgul. Este genul de recompensă care dă sens fiecărei zile petrecute în sala de operație.

Pentru patologii frecvente, soluții actuale

În cadrul MedLife, cele mai frecvente afecțiuni pe care le tratează medicul sunt herniile de disc, stenozele spinale dar și spondilolisteza degenerativă – patologii care afectează profund calitatea vieții, dar care, datorită evoluției medicinei, beneficiază azi de tratamente eficiente, minim invazive și adaptate pacientului.

Hernia de disc, potrivit datelor din literatură, este destul de frecventă peste tot în lume, având o incidența anuală de 5–20 cazuri la 1.000 de adulți/an. Stenoza spinală, îngustarea canalului vertebral (lombar sau cervical) care comprimă măduva sau rădăcinile nervoase, provocând durere, amorțeală și dificultăți la mers („claudicație neurogenă”), este prezentă la aproximativ 11 % din adulții din SUA.

Spondilolisteza degenerativă, adică alunecarea unui corp vertebral peste cel de dedesubt (în mod frecvent L4–L5), din cauza degenerării discului și a articulațiilor, provocând durere lombară, instabilitate și uneori simptome neurologice, afectează cca 5 % dintre bărbați și 9 % dintre femei.

Pentru aceste patologii există o gamă variată de soluții neurochirurgicale, care se aleg în funcție de severitatea simptomelor, gradul de compresie neurologică și răspunsul la tratamentele conservatoare. „Astăzi, datorită avansului tehnologic și profesionalismului echipelor medicale, există soluții sigure și eficiente. Nu vă temeți să solicitați ajutor și să căutați opinii medicale competente,” a transmis dr. Dan Negoescu. Neurochirurgul le recomandă pacienților să evite automedicația sau panica indusă de articole nevalidate. „Recomand întotdeauna pacienților să discute direct cu un specialist în neurochirurgie”, a afirmat medicul, subliniind importanța unui diagnostic corect și a unei opinii avizate.

Cât despre gestionarea emoțională a cazurilor dificile: „Echilibrul emoțional vine din pregătire, experiență și o echipă bine sudată. Este important să menții obiectivitatea profesională, dar în același timp să îți permiți empatia și compasiunea care definesc o relație bună medic-pacient” este concluzia neurochirugului.

Surse:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560878/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531493/

https://emedicine.medscape.com/article/1266860-overview

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

