Dr. Costel Claudiu Rad, MedLife: „Chirurgia sânului, o șansă la o viață normală!”

Obezitatea și cancerul mamar sunt afecțiuni care necesită o abordare medicală complexă. Tratamentul lor poate include atât proceduri în ambulatoriu, cât și intervenții chirurgicale care necesită spitalizare.

. Dr. Costel Claudiu Rad este un chirurg cu experiență atât în chirurgia sânului, cât și în chirurgia bariatrică sau chirurgia obezității, după cum mai este cunoscută. La Hyperclinica MedLife PDR Brașov i-au trecut prin mâini și cazuri simple, dar și cazuri dificile și pe toate le-a tratat cu seriozitate, profesionalism și empatie. „Decizia de a trata o afecțiune în ambulatoriu sau prin spitalizare depinde de gravitatea afecțiunii, de starea generală de sănătate a pacientului și de complexitatea procedurii”, a precizat dr. Rad, medic primar chirurgie generală.

Intervențiile chirurgicale reprezintă momente critice în viața pacienților, iar succesul acestora depinde în mare măsură de expertiza medicului și de condițiile de spitalizare. Tehnologiile medicale moderne au permis ca multe proceduri să fie efectuate în ambulatoriu, reducând astfel timpul de spitalizare și disconfortul pacienților.

1 din 20 de femei din întreaga lume va fi diagnosticată cu cancer de sân în timpul vieții

Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor și al doilea cel mai frecvent tip de cancer la nivel mondial. În 2022, au fost înregistrate 2,3 milioane de noi cazuri de cancer de sân și 670.000 de decese cauzate de această boală la nivel global. O analiză recentă realizată de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) a reliefat că, în medie, 1 din 20 de femei din întreaga lume va fi diagnosticată cu cancer de sân în timpul vieții. Dacă rata actuală se menține, până în 2050, se estimează că vor exista 3,2 milioane de noi cazuri de cancer de sân și 1,1 milioane de decese anuale asociate bolii.

Cancer de sân la vârste tinere: povestea Anei

Majoritatea cazurilor de cancer de sân și deceselor asociate au loc la femeile de peste 50 de ani, această categorie reprezentând 71% din noile cazuri și 79% din decese. Dr. Costel Rad a avut și paciente tinere cu cancer mamar pe care le-a operat și care acum sunt bine.

„Îmi amintesc de cazul unei paciente tinere, Ana, de 37 de ani, diagnosticată cu un cancer mamar agresiv, triplu negativ. Situația era complicată de faptul că aceasta avea și o mutație genetică BRCA1, ceea ce îi creștea riscul de recidivă și de apariție a unui alt cancer la sânul contralateral sau la ovare. Decizia medicală a fost extrem de dificilă. Pe de o parte, trebuia să-i oferim cea mai bună șansă de supraviețuire, ceea ce implica o mastectomie radicală și chimioterapie agresivă. Pe de altă parte, eram conștienți de impactul devastator al acestor intervenții asupra unei femei tinere, care își dorea să-și întemeieze o familie”, a povestit medicul care a purtat discuții ample cu pacienta și familia ei, explicându-le toate opțiunile și riscurile.

Chirurgul a organizat o comisie multidisciplinară (tumor board), cu oncologi, psihologi, chirurg plastician pentru a stabili cel mai bun plan de tratament pentru Ana. De altfel, toate societățile medicale prestigioase recomandă o abordare multidisciplinară în tratamentul cancerului mamar, implicând medici de diverse specialități, psihologi, nutriționiști și alți profesioniști din domeniul sănătății.

„În cele din urmă, am decis să efectuăm o mastectomie cu reconstrucție imediată (efectuată de chirurgul plastician), pentru a-i îmbunătăți calitatea vieții. Medicul oncolog a administrat chimioterapia neoadjuvantă, urmată de radioterapie. Am discutat despre opțiunea de a efectua o ovarectomie profilactică după finalizarea tratamentului oncologic, pentru a-i reduce riscul de cancer ovarian. Cazul acestei paciente m-a marcat profund. Mi-a reamintit că chirurgia sânului nu se referă doar la îndepărtarea tumorii, ci și la a oferi pacientelor o șansă la o viață normală și la a lua decizii dificile, ținând cont de aspectele medicale, psihologice și personale ale fiecărei paciente”, a mărturisit dr. Costel Rad.

Tipuri de tumori mamare care pot fi operate minim invaziv

Chirurgia minim invazivă în patologia sânului a evoluat semnificativ, oferind alternative mai puțin traumatizante pentru anumite tipuri de tumori. Iată câteva dintre acestea:

Tumori benigne:

Fibroadenoame: aceste tumori benigne, frecvente la femeile tinere, pot fi excizate minim invaziv prin tehnici precum excizia ghidată ecografic sau mamografic.

Chisturi mamare: chisturile simple pot fi aspirate cu ac fin, iar cele complexe sau simptomatice pot fi excizate minim invaziv.

Papiloame intraductale: aceste tumori benigne ale ductelor mamare pot fi îndepărtate prin excizie ductală minim invazivă.

Tumori maligne:

Carcinom ductal in situ (CDIS): unele forme de CDIS, în special cele de dimensiuni reduse și cu localizare favorabilă, pot fi tratate prin lumpectomie minim invazivă, urmată de radioterapie.

Carcinom mamar invaziv incipient: tumorile mici, unicentrale, pot fi excizate prin lumpectomie minim invazivă, asociată cu biopsia ganglionului santinelă.

Biopsia ganglionului santinelă: această tehnică minim invazivă permite evaluarea stadiului ganglionar axilar, reducând necesitatea limfadenectomiei axilare complete.

„Decizia de a utiliza o abordare minim invazivă depinde de caracteristicile tumorii, stadiul bolii și starea generală a pacientei. Această decizie este bine să fie luată în comisie multidisciplinară împreună cu medicul oncolog. Prin urmare, chiar dacă există tendința către intervenții cât mai puțin invazive, este foarte important ca fiecare caz să fie analizat individual de către medicul chirurg într-un cadru care poartă denumirea de tumor board”, a atras atenția chirurgul.

Durata spitalizării poate fi influențată de mai mulți factori

Medicul chirurg joacă un rol determinant în rezultatul unei operații. De la diagnosticul inițial până la intervenția propriu-zisă și urmărirea postoperatorie, fiecare etapă necesită cunoștințe aprofundate și experiență vastă. Dar este important ca pacientele să respecte toate indicațiile medicului curant și să stea în spital cât este necesar pentru a se reface. Durata spitalizării în chirurgia sânului variază semnificativ în funcție de tipul intervenției, de starea generală de sănătate a pacientei și de eventualele complicații.

Intervenții minim invazive (ex., biopsii, excizii de tumori benigne):

În multe cazuri, aceste proceduri pot fi efectuate în regim ambulatoriu, fără a necesita spitalizare peste noapte. Pacienta poate fi externată în aceeași zi, după o perioadă de observație scurtă.

Lumpectomie (excizia tumorii maligne):

De obicei, necesită o spitalizare de 1 zi.

Mastectomie (îndepărtarea sânului):

Perioada de spitalizare poate varia între 1 și 2 zile, în funcție de complexitatea intervenției și de eventuala reconstrucție mamară simultană.

Mastectomie cu reconstrucție mamară:

Această procedură complexă poate necesita o spitalizare mai lungă, de 1-3 zile sau chiar mai mult, în funcție de tehnica de reconstrucție utilizată și de evoluția postoperatorie.

Biopsia ganglionului santinelă:

Este o procedură care are o durată de spitalizare scurtă, de cele mai multe ori de 1 zi.

Factori care influențează durata spitalizării:

Tipul intervenției chirurgicale.

Prezența complicațiilor postoperatorii.

Starea generală de sănătate a pacientei.

Tehnica chirurgicală utilizată (clasică vs. minim invazivă).

„Este important de reținut că aceste informații sunt generale, iar durata exactă a spitalizării va fi stabilită de echipa medicală în funcție de cazul individual al pacientei”, a subliniat dr. Rad.

Un parteneriat între pacientă și medic – rezultate spectaculoase. Cazul Mariei stă mărturie...

Succesul unei intervenții chirurgicale nu depinde doar de priceperea chirurgului, ci și de modul în care pacientul colaborează și respectă indicațiile medicale. „O relație de încredere între medic și pacientă este esențială pentru a obține cel mai bun rezultat posibil”, a punctat dr. Rad. În plus, impactul psihologic al chirurgiei mamare este unul complex și profund, iar chirurgii senologi trebuie să țină cont de acest aspect în abordarea pacientelor.

„Îmi amintesc de doamna Maria, o pacientă de 57 de ani, diagnosticată cu un cancer mamar local avansat. Tumora era relativ mare și invadase ganglionii limfatici axilari, ceea ce necesita un tratament complex și o intervenție chirurgicală extinsă. Am efectuat o mastectomie radicală modificată, cu limfadenectomie axilară completă, urmată de radioterapie și chimioterapie adjuvantă. Intervenția a fost complexă, iar recuperarea postoperatorie a fost dificilă, mai ales din cauza limfedemului la nivelul brațului. Cu toate acestea, pacienta a demonstrat o forță și o hotărâre remarcabile. A urmat cu strictețe programul de recuperare, inclusiv ședințe de kinetoterapie, drenaj limfatic manual și purtarea unui manșon compresiv. A adoptat un stil de viață sănătos, cu o dietă echilibrată și exerciții fizice regulate. Rezultatele au fost spectaculoase. Limfedemul s-a redus semnificativ, iar mobilitatea brațului s-a îmbunătățit considerabil. Pacienta a revenit la activitățile sale obișnuite, inclusiv grădinăritul și plimbările lungi în parc. Dar cel mai important, rezultatele investigațiilor imagistice efectuate ulterior au arătat că nu mai există nicio urmă a bolii. Cazul doamnei Maria m-a învățat multe despre puterea recuperării și despre importanța sprijinului multidisciplinar. Mi-a reamintit că și în cazurile dificile, pacienții pot avea o recuperare remarcabilă cu un tratament corect si cu implicare”, a mărturisit dr. Costel Rad.

Chirurgia obezității schimbă radical calitatea vieții pacienților

Chirurgia obezității este o specialitate medicală care a evoluat semnificativ în ultimele decenii, a trecut de la proceduri deschise, invazive, la tehnici laparoscopice minim invazive, ceea ce a redus semnificativ riscurile și timpul de recuperare. „Chirurgia obezității nu se referă doar la pierderea în greutate, ci și la tratarea comorbidităților asociate obezității, cum ar fi diabetul de tip 2, hipertensiunea arterială și apneea în somn. Chirurgia bariatrică poate avea un impact profund asupra calității vieții pacienților, îmbunătățind mobilitatea, stima de sine și sănătatea generală. Cu toate acestea, succesul pe termen lung depinde de angajamentul pacienților față de schimbările stilului de viață, inclusiv dieta și exercițiile fizice”, a precizat medicul.

După o intervenție chirurgicală bariatrică (de micșorare a stomacului), respectarea unui regim alimentar specific este esențială pentru recuperarea cu succes și sănătatea pe termen lung. Viața unui pacient după un bypass gastric este, în general, similară cu cea după gastric sleeve în ceea ce privește alimentația, dar există unele diferențe datorate naturii fiecărei intervenții chirurgicale.

După bypass gastric, o femeie cu obezitate morbidă a scăzut semnificativ în greutate

Chirurgia bariatrică necesită foarte multă dedicare din partea medicului, deoarece acesta, va trebui să urmărească pacientul post operator pentru tot restul vieții. „Este o specialitate cu foarte multe satisfacții, datorită faptului ca schimbă radical calitatea vieții pacienților”, a explicat dr. Rad, care nu demult a realizat o intervenție de revizie complexă, transformând un gastric sleeve anterior, care nu a avut rezultatele dorite, într-un bypass gastric Roux-en-Y.

„Pacienta, o doamnă cu obezitate morbidă și comorbidități semnificative, avea un istoric de slăbire insuficientă și reîngrășare după prima intervenție. Provocările au fost multiple. Intervenția inițială a lăsat aderențe semnificative, care au complicat disecția și au crescut riscul de leziuni ale organelor adiacente. Anatomia gastrică modificată de intervenția anterioară a necesitat o planificare preoperatorie detaliată și adaptări intraoperatorii pentru a asigura un bypass gastric funcțional și sigur. Pacienta suferea de diabet de tip 2, hipertensiune arterială și apnee în somn, ceea ce a necesitat o monitorizare atentă și o colaborare strânsă cu echipa anestezică și de terapie intensivă”, a explicat chirurgul, care a gestionat cu brio aceste provocări. Intervenția a fost un succes, iar pacienta a avut o evoluție postoperatorie favorabilă, cu o pierdere semnificativă în greutate.

Chirurgie într-o singură zi, posibilă în bariatrie

Conceptul de „one surgery day” în chirurgia bariatrică reflectă o tendință modernă de a optimiza și eficientiza procesul chirurgical pentru pacienții cu obezitate severă. Acest concept implică organizarea întregului proces preoperator și operator într-o singură zi sau într-o perioadă foarte scurtă, pentru a minimiza timpul petrecut de pacient în spital și pentru a reduce stresul și costurile asociate. Aceasta poate include efectuarea tuturor analizelor necesare, consulturilor medicale și a intervenției chirurgicale propriu-zise în aceeași zi sau în zile consecutive foarte apropiate. „Conceptul one surgery day reprezintă o abordare modernă și eficientă a chirurgiei bariatrice, care are ca scop îmbunătățirea experienței pacientului și optimizarea rezultatelor intervenției. Dar este important de reținut că fiecare caz este unic, iar complexitatea intervențiilor bariatrice variază semnificativ”, a concluzionat dr. Costel Rad..

Surse:

https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2025/02/pr361_E.pdf

https://www.medlife.ro/articole-medicale/dieta-specifica-dupa-o-interventie-bariatrica