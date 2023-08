Un tablou „bântuit” le-a dat peste cap viața. O femeie din Marea Britanie se plânge că portretul a vrăjit-o pe mama sa ca în „Stăpânul Inelelor”

Proprietara unui tablou "blestemat" dintr-un magazin de caritate a insistat că acesta are puteri "fermecătoare" care amintesc de Stăpânul Inelelor, susținând că a "transpus-o" pe mama ei, care a implorat-o să îl cumpere.

Zoe Elliott-Brown a cumpărat portretul, care prezintă o tânără într-o rochie roșie care privește fix în depărtare, din magazinul Hastings Advice Representation Centre (HARC) din St Leonards-on-Sea, în East Sussex, luna trecută, scrie dailymail.co.uk.

La cumpărarea tabloului, ea a fost avertizată de către managerul magazinului de caritate că este "posibil să fie blestemat", după ce fostul proprietar l-a returnat după ce a susținut că "i-a distrus viața".

Intrigată de portret, Zoe, o îngrijitoare în vârstă de 36 de ani, l-a fotografiat și i l-a arătat mamei sale, Jayne Elliott-Browne, care ar fi rămas "fascinată" de el, îndemnând-o să cumpere piesa de 20 de lire sterline.

În mod bizar, mama și fiica au declarat acum că viețile lor au fost date peste cap. Evenimentele ciudate au început să se întâmple la scurt timp după ce au adus tabloul acasă.

După ce au adus tabloul în sufragerie, câinele familiei, Cilla, un terrier Patterdale, "a mârâit instantaneu" la tablou și "nu voia să se apropie de el".

Apoi, Jayne, în vârstă de 68 de ani, a început să sufere de bufeuri, tremurând și fiind nevoită să poarte patru pulovere pentru a se încălzi.

Zoe susține că mama ei, a cărei stare de sănătate a luat o întorsătură nefastă, a fost de atunci ”ciudat de protectoare” față de tablou și continuă să se holbeze la el.

Jayne a recunoscut apoi că îi plăcea să "mângâie obrazul" fetei din tablou și a crezut că a auzit bătăi în noapte, deși nu era nimeni acolo.

În încercarea de a ”curăța” tabloul de ”blestemul” său, Zoe l-a pus într-o cutie cu salvie.

Femeia din Hastings, East Sussex, a declarat: "Niciodată nu am văzut-o pe mama mea dorindu-și atât de mult ceva. A fost fascinată de el - dar nu într-un mod pozitiv. Era ciudat de protectoare în legătură cu ea. Se holba continuu la ea. Își trecea degetele peste pomeții lui, îl lustruia deși nu avea nevoie de lustruire. La orice mențiune de a scăpa de el... devenea foarte nervoasă. E ca o moștenire de familie pe care a devenit protectoare. Mama mea refuza categoric să scape de fotografie. Cred că este un pic ca puterea din Stăpânul inelelor. Este cu siguranță cu adevărat fermecătoare - te atrage în ea, dar în același timp nu prea vrei să te apropii de ea. Este aproape la fel ca Gollum din Stăpânul inelelor".

Jayne, o funcționară pensionară, a declarat: "Am fost foarte încântată de ea. Mi s-a părut că era o tânără foarte nefericită și era ceva la ea ce voiai să o înveselești. Am o poză în casă cu mama mea în ea și îi mângâi obrazul și am făcut același lucru cu fata, pentru că pare nefericită. Era ceva la ea care m-a făcut să vreau să o aduc acasă și să o înveselesc.

Au fost câteva lucruri ciudate, cineva tot bătea la ușă și nu era nimeni acolo. Mă supraîncălzeam și nu mă simțeam prea bine. Eu personal nu am pus-o pe seama pozei, ci Zoe. S-a simțit ciudat în legătură cu ea de când a fost aici”.

Cu toate acestea, Zoe este de neclintit că starea de sănătate precară a mamei sale s-a datorat puterii tabloului.

Fiica disperată a sunat la ambulanță după ce mama ei s-a prăbușit în baie, dar în cele din urmă a anulat apelul și a rămas peste noapte în apartamentul ei.

În zilele următoare au început să se întâmple mai multe evenimente ciudate - Zoe coborând scările într-o dimineață și găsind-o pe mama ei "mângâind obrajii" tabloului.

Zoe a declarat: "Era un comportament ciudat, mai ales pentru mama mea. Nu-și amintea nimic din ce se întâmplase cu o seară înainte.

Mama mea este încă foarte ciudată și nelămurită și nu vrea să vorbească despre asta".

Aproximativ două săptămâni mai târziu, Zoe și partenerul ei, Ben, au ieșit la o plimbare la aproximativ cinci kilometri de casa ei pentru a urmări o furtună cu fulgere.

Când au ieșit în partea de sus a luminișului, au văzut o ”siluetă mare și neagră” care stătea în fața lor.

Zoe a adăugat: "Amândoi ne-am uitat la această cifră și am spus "ce este asta" în același timp. M-a apucat și am început să fugim înapoi pe unde venisem. [Ben] țipa că era chiar în spatele lui. Nu am crezut că ar putea avea vreo legătură cu imaginea, dar niciodată nu am fost urmărit de o siluetă întunecată în timpul unei furtuni cu fulgere. A fost cea mai terifiantă experiență din viața amândurora”.

Hotărâtă să scape de ”blestem”, Zoe s-a întors la magazinul de caritate în dimineața următoare pentru a returna tabloul.

Cu toate acestea, la sosire, a fost șocată să descopere un șurub în anvelopele sale nou-nouțe.

Ea l-a avertizat pe managerul magazinului de caritate să aibă grijă cui o vinde înainte de a ieși din magazin.

Intrigată să vadă dacă cineva a fost suficient de curajos pentru a cumpăra tabloul "returnat de două ori", Zoe s-a întors la magazinul de caritate, dar odată ajunsă acolo s-a simțit obligată să îl ia din nou acasă cu ea.

Zoe a spus: "Nu cred că nicio persoană normală nu ar trebui să se ducă și să o facă în glumă. Managerul o luase din vitrină].. și a spus că o vrea cu adevărat din magazin. El a spus că, din punct de vedere tehnic, este încă al tău și m-a întrebat dacă vreau să-l iau. Am vrut]să o duc la cineva care chiar se pricepe la aceste lucruri și care poate face ceva pozitiv cu ea. 'M-am gândit că, știindu-mi norocul, vreun idiot se va duce să o ia și va încerca să o ardă, iar eu chiar nu vreau să rămân cu restul a ceea ce s-a întâmplat. Din punct de vedere tehnic, eu am fost ultimul proprietar. Vreau să se ocupe de ea în mod corespunzător”.

Zoe speră acum să intre în contact cu un profesionist care să poată ridica presupusul blestem al tabloului.

Ea a adăugat: "Prietenul meu a spus că dacă o vei colecta, asigură-te că o vei sigila într-o cutie și că vei pune niște salvie. Speram ca salvia să o curețe puțin. Am pus salvie în toate colțurile casei mamei mele, dar nu a fost prea încântată”.