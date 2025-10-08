Un episcop a fost demascat că are 17 „amante secrete”. Cui a trimis din greșeală fotografii compromițătoare

Un episcop acuzat că a avut 17 amante secrete a demisionat după ce a fost demascat prin trimiterea accidentală de fotografii și înregistrări video către femeia sa de serviciu.

Ciro Quispe López, în vârstă de 51 de ani, este episcop de Juli în Peru și și-a prezentat demisia Papei Leon.

Scandalul în care este implicat a izbucnit în urma unei greșeli pe care chiar clericul a făcut-o: a trimis poze și clipuri video propriei menajere, deşi, intenţiona ca acestea să ajungă la "iubitele secrete", scrie Herald Online.

O anchetă a Vaticanului a intervievat trei dintre presupusele iubite ale episcopului, precum și femeia de serviciu a acestuia - și s-a aflat că unele dintre femei au aflat unele despre altele și aproape că au ajuns să se bată.

Quispe a negat acuzațiile, afirmând că acestea reprezintă o campanie de defăimare din partea unor „mâini întunecate”.

Paola Ugaz, o jurnalistă peruviană, a văzut un document al Vaticanului care detaliază ancheta.

Ea a declarat pentru The Times: "O călugăriță, care era una dintre amantele lui Quispe, era geloasă pe o avocată cu care episcopul se mai întâlnea și a trimis informații despre relațiile lui unei a treia femei, care a ajuns, apoi, să se certe cu avocata. A fost o adevărată telenovelă, dar a scos la iveală și un grav abuz de putere. Multe dintre cele 17 femei s-au temut să vorbească, fiind intimidate de el".

Ancheta Vaticanului a început după o investigație a lui Kevin Moncada, jurnalist la ziarul peruvian Sin Fronteras.

Ancheta ar fi studiat mesaje audio, fotografii și videoclipuri trimise de episcop femeilor. S-a raportat că un mesaj a confirmat că Quispe a făcut sex în reședința sa oficială.

În plus, Quispe ar fi trimis din greșeală fotografii și înregistrări video destinate amantelor sale către femeia sa de serviciu.

Aceasta s-a plâns imediat Bisericii Catolice, spunând că a văzut păr de femeie în dușul său și a afirmat că „așternuturile sale aveau pete” pe care a trebuit să le curețe.

Acesta i-a explicat lui Hildebrandt: "În luna aprilie a anului trecut, am primit informații conform cărora una dintre presupusele amante ale episcopului a ajuns practic la cuțite cu o altă tânără. Acesta a fost declanșatorul. Cazul a ieșit la iveală pentru că femeile au aflat că episcopul se întâlnea cu mai multe dintre ele în același timp și asta le-a înfuriat”.

Pe lângă acuzațiile de a avea mai multe amante, Vaticanul l-a investigat și pe Quispe pentru presupuse deturnări de fonduri bisericești.

Ugaz spune că ancheta a analizat acuzațiile conform cărora Quispe a luat scaune de pe proprietatea bisericii pentru a le folosi într-un restaurant în care ar avea un interes financiar.

Quispe ar fi fost, de asemenea, contestat de un grup de persoane din grupul indigen Aymara, care susțineau că acesta ar fi cheltuit în mod necorespunzător fondurile Națiunilor Unite destinate sprijinirii proiectelor din comunitatea lor.

Ugaz a declarat: „A dat banii înapoi, ceea ce este rar în Peru, dar a făcut-o pentru că au amenințat că îl linșează, iar Aymara sunt cunoscuți pentru faptul că se țin de cuvânt”.