Un columbian care este logodit cu o păpușă anunță că partenera sa este „însărcinată”. Cuplul mai are „doi copii” VIDEO

Utilizatorul TikTok „@montbk959”, din Columbia, care a mai șocat cu controversata „relație” pe care o are cu păpușa Natalia, a făcut un anunț: partenera sa este însărcinată cu cel de-al treilea copil, care se va numi Sammy. Cei doi au deja „un fiu și o fiică”, scrie click.ro.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a fost, după cum a mărturisit, singur pentru o lungă perioadă de timp, până să-și găsească partenera de viață, Natalia.

Nu este o femeie, ci o păpușă despre care bărbatul spune că i-a dăruit deja doi „copii”, „un fiu și o fiică”.

Columbianul a mărturisit că are planuri pentru o nuntă de vis pe platforma TikTok, unde vorbește adesea despre controversata sa „relație”.

Deocamdată, Natalia rămâne la statutul de „logodnică!”, și - spune bărbatul - este acum „însărcinată” cu cel de-al treilea copil, căruia columbianul i-a ales deja și numele: Sammy.

El s-a filmat alături de Natalia, purtând tricouri asortate cu mesajele „Tatăl lui Sammy” și „Mama lui Sammy”.

Videoclipul, distribuit online, a strâns 120.000 de vizualizări și peste 2.000 de like-uri.

Nu este singurul lui clip viral, într-o altă postare distribuită celor 70.000 de urmăritori ai săi, a organizat, alături de Natalia, un baby shower, o petrecere în cinstea mămicii însărcinate și a bebelușului ce urmează să se nască.

„Cel puțin eu am ceva”

Valuri de mesaje au curs după aceste videoclipuri. La fel și glumele pe seama ciudatei relații. Columbianul a fost întrebat chiar dacă nașterea va fi naturală sau prin cezariană.

N-au lipsit nici comentariile răutăcioase.



„Dacă nu ar fi păpușile, aș fi mai singur decât mulți dintre voi. Cel puțin eu am ceva. Cu Natalia mă pot uita la televizor și să vorbesc cu ea despre orice. Nu știți cât de mult o iubesc, doar am rezistat un an de zile alături de ea”, a spus el într-unul din videoclipurile sale, relatează tabloidul britanic DailyMail.

Nu este singura poveste de acest fel. Yuri Tolochko, culturistul cunoscut în lumea întreagă după ce a făcut furori pe Instagram cu pozele sale alături de iubita sa oficială: o păpuşă gonflabilă, a călătorit împreună cu aceasta în toată lumea, s-a fotografiat cu ea în fel şi fel de ipostaze, unele dintre ele deocheate, iar decembrie 2020 s-au „căsătorit”, au făcut chiar nuntă , dar începutul anului 2021 i-a prins separaţi.

Iar compania aeriană naţională a Noii Zeelande, Air New Zealand Limited, a demarat o anchetă internă după ce pe internet au apărut mai multe imagini cu angajaţi care ar fi avut un comportament neadecvat în timp ce se aflau la bordul aeronavelor.

Imaginile prezintă un pilot care sărută o păpuşă gonflabilă aflată în cabina de pilotaj, în timp ce o înregistrare postată pe Snapchat arată o stewardesă care ia o gură de apă şi apoi o scuipă prin avion, imaginile fiind însoţite de mesajul: „Mi-aş dori să scuip aşa pe călători”.