Ucigașul fără chip, sadicul care colecționa organe. Misterele criminalului în serie a cărui identitate a rămas necunoscută și după 130 de ani

Identitatea unuia dintre cei mai sadici criminali în serie din istorie a rămas încă un mister. Acesta a operat la finele secolului al XIX lea în cele mai rău famate cartiere ale Londrei, cu o precizie de chirurg. De-a lungul timpului, specialiștii au emis mai multe ipoteze.

Criminalii în serie sunt cei mai de temut infractori. De obicei sunt inteligenți, au diferite tulburări psihice sau comportamentale și în cele mai multe cazuri operează extrem de atent, ca la carte. Sunt printre cei mai greu de identificat criminali și presupun un efort criminalistic și polițienesc deosebit. Sunt descoperiți de multe ori accidental, după ce comit un șir lung de atrocități. De cele mai multe ori folosesc un tipar, ucigând victimele pe baza unor declanșatoare psihice legate de traume sau fetișuri. Sunt și criminali în serie care nu au fost niciodată prinși și pedepsiți de lege, rămânând un mister total. Unul dintre cei mai faimoși criminali din istorie are încă identitatea necunoscută, în ciuda ipotezelor avansate de-a lungul timpului. Recent, specialiștii spuneau că sunt aproape de a rezolva cazul, după 137 de ani. Este vorba despre faimosul criminal în serie din Londra sfârșitului de secol al XIX-lea rămas în istorie cu porecla de „Jack Spintecătorul”.

„Sodoma” din Estul Angliei și un prădător atipic

Jack Spintecătorul a operat timp de câteva luni în cartierul Whitechapel, de la marginea de est a Londrei (n.r. Londra de la finele secolului al XIX-lea, nu cea actuală). Crimele sale nu erau opera unui personaj compulsiv. Nu ucidea des, iar atunci când o făcea avea meticulozitatea unui chirurg. Nu a fost prins niciodată în flagrant, în ciuda operațiunilor polițienești de amploare pentru prinderea și identificarea lui.

În Londra victoriană, unul dintre cele mai cosmopolite orașe din lume, cartierul Whitechapel era un loc unde nu ți-ai fi dorit să trăiești. Era situat în East End, adică era o mahala de la marginea orașului, o zonă a docurilor și a industriei timpurii, dominată de imigranți și muncitori săraci. Whitechapel era unul dintre cele mai rău-famate cartiere din East End, unde se practicau prostituția, jocurile de noroc și se puneau la cale o mulțime de infracțiuni. Era ascunzătoarea proxenetilor, criminalilor și a hoților de buzunare.

Whitechapel era o mahala dominată de sărăcie extremă, supraaglomerare și salubritate precară. O împărăție a șobolanilor și a murdăriei aruncate direct pe ferestre în stradă. În acestă zonă locuiau doar cei mai săraci muncitori, imigranți de cea mai joasă speță și prostituatele. Dependența de alcool și violența erau la ele acasă. În acest loc al pierzaniei a operat un prădător atipic, un criminal în serie care nu provenea din acest mediu. Victimele lui erau prostituate cărora le explora măruntaiele cu dexteritatea unui medic legist.

Personajul misterios care a semănat teroare în mahalalele Londrei

Prostituatele din Whitechapel ajunseseră să nu se mai teamă de nimeni. Văzuseră de toate, clienți beți, clienți violenți, criminali, abuzatori, perverși. Nimic nu le mai spera după traiul în această mahala din East End. Până să apară acest personaj misterios care i-a băgat în sperieți până și pe cei care mai feroce criminali din cartier. Jack Spintecătorul a ucis de cinci ori într-un interval de trei ani. Modul în care opera era absolut înfiorător. În plus, ceea ce speria pe toată lumea era lipsa oricărui reper. Nimeni nu știa cine este, cum arată, de unde vine și unde pleacă. Era teama de un inamic ucigător care venea de unde nu te așteptai și când nu te așteptai.

Totul a început pe 31 august 1888. Mary Ann Nichols, o prostituată de 43 de ani din Whitechapel, a fost găsită cu gâtul tăiat până la șira spinării și cu abdomenul deschis. Fusese înjunghiată și în vagin de două ori. O săptămână mai târziu, pe 8 septembrie 1888, criminalul misterios a ucis din nou. Era vorba despre o femeie care practica ocazional prostituția. Se numea Annie Chapman, avea 47 de ani, iar trupul ei a fost descoperit în jurul orei 6 dimineața, lângă treptele ușii din curtea din spate a străzii Hanbury nr. 29, Spitalfields. Ca și în cazul precedent, gâtul femeii a fost secționat cu două tăieturi adânci. De această dată însă criminalul a făcut o disecție în toată regula. Abdomenul ei fusese complet tăiat, o secțiune de stomac fiind plasată pe umărul stâng, iar o altă secțiune, plus intestinul subțire, plasată deasupra umărului drept. Autopsia lui Chapman a mai dezvăluit că uterul și secțiuni din vezica urinară și vaginul au fost îndepărtate și probabil luate de criminal. În lunile ce au urmat numărul victimelor a crescut la cinci. Iar criminalul părea tot mai încântat de ceea ce făcea. Dacă primul cadavru a fost mutilat parțial, la restul a lucrat efectiv ca un chirurg. Le desfăcea complet abdomenul, le mutila chipul, desfăcea organele și lua trofee.

Ultima victimă a fost Mary Jane Kelly. Era o prostituată de 25 de ani, din Whitechapel, iar trupul ei a fost descoperit întins pe patul din camera în care locuia, pe strada Dorset. Cadavrul a fost găsit la ora 10.45, pe 9 noiembrie 1888. Fața tinerei era mutilată complet. „Sfâșiată complet, de nerecunoscut”, precizau rapoartele Poliției. Gâtul era retezat aproape complet iar abdomenul îi era golit de organe. Acestea au fost scoase și împrăștiate prin cameră. Inima lipsea. Criminalul dovedea un sadism feroce.

Poliția neputincioasă

Era evident că individul nu era un criminal de rând din Whitechapel sau East End. Era un individ meticulos, cu studii medicale serioase și un bărbat care părea de încredere. Mărturiile erau contradictorii. Unii spuneau că au văzut în preajma victimelor, cu puțin timp înainte de crimă, ba un bărbat brunet, ba cu părul deschis la culoare. Singurul punct comun al declarațiilor era legat de ținuta și statutul acestui individ. Toți recunoșteau că respectivul era un personaj exotic pentru Whitechapel. Un gentilom rătăcit, bine îmbrăcat și care dădea impresia de un domn cu dare de mână. În ciuda anchetelor extinse, nu s-a găsit aproape nicio pistă sigură. Doar bănuieli și suspecți.

Poliția a trebuit să ofere rapid suspecți, fiindcă presiunea mediatică era prea mare. La fel și cea a populației, care nu se simțea în siguranță. Zona era patrulată intens. Nici urmă de criminal. După Mary Jane Kelly, Jack Spintecătorul, așa cum a fost poreclit, a încetat să mai ucidă. Nu au fost găsite niciodată organele prelevate de la victime. Unii bănuiau că le-a consumat sau pur și simplu le-a păstrat în formol. Cert este că nimeni nu știa cine este, unde trăiește și cu ce se ocupă.

Studentul de la Oxford cu ciudățenii sexuale

Primul suspect a fost Motague John Druitt. Acesta s-a născut în Wimborne Minister, Dorset şi avea în jur de 30 de ani atunci când au avut loc crimele. Era un tânăr foarte educat și pedant, cu studii la Oxford, provenind dintr-o familie cu ștaif. Era însă recunoscut pentru bizanteriile sale sexuale. Frecventa Whitechapel pentru a-și împlini perversiunile cu femeile din zonă, care acceptau să facă lucruri bizare pentru sume mici de bani.

Se spune că avea un comăportament sălbatic în legătură cu actul sexual. Asta l-a transformat rapid în suspect. Nu a mai apucat să fie anchetat fiindcă s-a sinucis în toamna lui 1888, la câteva săptămâni de la moartea lui Mary Kelly, ultima victimă a lui Jack Spintecătorul. Faptul că șirul de crime s-a oprit după moartea lui Montague John Druitt, i-ar fi convins pe mulți că el este, fără îndoială, criminalul. I-a fost răscolită locuință, au fost căutate toate locurile pe care le frecventa, dar nu a existat nicio probă care să-l lege de crime.

Pictorul, impotența și crimele

Un suspect în cazul crimelor din Whitechapel a fost și pictorul neamț Richard Sickert. Acesta a ajuns pe la 20 de ani din Munchen în Londra. Abia prin 1970 a intrat în atenția specialiștilor, după ce-au observat că în tablourile sale se găseau detalii de la locurile crimelor. Se bănuia că Sickert era impotent din cauza unor operaţii chirurgicale la nivelul penisului. Mulţi specialişti în comportamentul criminalilor în serie au demonstrat faptul că o bună parte a acestora erau fie impotenţi, fie cu probleme sexuale, iar crima devenea singurul mod de împlinire sexuală. Patricia Cornwell, autoarea ”Portrait of a Killer: Jack the Ripper-Case Closed”, susţine că a fost găsit ADN pe câteva scrisori trimise de Jack the Ripper poliţiei şi care se potriveau perfect cu mostrele ADN de la Sickert. Cu toate acestea, nu au existat niciun fel de probe concludente, în afară de speculații.

Nepotul Reginei Victoria pe lista suspecților

Jack Spintecătorul a stârnit o psihoză atât de mare în epoca sa încât nici măcar membrii Casei Regale nu au scăpat de bănuieli. Unul dintre suspecți a fost prințul Albert Victor. Era fiul regelui Edward al VII-lea și nepot al Reginei Victoria. Era al doilea în linia de succesiune și a murit la numai 28 de ani, din cauza gripei. „Eddy”, cum era cunoscut în societate, era un personaj de top al high-life-ului londonez, cu numeroase aventuri și ciudățenii. Abia în 1970 a îndrăznit cineva să dea glas bănuielilor. Medicul britanic Thomas Stowell a publicat un articol în care dădea de înţeles că de fapt prinţul a fost cel care a comis crimele din Whitechapel. Acesta ar fi omorât prostituatele în timpul unor crize de nebunie provocate de un sifilis avansat. Evident, a urmat un scandal teribil. Imediat au fost publicate rapoarte oficiale care arată că prințul era departe de Whitechapel atunci când au avut loc crimele.

Epilepticul alcoolic, un criminal în serie periculos?

Deceniile au trecut, dar fascinația pentru Jack Spintecătorul a rămas. Un criminal care a ucis și mutilat femei, în același cartier timp de câteva luni, fără să fie prins sau măcar identificat, agita și în prezent instinctele polițienești. Iar ipotezele se înmulțesc, la fel și cei convinși că au dat de adevărata identitate a criminalului. De exemplu, Sarah Bax Horton, detectiv și fost voluntar în cadrul Poliției britanice, a propus ca vinovat aproape cert pe Hyam Hyams, un britanic din Whitechapel, alcoolic și epileptic.

Sarah Bax Horton, cea al cărei strămoș a fost un polițist care s-a ocupat de crimele de la Whitechapel, este convinsă că acest Hyam Hyams corepunde cel mai bine descrierilor făcute de mulți martori, privind bărbații care au stat de vorbă cu prostituatele înainte de a fi ucise. Hyams locuia într-o zonă de unde se putea ajunge rapid în locurile unde s-au produs crimele. Era fabricant de trabucuri și avea epilepsie. În plus, era un consumator înrăit de băuturi alcoolice. Avea și un istoric al violențelor. Anterior crimelor din Whitechapel, își atacase soția și mama cu un cuțit. Starea sa se agravase după ce a suferit un accident și nu mai putea munci. Avea 35 de ani când s-au petrecut crimele din Whitechapel. Martorii au descris în preajma prostituatelor, înainte de a fi ucise, un bărbat de aproximativ 30 de ani, cu brațul înțepenit și un mers neregulat.

Bax Horton a descoperit că aceste caracteristici se asemănau cu defectele fizice ale lui Hyams. Acesta ar fi ucis într-o perioadă de maxim declin psihic și fizic, iar crizele sale de epilepsie repetate au dus la violența extremă a crimelor. „Această escaladare s-a potrivit cu violența crescândă a crimelor. El era deosebit de violent după crizele sale severe de epilepsie, ceea ce explică periodicitatea crimelor”, declara Horton, pentru „The Telegraph”, în urmă cu doi ani. În plus, crimele s-au oprit după ce Hayams a fost închis definitiv într-un ospiciu. Cu toate acestea, există îndoieli că un individ epileptic și doborât de alcoolism ar fi fost capabil de o planificare atât de atentă a crimelor, de o meticulozitate atât de aparte. Practic, era genul de criminal care nu lăsa urme, nu-l vedea și nu-l auzea nimeni. Își alegea perfect momentele și era puțin probabil ca acesta să fi acționat cu impulsivitate sau în urma unor crize de epilepsie. În plus, avea cunoștințe medicale serioase, plus o dexteritate aparte în disecții.

Frizerul și ADN-ul, tot mai aproape de Jack Spintecătorul

Singurul suspect pentru care au fost găsită o probă concretă și serioasă legată de victimele din Whitechapel a fost un frizer de origine poloneză. Se numea Aaron Kosminski, era născut în anul 1865 în Klodawa, Polonia, și ajunsese în Londra prin 1882. La origine era evreu și a fugit împreună cu familia de persecuțiile antisemite. Ca mulți imigranți abia ajunși în marea capitală europeană, a sfârșit în Whitechapel. Acolo își putea permite o locuință. În mahalaua londoneză a început să-și câștige pâinea lucrând ca bărbier și frizer. Era cunoscut faptul că în secolul al XIX-lea bărbierii jucau și rol de felcer, adică efectuau operații stomatologice și chirurgicale simple. De exemplu, scoteau o măsea sau dădea drumul unui abces. În consecință, avea și cunoștințe anatomice de bază.

Încă de la început a intrat în cercul de suspecți fiindcă era un personaj violent, descris de martori ca un individ care obișnuia să-și rezolve conflictele în mod brutal, de obicei cu o lamă de cuțit. În plus, era cunoscut în cartier pentru ura sa împotriva femeilor, în special a prostituatelor. Cu toate acestea, nu au existat probe care să-l incrimineze. Abia după 120 de ani de la uciderea prostituatelor specialiștii au reușit să identifice ADN-ul lui Kosminski pe șalul unei victime, Chaterine Eddowes. Nu se știe însă dacă a fost client sau criminal. Cert este că a fost închis într-un azil de boli psihice, în anul 1889, și a murit la scurt timp. Și în cazul lui Kosminski există destule îndoieli. Mulți sunt convinși că omorurile terifiante din Whitechapel au fost opera unui psihopat, nu a unui tulburat psihic impulsiv. În plus, majoritatea mărturiilor descriu ținuta unui gentleman. Deocamdată, nimeni nu știe cine a fost Jack Spintecătorul.