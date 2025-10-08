Video Tunelul secret al Colosseumului folosit de împărații romani pentru a vizita gladiatorii, deschis publicului

Un tunel subteran misterios, construit în perioada imperială romană și asociat cu faimosul amfiteatru Colosseum, a fost deschis pentru prima dată publicului larg, în urma unui amplu proces de restaurare.

Cunoscut sub numele de Passaggio di Commodo – Pasajul lui Commodus – tunelul ar fi permis împăraților romani accesul direct la gladiatori, dar și retragerea discretă din arenă, în cazul unor tulburări sau al nemulțumirii mulțimii.

Construit între sfârșitul secolului I și începutul secolului al II-lea d.Hr., tunelul face parte din rețeaua subterană complexă care deservea Colosseumul, în perioada de glorie a Imperiului Roman. Numele său este asociat cu împăratul Commodus (180–192 d.Hr.), un lider cunoscut pentru pasiunea sa excesivă pentru luptele de gladiatori – un aspect bine documentat în sursele antice, inclusiv de istoricul Cassius Dio.

Arheologii susțin că pasajul a fost proiectat încă din timpul construcției amfiteatrului, fiind săpat în fundațiile acestuia. În trecut, a servit și la inundațiile controlate ale arenei pentru recrearea bătăliilor navale – un tip de spectacol apreciat în epoca romană.

Tunelul se întinde pe o lungime de 55 de metri, însă traseul său complet rămâne necunoscut. Porțiunea rămasă a fost descoperită în secolul al XIX-lea, iar o parte semnificativă a fost distrusă ulterior în timpul lucrărilor de instalare a canalizării moderne din Roma.

Se știe că tunelul se îndrepta spre est, iar unii experți presupun că ar fi putut face legătura cu Ludus Magnus – cazarma principală a gladiatorilor – sau cu Colina Caeliană.

Un atentat asupra împăratului Commodus ar fi avut loc chiar în interiorul acestui pasaj

O relatare a lui Cassius Dio indică faptul că un atentat asupra împăratului Commodus ar fi avut loc chiar în interiorul acestui pasaj. Împăratul, cunoscut pentru comportamentul său megalomanic, ar fi ucis în arenă nu doar gladiatori, ci și animale exotice, printre care hipopotami, elefanți, un rinocer și o girafă.

Lucrările de restaurare au scos la iveală detalii impresionante, inclusiv urme de placaj de marmură și decorațiuni din stuc reprezentând scene mitologice cu Dionysos și Ariadna.

„Este un loc extraordinar, iar acum, odată restaurat, întreaga lume va avea ocazia să-l vadă”, a declarat Alfonsina Russo, directoarea Parcului Arheologic al Colosseumului.

Un nou sistem de iluminat a fost instalat pentru a reproduce lumina naturală care pătrundea odinioară prin micile luminatoare ale pasajului.

Pasajul lui Commodus va putea fi vizitat de grupuri restrânse de turiști începând cu 27 octombrie, ca parte a programului turistic „Experiența Completă”. O a doua etapă de restaurare, care vizează porțiunea tunelului aflată dincolo de perimetrul Colosseumului, este programată să înceapă la începutul anului viitor.