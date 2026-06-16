„The Perfect Bottle for the Perfect Water” – AQUA Carpatica la Bucharest Design Festival

AQUA Carpatica participă la Bucharest Design Festival cu expoziția capsulă „The Perfect Bottle for the Perfect Water”, un proiect dedicat designului de produs și relației dintre formă, funcționalitate și identitatea unui brand premium. Activarea își propune să recupereze un eveniment istoric și anume Concursul Internațional de Design ,,The Perfect Bottle’’, atât pentru parcursul brandului AQUA Carpatica în sine, cât și pentru designul de produs din România.

Din data de 5 iunie 2026, la Galeria Mincu din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (Strada Academiei 18–20), una dintre noile locații incluse în circuitul Bucharest Design Festival și-a deschis porțile către public. Spațiul găzduiește BDF Professional, o selecție curatoriată de RDW, care aduce la București 10 expoziții internaționale și 13 proiecte de design și arhitectură locală, desfășurate în două spații distincte. În acest context, expoziția capsulă AQUA Carpatica ,,The Perfect Bottle’’ este amplasată la intrarea în spațiul universitar și expozițional, marcând simbolic începutul acestui traseu dedicat designului și dialogului interdisciplinar dintre arhitectură, produs și brand.

Conceptul expoziției „The Perfect Bottle for the Perfect Water”

„The Perfect Bottle for the Perfect Water” explorează designul sticlei de apă ca obiect de sinteză între estetică și funcționalitate, dar și ca expresie a identității unui brand premium, precum AQUA Carpatica. Expoziția materializează expresia unui moment istoric precursor nașterii brandului. Înaintea brandului propriu-zis, cu mult înaintea unui logo, a unui ambalaj sau a unei strategii de comunicare, a fost formulată o singură cerință de proiectare: realizarea unei forme ideale care să răspundă perfect unei exigențe deopotrivă estetică, cât și funcțională, pentru apa perfectă, fără urme de nitrați.

În locul unei soluții dezvoltate intern, inițiatorii au optat pentru un apel deschis adresat comunității internaționale de arhitecți și designeri industriali. Astfel, a luat naștere Concursul Internațional de Design ,,The Perfect Bottle for The Perfect Water’’, ce a reușit să reunească 382 de proiecte, provenite de pe patru continente. La 16 ianuarie 2010, un juriu internațional de prestigiu avea să încheie evaluarea acestui concurs, unic în România. Membrii săi nu au fost doar specialiști recunoscuți în domeniile designului, arhitecturii și brandingului, ci personalități cu o influență semnificativă asupra modului în care sunt concepute și evaluate produsele la nivel internațional. Juriul a reunit nume precum designerul italian Stefano Giovannoni, autor al unor obiecte devenite repere ale designului contemporan, Antonello Fusetti, fondator al prestigioasei Scuola Politecnica di Design din Milano, Peter Bysted, rector al Danish Design School, alături de antreprenorul și vizionarul Jean Valvis și regizorul și directorul de creație Andrei Cohn. Diversitatea expertizei lor – de la design industrial și educație de elită până la strategie de brand și comunicare vizuală – a conferit competiției un nivel de exigență rar întâlnit în România la acel moment.

Prestigiul acestui juriu a validat încă din faza inițială ambiția concursului: aceea de a identifica nu doar forma unei sticle, ci un obiect-capabil să devină expresia vizuală a unui brand construit în jurul excelenței. Faptul că premiul întâi nu a fost acordat demonstrează standardele extrem de ridicate impuse de membrii juriului și rigoarea procesului de selecție.

În schimb, valoarea premiului a fost redistribuită către două Premii II, acordate ex aequo, oferind 20.000 de euro fiecare, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală. De asemenea, a fost acordat un Premiu III în valoare de 5.000 de euro, precum și un Premiu pentru Inovație, în valoare de 5.000 de euro. Juriul a oferit și două mențiuni speciale, recunoscând astfel diversitatea și nivelul ridicat al propunerilor înscrise în competiție.

,,The Perfect Bottle’’ marchează istoria brandului AQUA Carpatica la BDF

Astăzi, publicul are ocazia să descopere rezultatul acestui concurs internațional în expoziția „The Perfect Bottle for the Perfect Water”, găzduită de Galeria Mincu în cadrul Bucharest Design Festival.

Aflată la intersecția dintre design, inovație și patrimoniu de brand, participarea AQUA Carpatica la Bucharest Design Festival marchează recuperarea unui moment definitoriu din istoria sa și îl aduce în dialog cu noile generații de creativi. Prin expoziția „The Perfect Bottle for the Perfect Water”, brandul reafirmă importanța designului ca factor de diferențiere, expresie culturală și sursă de inspirație pentru viitor.

Bucharest Design Festival explorează legătura vie dintre design, oraș, branduri și oameni, aducând împreună, pe parcursul unei luni, profesioniști, organizații, comunități și publicul larg într-un program amplu de expoziții și evenimente desfășurate în peste 100 de locații din București. Între 20 mai și 21 iunie 2026, festivalul reunește, într-un cadru unitar, proiectele iconice THE INSTITUTE: Romanian Design Week, DIPLOMA Show și Cartierul Creativ, alături de formate și inițiative noi.