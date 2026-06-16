Articol publicitar

„The Perfect Bottle for the Perfect Water” – AQUA Carpatica la Bucharest Design Festival

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

AQUA Carpatica participă la Bucharest Design Festival cu expoziția capsulă „The Perfect Bottle for the Perfect Water”, un proiect dedicat designului de produs și relației dintre formă, funcționalitate și identitatea unui brand premium. Activarea își propune să recupereze un eveniment istoric și anume Concursul Internațional de Design ,,The Perfect Bottle’’, atât pentru parcursul brandului AQUA Carpatica în sine, cât și pentru designul de produs din România.

hompage card jpg

Din data de 5 iunie 2026, la Galeria Mincu din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (Strada Academiei 18–20), una dintre noile locații incluse în circuitul Bucharest Design Festival și-a deschis porțile către public. Spațiul găzduiește BDF Professional, o selecție curatoriată de RDW, care aduce la București 10 expoziții internaționale și 13 proiecte de design și arhitectură locală, desfășurate în două spații distincte. În acest context, expoziția capsulă AQUA Carpatica ,,The Perfect Bottle’’ este amplasată la intrarea în spațiul universitar și expozițional, marcând simbolic începutul acestui traseu dedicat designului și dialogului interdisciplinar dintre arhitectură, produs și brand.

Conceptul expoziției „The Perfect Bottle for the Perfect Water”

„The Perfect Bottle for the Perfect Water” explorează designul sticlei de apă ca obiect de sinteză între estetică și funcționalitate, dar și ca expresie a identității unui brand premium, precum AQUA Carpatica. Expoziția materializează expresia unui moment istoric precursor nașterii brandului. Înaintea brandului propriu-zis, cu mult înaintea unui logo, a unui ambalaj sau a unei strategii de comunicare, a fost formulată o singură cerință de proiectare: realizarea unei forme ideale care să răspundă perfect unei exigențe deopotrivă estetică, cât și funcțională, pentru apa perfectă, fără urme de nitrați.

În locul unei soluții dezvoltate intern, inițiatorii au optat pentru un apel deschis adresat comunității internaționale de arhitecți și designeri industriali. Astfel, a luat naștere Concursul Internațional de Design ,,The Perfect Bottle for The Perfect Water’’, ce a reușit să reunească 382 de proiecte, provenite de pe patru continente. La 16 ianuarie 2010, un juriu internațional de prestigiu avea să încheie evaluarea acestui concurs, unic în România. Membrii săi nu au fost doar specialiști recunoscuți în domeniile designului, arhitecturii și brandingului, ci personalități cu o influență semnificativă asupra modului în care sunt concepute și evaluate produsele la nivel internațional. Juriul a reunit nume precum designerul italian Stefano Giovannoni, autor al unor obiecte devenite repere ale designului contemporan, Antonello Fusetti, fondator al prestigioasei Scuola Politecnica di Design din Milano, Peter Bysted, rector al Danish Design School, alături de antreprenorul și vizionarul Jean Valvis și regizorul și directorul de creație Andrei Cohn. Diversitatea expertizei lor – de la design industrial și educație de elită până la strategie de brand și comunicare vizuală – a conferit competiției un nivel de exigență rar întâlnit în România la acel moment.

Prestigiul acestui juriu a validat încă din faza inițială ambiția concursului: aceea de a identifica nu doar forma unei sticle, ci un obiect-capabil să devină expresia vizuală a unui brand construit în jurul excelenței. Faptul că premiul întâi nu a fost acordat demonstrează standardele extrem de ridicate impuse de membrii juriului și rigoarea procesului de selecție.

În schimb, valoarea premiului a fost redistribuită către două Premii II, acordate ex aequo, oferind 20.000 de euro fiecare, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală. De asemenea, a fost acordat un Premiu III în valoare de 5.000 de euro, precum și un Premiu pentru Inovație, în valoare de 5.000 de euro. Juriul a oferit și două mențiuni speciale, recunoscând astfel diversitatea și nivelul ridicat al propunerilor înscrise în competiție.

,,The Perfect Bottle’’ marchează istoria brandului AQUA Carpatica la BDF

Astăzi, publicul are ocazia să descopere rezultatul acestui concurs internațional în expoziția „The Perfect Bottle for the Perfect Water”, găzduită de Galeria Mincu în cadrul Bucharest Design Festival.

Aflată la intersecția dintre design, inovație și patrimoniu de brand, participarea AQUA Carpatica la Bucharest Design Festival marchează recuperarea unui moment definitoriu din istoria sa și îl aduce în dialog cu noile generații de creativi. Prin expoziția „The Perfect Bottle for the Perfect Water”, brandul reafirmă importanța designului ca factor de diferențiere, expresie culturală și sursă de inspirație pentru viitor.

Bucharest Design Festival explorează legătura vie dintre design, oraș, branduri și oameni, aducând împreună, pe parcursul unei luni, profesioniști, organizații, comunități și publicul larg într-un program amplu de expoziții și evenimente desfășurate în peste 100 de locații din București. Între 20 mai și 21 iunie 2026, festivalul reunește, într-un cadru unitar, proiectele iconice THE INSTITUTE: Romanian Design Week, DIPLOMA Show și Cartierul Creativ, alături de formate și inițiative noi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
digi24.ro
image
INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”
stirileprotv.ro
image
Jurnalistul Răzvan Dumitrescu se alătură echipei Gândul. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp. Ce va face și ce proiect va coordona
gandul.ro
image
Drona-monstru a Ucrainei: 1 tonă de explozibil, capabilă să lovescă ținte de la mii de kilometri distanță
mediafax.ro
image
Ce salariu are, cu adevărat, Darius Olaru la Union St. Gilloise. Câți bani în plus îi dau belgienii față de Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
UDMR a decis că nu va intra la guvernare și nu va vota Guvernul Veștea: „Nu vrem în aceeași barcă cu POT și SOS”
libertatea.ro
image
Atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul"
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
digisport.ro
image
Emma Răducanu a pierdut la Queen’s și a câștigat în dragoste! Tenismena a fost surprinsă cu un bărbat cu nouă ani mai în vârstă
click.ro
image
Cum se complică situația lui Adrian Veștea, după decizia UDMR. Ce șanse mai are să treacă Guvernul
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Partidul care va decide dacă Guvernul Veştea e votat sau nu. Analist: Acum, îşi menţine căile libere
observatornews.ro
image
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
cancan.ro
image
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Cod galben de furtuni și vijelii în 13 județe. Harta zonelor vizate și prognoza pentru București
playtech.ro
image
Darius Olaru, în top 10 cele mai scumpe transferuri reuşite de FCSB! Câţi bani a încasat Gigi Becali de când e patronul echipei
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul făcut
digisport.ro
image
Inna, videoclip filmat pe aeroport! Unde pleacă vara aceasta? „Fiecare loc îmi aduce inspirație”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux, de un milion de euro, a lui Serghei Mizil. În living are o statuie cu tatăl său, iar bucătăria e plină de sticle de băutură scumpă: Asta e familia mea, fiecare are vila sa, 3 case una lângă alta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Clădirile consumă 40% din energie. ROENEF aduce la aceeași masă Guvernul, arhitecții și marii jucători din industrie pentru a trasa viitorul construcțiilor din România
mediaflux.ro
image
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Reacția Magdalenei Chihaia Maxer, după ce Deea Maxer a preluat numele soțului: „Așa e mult mai clar cine e soția cui”
click.ro
image
Imagini din locuința Adrianei Bahmuțeanu. Vedeta a renovat totul de la zero: „Când am găsit această casă arăta ca o peșteră”
click.ro
image
Avertismentul unui fermier! Nu cumpăra niciodată căpșuni dacă observi acest detaliu
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
Kanye West, Bianca Censori foto Profimedia jpg
Fără lenjerie intimă și cu rochie transparentă! Chiar nu are limite această vedetă?!
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un român a cucerit lumea cu cea mai bună pizza. A câștigat Trofeul Caputo la Campionatul Mondial de Pizza din Napoli
image
Reacția Magdalenei Chihaia Maxer, după ce Deea Maxer a preluat numele soțului: „Așa e mult mai clar cine e soția cui”

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?

Click! Sănătate

image
Crude sau gătite: cum sunt mai sănătoase roşiile?