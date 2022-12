Șase ani de la moartea lui George Michael. Autorul piesei „Last Christmas” a murit chiar de Crăciun VIDEO

Se împlinesc șase ani de la moartea lui George Michael, autorul uneia dintre cele mai cunoscute piese de Crăciun, intitulată „Last Christmas”, melodie cântată de sute de artiști de-a lungul timpului.

George Michael s-a născut Georgios Kyriacos Panayiotou în East Finchley, Londra. Tatăl său, Kyriacos Panayiotou (poreclit "Jack"), a fost un restaurator cipriot grec, care s-a mutat în Anglia în anii 1950.

A avut șapte single-uri numărul unu în Marea Britanie și opt piese numărul unu în Billboard Hot 100 în SUA. Printre cele mai cunoscute cântece ale sale se numără "Careless Whisper", "A Different Corner", "Praying for Time", "Fastlove", "Faith" și "Father Figure".

„Last Christmas" este un cântec al duo-ului pop britanic Wham!, lansat inițial în decembrie 1984 la CBS Records la nivel internațional și ca o dublă A-side la Epic Records împreună cu "Everything She Wants" în Marea Britanie. Una dintre cele mai cunoscute melodii din lume a fost scrisă și produsă de George Michael, și a fost preluată de mulți artiști de la lansarea sa originală.

Cum a murit George Michael

În primele ore ale dimineții din ziua de Crăciun din 2016, George a murit la domiciliul său din Goring-on-Thames, la vârsta de 53 de ani.

A fost găsit mort în pat, de către partenerul său Fadi Fawaz. O autopsie a atribuit decesul unor cauze naturale, ca urmare a unei cardiomiopatii dilatate cu miocardită și a unui ficat gras.

Înmormântarea sa a avut loc pe 29 martie 2017. În cadrul unei ceremonii private, George a fost înmormântat la cimitirul Highgate din nordul Londrei, lângă mormântul mamei sale.

În vara anului 2017, o grădină memorială neoficială a fost creată pentru cântăreț în fața fostei sale case din Highgate. Locul, într-o piață privată pe care o deținuse, a fost îngrijit de fani, până la îndepărtarea sa în vara anului 2018.