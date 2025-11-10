Articol publicitar

Știai că pisicile pot alerga mai repede decât un atlet olimpic? ROYAL CANIN® explică știința din spatele bunăstării lor

Publicat:

Felinele sunt printre cele mai grațioase și enigmatice ființe din jurul nostru. De la agilitatea lor incredibilă până la instinctele fine și comportamentele pline de mister, pisicile continuă să ne fascineze zi de zi. Fiecare pisică are propriul farmec și propria personalitate, ceea ce le oferă unicitate și din acest motiv are caracteristici proprii, cerințe nutriționale distincte și o biologie complexă care merită înțeleasă în profunzime.

tiai ca pisicile pot alerga mai repede decat un atlet olimpic royal canin explica tiin a din spatele bunastarii lor png

Pisicile, adevărate minuni ale lumii

Puține lucruri sunt la fel de uimitoare precum modul în care pisicile explorează lumea. Mustățile lor, de exemplu, sunt instrumente senzoriale de o finețe remarcabilă. Pline de terminații nervoase, acestea funcționează ca un sistem natural de măsurare, ajutându-le să aprecieze distanțele și chiar să detecteze vibrațiile din aer. De aceea ele reușesc să se orienteze atât de bine în întuneric.

Și viteza lor este impresionantă: o pisică din rasa Bengal poate atinge până la 56 km/h, depășindu-l chiar și pe cel mai rapid atlet olimpic din istorie, Usain Bolt, al cărui record la cursa de 100 de metri a fost de aproximativ 44,72 km/h.

În același timp, auzul unei pisici este de aproape de patru ori mai fin decât al omului, permițându-i să audă o pradă aflată la aproape un metru distanță, înainte ca noi măcar să tresărim.

Chiar și pisicile domestice păstrează aceste instincte naturale de vânătoare și agilitatea de a se cățăra și, astfel, orice spațiu devine un teritoriu demn de explorat.

ROYAL CANIN® la World Cat Show 2025 a împărtășit știință cu pasiune

tiai ca pisicile pot alerga mai repede decat un atlet olimpic royal canin explica tiin a din spatele bunastarii lor1 png

Aceste informații nu sunt larg cunoscute, de aceea ROYAL CANIN® și-a dorit să le aducă în fața iubitorilor de animale, motiv pentru care a participat în calitate de partener principal la World Cat Show 2025, eveniment desfășurat în Pavilionul Central al Romexpo, între 25 și 26 octombrie. Prin intermediul unui stand educațional interactiv, Royal Canin a oferit vizitatorilor ocazia de a descoperi lumea pisicilor dintr-o perspectivă a cunoașterii împărtășite. Astfel, vizitatorii au putut afla de la curiozități despre simțurile lor extraordinare, până la sfaturi practice despre nutriție adaptată și îngrijire responsabilă.

Nutriția adaptată, cheia sănătății și longevității pisicilor

tiai ca pisicile pot alerga mai repede decat un atlet olimpic royal canin explica tiin a din spatele bunastarii lor2 png

Deși toate pisicile împărtășesc trăsături comune, cerințele lor nutriționale diferă semnificativ. Pisoii, de exemplu, trec printr-o perioadă intensă de creștere și este indicat să primească hrană cu un conținut ridicat de proteine și antioxidanți, pentru a-și dezvolta sistemul imunitar. La polul opus, pisicilor adulte sau senior li se potrivesc formule echilibrate, care susțin sănătatea oaselor, a blănii și o digestie optimă.

Aici intervine expertiza ROYAL CANIN®, lider mondial în nutriția precisă pentru animale de companie care studiază de peste 55 de ani aceste particularități, cu un scop clar: să ofere hrană adaptată vârstei, rasei, stilului de viață și sensibilităților fiecărei pisici. Fiecare formulă este concepută cu precizie științifică, pentru a furniza exact nivelul de antioxidanți naturali, vitamine, fibre și minerale necesare fiecărei etape de viață.

Indiferent că este vorba despre hrană de menținere, în funcție de etapa de viață, specifice rasei, etc. hrană în funcție de etapa de viață, hrană specifică rasei, de menținere sau formule pentru sensibilități, toate sunt rezultatul colaborării cu medici veterinari, nutriționiști și crescători din întreaga lume.

Formulele nutriționale ROYAL CANIN® sunt dezvoltate cu grijă pentru a răspunde cerințelor fiecărei pisici: de la textură și formă a crochetelor, până la echilibrul dintre miros, densitate și gust.

Pentru că pisicile sunt mai capricioase, fiecare ingredient este selectat riguros pentru a aduce valoare nutrițională și pentru a asigura o experiență plăcută de hrănire.

O viață sănătoasă începe cu înțelegerea profundă a cerințelor unice fiecărei pisici

tiai ca pisicile pot alerga mai repede decat un atlet olimpic royal canin explica tiin a din spatele bunastarii lor3 png

Hrana completă și echilibrată nu este doar o sursă de energie, ci o formă de grijă. Prin adaptarea formulelor la vârstă, rasă, stil de viață și sensibilități, ROYAL CANIN® oferă pisicilor suportul nutrițional potrivit pentru fiecare etapă a vieții, de la primele săptămâni de viață până la maturitate și senioritat.

Pentru ROYAL CANIN®, fiecare pisică este unică, iar misiunea mărcii este să îi ofere echilibrul optim între știință, sănătate și bunăstare.

