Restaurant din Torino, transformat în „plajă”: bucătarul a acoperit podeaua cu nisip și i-a invitat pe clienți să cineze desculți

Un eveniment gastronomic inedit a transformat pentru o seară orașul Torino într-o destinație de litoral. Un celebru bucătar italian, Davide Scabin, a acoperit podeaua restaurantului Carignano cu nisip și a creat un meniu inspirat de mare, aducând simbolic plaja într-un oraș fără ieșire la mare.

Oaspeții au fost invitați să renunțe la pantofi și să intre desculți sau în papuci, pentru a trăi o experiență completă, în care gastronomia s-a îmbinat cu atmosfera de vacanță, relatează presa italiană, Corriere della Serra.

Conceptul evenimentului a fost inspirat din istoria începutului de secol XX, când italienii din Torino frecventau plajele amenajate pe malul fluviului Pad.

Evenimentul, intitulat „Sangon Beach – Stur-sur-mer”, a propus un meniu sofisticat, bazat pe fructe de mare și combinații surprinzătoare.

Printre preparatele vedetă s-au numărat:

- „Onda su onda” – o supă de crustacee combinată cu macaroane, plancton și alge

- „St. Tropez Twist” – caracatiță, pipote, cartofi cruzi și măduvă, într-un sos de șuncă Iberico

- „Un sens giratoriu pe mare” – crab-păianjen, scoici Saint-Jacques și gnocchi cu ardei iute

- „Un’estate al mare” – chefal roșu cu sepia și maioneză neagră

- „Love Boat” – reinterpretare marină a salatei caprese, cu homar și burrata

Decorul a fost completat de lucrări din proiectul „Suflete inundate”, realizat de fotograful venețian Paolo Dalla Corte, în colaborare cu Universitatea Ca’ Foscari și Consiliul Național de Cercetare din Italia.

Un bucătar vizionar, cunoscut pentru inovații

Davide Scabin este considerat unul dintre cei mai inovatori bucătari italieni. Născut în 1965, lângă Torino, și-a început cariera în restaurantul familiei, iar în 1993 a deschis Combal, alături de sora sa.

Ulterior, a lansat celebrul Combal.Zero, găzduit în Muzeul de Artă Contemporană Castello di Rivoli – un concept revoluționar la acea vreme. Restaurantul a obținut două stele Michelin înainte de a fi închis în 2020.

Printre creațiile sale emblematice se numără „Oul Cyber”, un preparat sofisticat pe bază de caviar și vodcă, dar și „lasagna spațială”, concepută pentru o misiune NASA.