Referendum în Italia: Giorgia Meloni riscă o înfrângere în fața reformei justiției

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni se confruntă cu perspective dificile în urma referendumului privind reformarea sistemului de justiție, arată sondajele de urne citate de Reuters și ANSA. Reformarea propusă vizează separarea carierelor judecătorilor și procurorilor, astfel încât aceștia să nu mai poată face schimb de funcții pe parcursul carierei.

Sondajele indică un ușor avantaj pentru tabăra „nu”, cu scoruri între 49% și 53%, comparativ cu 47–51% pentru „da”. Referendumul s-a desfășurat pe parcursul a două zile și s-a încheiat luni la ora locală 15.00, înregistrând o rată de participare de aproape 60%, mult mai mare decât se anticipa. Campania a scos la iveală o profundă tensiune între coaliția de centru-dreapta și corpul magistraților, potrivit surselor citate de Agerpres.

Dacă aceste sondaje se vor confirma, o înfrângere ar putea reprezenta un punct de cotitură pentru Meloni, care și-a consolidat imaginea de lider câștigător în ultimii patru ani, prin succese la alegerile locale și naționale. În schimb, rezultatul ar putea stimula centrul-stânga fragmentat, oferind oportunitatea pentru Partidul Democrat și Mișcarea 5 Stele, cele mai mari două partide de opoziție, să formeze o alianță mai largă împotriva lui Meloni și a aliaților săi.

Chiar dacă prim-ministrul a respins ferm ideea unei demisii în cazul unui rezultat nefavorabil, analiștii consideră că o înfrângere ar lăsa-o vulnerabilă. Contextul este dificil: populația italiană se arată critică față de președintele american Donald Trump, aliatul ei, și îngrijorată de impactul războiului americano-israelian împotriva Iranului asupra prețurilor la energie.

Guvernul a susținut că reforma este necesară pentru a „preveni conflictele de interese dintre cele două grupuri și a preveni partizanatul politic”. În același timp, reforma s-a confruntat cu o opoziție puternică din partea magistraților și a opoziției de centru-stânga. Ea a fost aprobată de Parlament în octombrie, dar a fost supusă referendumului datorită modificărilor constituționale implicate.

În prezent, magistrații intră în carieră printr-un examen unic și pot schimba rolurile pe parcursul carierei. Noua lege prevede însă că aspiranții trebuie să aleagă de la început între cariera de judecător și cea de procuror, fără posibilitatea de a trece de la una la cealaltă. De asemenea, Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), care supervizează numirile și problemele disciplinare, va fi scindat în două organisme autonome, ai căror membri vor fi trași la sorți, nu aleși, pentru a reduce influența grupurilor de presiune.