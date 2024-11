Primele războaie de exterminare din istoria umanității. Măcelurile cumplite și cruzimea ieșită din comun din paleolitic

Războiul este în natura umană. Iar acest lucru este dovedit de o serie de descoperiri cutremurătoare, printre care și urmele unui masacru de acum 10.000 de ani. Specialiștii au arătat că în paleolitic oamenii se războiau dând dovadă de o cruzime ieșită din comun.

Mult timp a persistat ideea că, la începuturile sale, omul a fost o ființă pașnică care trăia idilic în comuniune cu natura. Conform acelorași concepții, războiul s-ar fi născut odată cu civilizația și dorința omului de putere, avuție și expansiune. Dovezile arheologice arată însă o realitate șocantă: sămânța războiului este însăși în natura umană. Din cele mai vechi timpuri comunitățile umane s-au luptat pentru resurse, putere, întâietate. Specialiștii au reușit să identifice dovezile cutremurătoare ale primului război cunoscut între comunitățile umane. Nu a fost o simplă luptă pentru terenuri de vânătoare, încheiată cu doar câteva victime inerente ale unei înfruntări armate, ci o adevărată acțiune de exterminare îndreptată împotriva altei comunități umane. Prima de acest fel. Și nu este singurul caz documentat în istorie. În vremuri imemoriale, oamenii nu doar că încercau să-și domine rivalii, dar acționau cu multă cruzime în speranța că-i vor șterge de pe fața pământului.

Măcelul din Africa: gravide omorâte cu bestialitate, oameni zdrobiți și mutilați

Acum 12 ani, un grup internațional de arheologi efectuau cercetări pe malurile lacului Turkana, în Kenya, o zonă extrem de bogată în vestigii paleolitice, considerată un fel de leagăn al umanității. Specialiștii au făcut câteva descoperiri șocante. Mai precis, au găsit dovezile primului război din istoria umanității. În zona localității Nataruk, au fost descoperite scheletele a 27 de indivizi, homo sapiens, măcelăriți și mutilați. Cercetările indică faptul că în această zonă, pe malurile lacului acum 10.000 de ani se afla o așezare de pescari. Acești pescari, în aceeași perioadă menționată, au fost atacați cu sălbăticie de un alt grup, probabil membrii unui trib rival. Așa cum indică descoperirile arheologice prospera așezare pescărească de la Nataruk a fost efectiv distrusă, iar o parte dintre cei care locuiau acolo măcelăriți.

Leziunile constatate în urma cercetărilor indică o brutalitate șocantă. Cei uciși aveau capetele sfârâmate, membre mutilate. Un schelet avea craniul zdrobit în ambele părți, ceea ce indică că a fost lovit de mai multe ori, chiar și după ce a căzut la pământ. Atacatorii nu au cruțat pe nimeni. Au omorât bărbați, femei și copii. Șocantă este soarta unei femei gravide care a murit de mâinile atacatorilor. Femeia a fost efectiv legată de mâini și de picioare, iar membrii tribului rival i-au zdrobit craniul. Nu se cunoaște motivul atacului, dar așa cum arată indiciile, a fost un raid fulgerător, foarte sângeros. Au omorât ce au găsit în cale și după aceea au plecat. Specialiștii cred că atacatorii erau înarmați cu un fel de buzdugane din piatră. Adică bucăți de rocă în care erau înmănușate mânere de lemn. Au utilizat însă și cuțite, așa cum indică o armă găsită înfiptă în craniul unei victime. Era vorba despre un cuțit de obsidian, o armă foarte ascuțită și foarte prețioasă pentru acei oameni. Se pare că nu a mai reușit să o scoată, efectiv, din craniul celui ucis.

Specialiștii spun că au cercetat o zonă restrânsă și sunt convinși că în campaniile ulterioare de săpături vor mai găsi schelete. Masacrul a fost la scară mare și să bănuiește că întreaga comunitate a fost ucisă. Cei care încercau să fugă au fost urmăriți și doborâți. „Rănile suferite de oamenii de la Nataruk, bărbaţi şi femei, însărcinate sau nu, tineri sau bătrâni, şochează prin cruzimea atacului. Ceea ce vedem la Nataruk nu este diferit de bătăliile şi războiele care ne-au modelat istoria”, a declarat Marta Mirazon de la Universitatea din Cambridge pentru smithsonianmag.com.

Oameni executați de-a valma și mâncați

Un alt masacru cumplit a fost înregisterat și pe teritoriul Europei, într-o perioadă apropiată de cel de la Nataruk. În anul 2009, o echipă de arheologi germani care cercetau un sit neolitic din zona localității Herxheim din Germania, au dat peste rămășițele unui măcel îngrozitor. Într-o groapă comună se aflau rămășițele a peste 500 de indivizi. Oasele erau de-a valma, oamenii fiind efectiv uciși cu brutalitate și aruncați în groapa comună. După datarea oaselor s-a ajuns la concluzia că acești oameni au fost mutilați și omorâți acum aproximativ 7000 de ani. Șocant a fost faptul că printre cei omorâți se aflau sugari și chiar fetuși. Efectiv, întreaga populație a unei așezări a fost omorâtă de un trib rival și aruncată într-o groapă comună. Conform specialiștilor, în zona localității Herxheim, acum 7000 de ani se afla o așezare prosperă, de mari dimensiuni, a unor triburi de agricultori și crescători de animale, aparținând culturii Ceramicii Lineare. Era o civilizație neolitică care înflorise cu precădere, dar nu exclusiv, în zona Europei Centrale.

Oamenii acestei culturi utilizau încă unelte și arme din piatră, trăiau în așezări mari, formate din case lungi, înconjurate cu valuri de pământ. Practicau cu mare succes agricultura și aveau locuințe bine construite dar și importante locuri de cult. Ba chiar, așezarea de lângă Herxheim era și un important centru al comerțului neolitic. Tocmai poate prosperitatea acestei așezări a atras atenția inamicilor. Aceștia au tăbărât asupra așezării și, se presupune, i-au luat prin surprindere pe localnici. Poate au atacat în timpul nopții. Cert este că făcut un măcel groaznic. Au fost omorâți, ca și la Nataruk, toți localnicii, inclusiv femeile și copiii. Fetușii găsiți indică faptul că femeile gravide au fost efectiv eviscerate iar copiii scoși din burta mamelor și uciși. Așa cum arată specialiștii, uciderea acestor oameni a fost ritualică. Efectiv au fost luați prin suprindere, prinși și mai apoi executați cu mare cruzime. Alte dovezi indică o practică șocantă. O parte a celor omorâți au fost efectiv mâncați de inamici. Craniile au fost separate de trup, cu mare precizie. Sunt indicii că a fost extras creierul. Alte oase au fost sparte în așa fel încât să poată fi extrasă măduva.

”Modificările aduse resturilor osteologice arată că indivizii au fost prima dată măcelăriţi. Sunt importante analogiile între tratamentul aplicat cadavrelor şi tehnicile clasice de măcelărie folosite pentru animale, perfect ilustrate de acţiunile de tăiere transversale asupra vertebrelor toracice, pe de o parte dar şi de cele folosite pentru partea posterioară a coastelor. Acest mod de lucru este similar cu cel folosit de măcelari pentru a separa coastele de coloana vertebrală, la animalele domestice sacrificate”, precizează grupul de cercetători Bruno Boulestin, Andrea Zeeb-Lanz, Christian Jeunesse,Fabian Haack, Rose-Marie Arbogast şi Anthony Denaire în lucrarea „Mass cannibalism in the Linear Pottery Culture at Herxheim(Palatinate, Germany)”. După acest atac brutal, așezarea a încetat să mai funcționeze, semn că toți locuitorii au fost omorâți. Ca și în cazul atacului de la Nataruk, nimeni nu știe de ce a avut loc atacul. Unii spun că pentru pradă, alții pentru executarea unui ritual necunoscut, ce presupunea sacrificii umane. Ambele cazuri, și cel de la Nataruk dar și de la Herxheim sunt primele războaie cunoscute dar și primele acțiuni de exterminare între populațiile umane, din istorie.

