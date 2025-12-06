search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Alertă privind un miros de gaze la Școala Gimnazială nr. 130 din Capitală, unde se află două secții de votare. Ce arată măsurătorile

Alegeri Primăria București 2025
O alertă privind un miros de gaze s-a dat sâmbătă, 6 decembrie, la Școala Gimnazială nr. 130, unde se află două secții de votare. Sesizarea vine după ce, vineri, în aceeși zonă, s-a raportat un incident similar.

Incidentul are loc cu o zi înaintea alegerilor parțiale din 7 decembrie. FOTO arhivă C-tin Duma
Incidentul are loc cu o zi înaintea alegerilor parțiale din 7 decembrie. FOTO arhivă C-tin Duma

„La data de 06.12.2025, în jurul orei 10:35, structurile de intervenție au fost sesizate prin intermediul jandarmului aflat în serviciul de pază la secțiile de votare nr. 884 – 890, organizate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 130, Sector 5, cu privire la faptul că în interiorul clădirii se simte un miros de gaze”, precizează, sâmbătă, într-un comunicat, DGPMB

În urma sesizării, au fost direcționate, de îndată, echipajele necesare pentru verificarea situației, respectiv: echipaje ale ISU București – Ilfov, inclusiv structuri CBRN,polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere și ai Secției 18 Poliție, precum și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor, arată sursa citată.

„Mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare”

Pentru asigurarea accesului rapid al specialiștilor și desfășurarea în siguranță a intervenției, traficul rutier a fost temporar restricționat în zona adiacentă unității de învățământ, cu sprijinul polițiștilor rutieri.

Verificările efectuate sâmbătă de către specialiști au confirmat din nou că mirosul provine tot de la canalizare și nu există niciun pericol pentru populație sau pentru desfășurarea procesului electoral.

„Menționăm că, în cursul zilei precedente, în aceeași zonă a fost semnalat un eveniment similar, iar în urma verificărilor efectuate la acel moment, a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetățeni”, mai arată DGPMB  

Amintim că săptămâna aceasta au fost momente de panică și la Liceul Teoretic „Theodor Pallady” din Sectorul 3 al Capitalei, după ce profesorii au simțit un miros puternic de gaz în incinta unității de învățământ. Toate persoanele din clădire au fost evacuate. Distrigaz Sud Reţele nu a depistat scurgeri de gaze.  

Zeci de persoane au fost evacuate, joi dimineaţă, 20 noiembrie, dintr-un bloc de locuinţe cu zece etaje din Zalău, după ce un apel la 112 a anunţat un miros puternic de gaz într-un apartament.

București

