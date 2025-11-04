Cuptorul cu aer cald livrat la bordul stației spațiale chineze de capsula misiunii Shenzhou-21 a început să funcționeze, iar momentul a devenit viral după ce o înregistrare video i-a arătat pe astronauți savurând aripioare de pui și fripturi proaspăt preparate, transmite marți agenția Xinhua, citată de Agerpres.

În imaginile difuzate, Wu Fei, inginer spațial și membru al echipajului Shenzhou-21, scoate aripioare de pui marinate dintr-un pachet, le așază pe un suport pentru frigărui și le introduce în cuptor. După aproximativ 28 de minute, aripioarele în stil New Orleans erau gata de servit.

Împreună cu Wang Jie, colegul său din echipajul Shenzhou-20, originar din aceeași regiune – Mongolia Interioară, renumită pentru carnea de vită și de oaie de calitate –, Wu Fei a preparat și fripturi cu piper negru. Cei șase astronauți aflați la bordul stației spațiale au savurat cu încântare preparatele gătite în premieră pe orbită.

Capsula Shenzhou-21 a fost lansată vineri seara, iar cei trei membri ai echipajului s-au alăturat câteva ore mai târziu echipei misiunii Shenzhou-20, care urmează să revină pe Pământ pe 5 noiembrie.

Cuptor conceput special pentru a fi folosit în spațiu

Potrivit lui Liu Weibo, expert al Centrului de Cercetare și Instruire a Astronauților din China, cuptorul spațial a fost îmbunătățit față de modelele terestre, incluzând tehnologii pentru controlul precis al temperaturii, colectarea reziduurilor, cataliza la temperaturi ridicate și filtrare multistrat. Aceste inovații permit coacerea fără fum pe orbită, respectând standardele stricte ale stației spațiale privind emisiile.

Dispozitivul și sistemul său de purificare au trecut prin teste riguroase pentru a asigura funcționarea în siguranță până la 500 de cicluri. Utilizarea cuptorului marchează o nouă etapă în dezvoltarea sistemului de susținere a vieții la bordul stației.

Meniul astronauților chinezi – tot mai variat

Misiunea Shenzhou-21 a extins meniul echipajului la peste 190 de produse alimentare, cu un ciclu de 10 zile, permițând gătirea unor ingrediente precum legume, nuci, prăjituri și carne. „După luni petrecute într-un spațiu restrâns, posibilitatea de a savura aripioare de pui sau pâine proaspăt coaptă le oferă astronauților un sentiment real de fericire”, a spus Liu Weibo.

Grădina de legume din spațiu

Cercetătorii chinezi lucrează și la extinderea „grădinii spațiale”, unde, din misiunea Shenzhou-16, sunt cultivate legume în condiții de microgravitație. Prin folosirea unui substrat regenerativ, îngrășământ cu eliberare controlată și tehnologia de conducere a apei prin micropori, s-a reușit o alimentare eficientă cu apă și nutrienți.

Până acum, au fost obținute zece loturi de plante din șapte specii – inclusiv salată, roșii cherry și cartofi dulci – oferind astronauților 4,5 kilograme de alimente proaspete. Salata și roșiile cherry au parcurs complet ciclul de creștere, de la sămânță la sămânță.

„Am pregătit adevărate festinuri pentru astronauți de sărbătorile tradiționale, precum Festivalul Primăverii, iar unele pachete cadou pot fi deschise doar în ziua respectivă”, a declarat Zang Peng, cercetător al centrului.