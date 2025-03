Trump vrea să le dea astronauților câte 5 dolari în plus pentru fiecare zi petrecută în spațiu: „Dacă e nevoie scot din buzunarul meu”

Președintele american Donald Trump a propus vineri, 21 martie, plata unor ore suplimentare pentru astronauții care s-au întors recent din spațiu.

Jurnalistul Peter Doocy de la Fox News i-a spus lui Trump că astronauții Suni Williams și Butch Wilmore nu au primit plata orelor în plus pentru zilele suplimentare pe care le-au petrecut la Stația Spațială Internațională (ISS), menționând că ar fi trebuit să primească câte 5 dolari pe zi. Asta ar însemna 1.430 de dolari în plus pentru cele 286 de zile suplimentare petrecute în spațiu, relatează publicația the Hill.

„Nimeni nu mi-a menționat vreodată acest lucru. Dacă trebuie, voi plăti din propriul buzunar? OK, o să fac rost pentru ei”, a spus Trump. „Asta e tot? Nu e mult pentru ceea ce au trebuit să facă”, a adăugat președintele.

Astronauții americani Butch Willmore și Suni Williams, blocați în spațiu timp de 9 luni, au revenit pe Pământ la data de 18 martie. Cei doi au ajuns pe stație în iunie 2024 și se așteptau să rămână pentru opt zile sau maximum câteva săptămâni. Însă, din cauza unor probleme tehnice, călătoria lor s-a prelungit considerabil. Aceștia s-au întors din spațiu cu ajutorul unei nave SpaceX.

Trump i-a mulțumit apoi lui Elon Musk, care deține SpaceX, pentru întoarcerea astronauților.

„Gândiți-vă, dacă nu-l aveam pe el (Elon Musk n.r.). Știți, există doar atât timp, chiar dacă sunt în capsulă acolo sus, corpul începe să se deterioreze după nouă sau zece luni. Și devine foarte rău după 14, 15 luni cu oasele și sângele și toate lucrurile despre care ați raportat foarte bine. Și, dacă nu-l aveam pe Elon, ei ar fi putut sta acolo mult timp. Cine altcineva i-ar fi luat?”, a precizat Trump.

De asemenea, în cadrul discuțiilor Trump a vorbit și de faptul că Tesla, compania de vehicule electrice a lui Musk, a fost ținta vandalizării și a altor violențe, comparând violențele cu revoltele din 6 ianuarie 2021.