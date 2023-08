Povestea lui Ionel, românul care vrea să câștige concursul Mister Italia: „nu au lipsit criticile din cauza originilor mele românești”

Un român se numără printre cei 95 de prefinalişti ai concursului Mister Italia. Vasile Ionel Timiș, în vârstă de 24 de ani, este pasionat de sport și culturism.

Tânărul, care locuiește în Italia de la 4 ani, a acordat un interviu cotidianului italian Corriere Della Sera, povestind că şi-a dorit mereu să apară la televizor, dar s-a gândit că va fi criticat din cauza originilor sale româneşti.

El spune că este prima dată când participă la o astfel de competiție.

„Am ajuns în Italia în 2002, când aveam patru ani. Am locuit în Cagnò, apoi din Lombardia am ajuns în Trentino, mai întâi în Revò și apoi în Romallo. În Cles, unde locuiesc de zece ani, îmi place foarte mult. Zona este foarte frumoasă”, își începe povestea Vasile Ionel Timiș.

„Întotdeauna a fost o mare dorință a mea să particip la un reality-show, dar nu s-am concretizat niciodată. La un moment dat, m-am întrebat cum aș putea să ajung acolo și mi-am dat un răspuns: trebuia să încep de jos. Așa că, atunci când s-a ivit ocazia de a participa la Mister Italia, am decis să mă înscriu. Nu am mai amânat și am făcut-o imediat, în timpul unei pauze de prânz, la începutul lunii februarie. Am trecut de casting, acum vom vedea dacă voi ajunge în finală”, spune tânărul.

Românul spune că a primit numeroase mesaje de susţinere şi de încurajare, dar bineînţeles şi comentarii negative. Cu toate acestea el nu s-a lăsat afectat şi a spus că o să lupte în continuare pentru obţinerea unuia dintre premiile importante ale competiţiei.

„Părinții mei m-au susținut încă de la început: mama, în special, mi-a spus mereu: «Ești un băiat arătos, te pricepi și la social media, așa că găsește o modalitate de a te face remarcat». Prietenii mei, pe de altă parte, la început au luat-o în râs, niște tachinări binevoitoare, apoi, când au vorbit despre mine la televizor, au venit complimentele și, după primele rezultate, au început să mă încurajeze.

Din păcate, nu au lipsit criticile, de genul «dar nu este din Trentino», din cauza originilor mele românești, dar am ținut cont de ele și am mers mai departe înainte”, mai spune românul.

El a explicat pe scurt și ce face pentru a se menține în formă și cât timp dedică pentru a avea grijă de corpul său

„Îmi place foarte mult să fac exerciții fizice, mă antrenez din 2017, de patru ori pe săptămână timp de câteva ore sau cam așa ceva și încerc să mănânc sănătos. Prețuiesc sfaturile unui antrenor personal, pentru că sunt pasionată de culturism.

Bineînțeles, pentru că pentru mine imaginea pe care o dai este fundamentală. Îmi place să mă tratez bine, așa că folosesc creme, mă duc la coafor la fiecare două/trei săptămâni, vara îmi place să mă bronzez. Și am fost mereu așa, sunt o persoană căreia îi place să aibă grijă de corpul și de imaginea sa dintotdeauna”, explică Ionel.

Vasile Ionel Timiș lucrează prezent la o firmă de echipamente industriale.

„Lucrez la Ebara (companie de echipamente industriale, n.r.) și îmi place foarte mult, pentru că este o fabrică unde se câștigă bani buni, atât de mulți încât, la vârsta mea tânără, am reușit deja să îmi cumpăr o casă. Totuși, fiind tânăr, cu siguranță nu vreau să exclud în viitor nicio cale.

Am urmat doi ani la liceul agricol, apoi am trecut la școala profesională mecanică ENAIP din Cles, iar cu ajutorul stagiului de practică am obținut actualul loc de muncă”, mai spune tânărul.