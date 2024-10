Pasiunea neobișnuită a ultimului rege al României. Deținea o colecție de mașini de lux și a lucrat cot la cot cu muncitorii în atelierele mecanice

Regele Mihai I al României a fost un împătimit al automobilisticii. Nu doar că-i plăcea să conducă și să colecționeze autoturisme, dar era cunoscut și ca un bun mecanic, fiind implicat în recondiționarea a zeci de mașini.

Mihai I a fost al patrulea și ultimul rege al României. Un monarh urmărit de ghinion și de tristețe încă din copilărie, care nu a apucat să domnească în adevăratul sens al cuvântului, ajuns pe tron la vârsta nepotrivită și în cele mai grele condiții pentru țară. A fost sortit să trăiască în umbra marilor personalități ale vremii sale și să fie constrâns să facă ce alții deja hotărâseră pentru el și pentru România. A murit în anul 2017, la 96 de ani, lăsând în urmă amintirea unui rege care nu a apucat să-și dovedească calitățile, dar și a unui om cult, educat și cu o pasiune mai puțin obișnuită pentru un cap încoronat: Mihai I a fost pasionat de automobile, nu doar să le colecționeze, dar și să le conducă și mai ales să le recondiționeze, să meșterească de dimineața până seara sub capotă. A fost un veritabil rege mecanic, poate singurul monarh din lume care a condus peste două milioane de kilometri și a reparat zeci de automobile.

Tânărul rege ghinionist

Regele Mihai I s-a născut la Sinaia pe 25 octombrie 1921. Era fiul prințului Carol, viitorul rege Carol al II-lea al României, și nepotul lui Ferdinand I „Întregitorul“, al doilea monarh al României. Mama sa a fost prințesa Elena a Greciei, fiica Regelui Constantin I. Așadar, Mihai era un prinț cu sânge albastru, descendent al celor mai importante familii regale și imperiale din Europa: moștenitor al Hohenzollernilor, prin tatăl său, dar și al țarilor ruși și al regilor britanici. Era stră-strănepotul Reginei Victoria a Marii Britanii, iar printre strămoșii săi se mai numără și țarii Nicolae I şi Alexandru al II-lea al Rusiei, dar și numeroși regi ai Prusiei, Portugaliei sau împărați ai Imperiului Romano-German. Cu toate acestea, Mihai a avut o copilărie tristă, umbrită de despărțirea părinților săi.

Pe când Mihai nici nu împlinise șapte ani, bunicul său, Regele Ferdinand I, moare din cauza unui cancer de colon. Astfel, în absența lui Carol al II-lea, care renunțase la tron în 1925, Mihai ajunge rege și depune jurământul pe data de 20 iunie 1927. Evident, având o vârstă atât de fragedă, în numele lui conducea o regență, formată din principele Nicolae (unchiul său), patriarhul Miron Cristea şi Gheorghe Buzdugan (preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie). În anul 1930, cu sprijinul oamenilor politici, în special a lui Iuliu Maniu, Carol al II-lea se întoarce în Casă, urcă pe tron în locul fiului său, ba mai mult, o exilează la Florența pe principesa Elena.

Nu-l va lăsa pe Mihai să-și vadă mama decât doar câteva săptămâni pe an, în vacanța de vară. Tânărul prinț, rege deposedat de tron de propriul tată, nu a fost învățat niciodată cum să conducă. A primit însă o educație solidă. Aceasta a fost soarta tristă care l-a urmărit pe Regele Mihai toată perioada cât a stat în România. În toamna lui 1940 avea să devină din nou rege, dar fără niciun cuvânt de spus, țara fiind condusă de mareșalul Antonescu. Nici după 23 august 1944 nu va avea mai mult noroc: chiar dacă hotărăște întoarcerea armelor împotriva naziștilor, sovieticii ocupă România, iar în decembrie 1947 este forțat să abdice și să părăsească țara.

”Aproape că m-am născut cu mâinile pe volan”

Copilăria sa marcată de convulsii familiale și politice, la fel și adolescența și tinerețea vor fi alinate de pasiunile sale. De altfel, fotografia și automobilismul vor fi printre puținele constante din viața suveranului. Se va dedica total acestui domeniu, fiind îndrăgostit atât de condus, cât și de recondiționat automobile. S-ar spune că pasiunea pentru mașini a început din fragedă copilărie, după cum va recunoaște ulterior și regele.

Prima experiență automobilistică, chiar dacă nu completă, Regele Mihai a avut-o la numai șase ani. Învârtea de volan în brațele șoferului Casei Regale. Prima mașină condusă era de fapt un soi de cart electric englezesc numit „Red Bug“ – „Gândacul Roșu“. La vârsta de șase ani se plimba cu ea prin curtea Palatului Cotroceni și mai apoi pe unde se putea prin vacanțele petrecute la mare sau la Sinaia. Prima mașină în adevăratul sens al cuvântului a fost un Morris englezesc din 1927, primită cadou de la unchiul său, Principele Nicolae. Morrisul avea doar 13 cai-putere, dar era o mașină destul de căutată la acea vreme. Regele Mihai avea pe atunci doar opt ani.

„Aproape că s-ar putea spune că m-am născut cu mâinile pe volan. Căci am început să conduc în 1927, la vârstă de șase ani! La început în parcul închis, apoi pe câmp, prin micile sate sau pe plajă, când eram cu mama la mare. Eram așezat pe genunchii șoferului pentru că nu puteam ajunge la pedale, dar făceam schimbările de viteză și mânuiam singur volanul. Prima mea mașină a fost un automobil Morris englezesc, pe care mi-l oferise unchiul meu, Prințul Nicolae. Pe urmă, tatăl meu mi-a cedat Fordul său, pe care îl conduceam singur peste tot. De fapt, nu eram chiar singur, întrucât mă urma o mașină de Siguranță. Pentru că eram supravegheat foarte îndeaproape“, mărturisea Regele Mihai.

Totodată, regele mai era pasionat de fotografie, de motociclete, dar și de avioane. Aproape tot ce avea un motor și se putea deplasa. Carol al II-lea nu vedea cu ochi buni pasiunea fiului său și nu i-o înțelegea. „Tatăl meu voia să știe ce făceam, unde mă duceam, cu ce viteză circulam. El nu aprecia pasiunea mea pentru automobile. Prefera, categoric, să mă vadă vânând“, mai povestea fostul suveran.

Jaguarul primit cadou, mașina preferată a regelui

În carnețelul personal al regelui, în care nota ca orice automobilist pasionat, se află toate mărcile de automobile din colecția sa personală. Prima este acel Morris din 1927. La poziția a doua se află un Ford gri decapotabil din anul 1935. La acea vreme, Principele Mihai avea 14 ani și a fost lăsat să-l conducă singur sub supravegherea Siguranței. Cu această mașină cumpărată de Administrația Regală, Mihai a făcut aproape 5.000 de kilometri într-un an mergând pe ruta București-Scroviștea și București-Sinaia. Mașina avea un motor de V8 de 3,2 litri cu 85 de cai-putere.

Următorul de pe lista de colecție a Regelui Mihai a fost și preferata sa până la finalul vieții: un automobil SS Jaguar 100. Era o mașină sport britanică, cu două locuri și performanțe tehnice extraordinare. Avea un motor de 3,5 litri, 125 de cai-putere și putea prinde o viteză de peste 163 de kilometri la oră. Era un model convertibil, ediție limitată – doar 116 exemplare ale acelui model au fost fabricate. Mașina avea o nuanță-unicat numită blue sheen, adică un albastru culoarea cerului. Mașina a fost comandată de Forțele Aviatice ale României și a fost oferită cadou Principelui Mihai cu ocazia împlinirii vârstei de 16 ani, pe când se pregătea să intre în armată. Automobilul era singurul model SS 100 Supersport care avea o mascotă, cunoscută mai apoi drept „mascota Prințului Mihai“.

Jaguarul are și o istorie aparte: a fost vândut în 1944, ajungând pe mâna mai multor automobiliști, până când a fost abandonat undeva prin cartierul bucureștean Drumul Taberei. În 1977 a ajuns în Grecia, iar acolo a avut noroc și a fost găsit de un britanic pasionat de mașini retro. Acesta l-a restaurat complet și a deținut maşina până în 1991. Pe 29 mai 1991, așa cum arată Radu Portocală în „Istoria întortocheată a Jaguarului albastru“, după 47 de ani, regele și-a reîntâlnit, cu o emoție profundă, mașina preferată.

Cele nouă Jeep-uri din garajul regal

Mihai I era toată ziua prin preajma automobilelor și fura meserie de la șoferii Casei Regale. „Cotroceni, 22 aprilie 1926: Mai frumos şi mai însorit ca oricând. (Mai târziu am făcut un tur în grădină, unde l-am întâlnit pe Miky, care mâna o adorabilă pereche de cai micuți, dintr-o drăgălașă trăsurică primită în dar de la Timișoara sau Sinaia. 1 septembrie 1926: (Ileana și cu mine am prânzit în balcon, împreună cu Miky. El a fost nespus de amuzant. Din păcate pentru sărmanele noastre urechi, ocazional, el își imaginează că este un motor, un motor nu prea bun după zgomotul pe care îl face“, scria amuzată Regina Maria. Niciun automobil din garajele Palatului nu a rămas netestat de Mihai I. Până la 16 ani a condus Rolls Royce-ul bunicului său, toate automobilele tatălui său, inclusiv limuzina Lincoln, automobilul oficial al Casei Regale. Și tot până la 16 ani a făcut cu toate aceste mașini, plus Fordul primit la 14 ani și Morrisul de la 8 ani, peste 44.000 de kilometri. „Regele Mihai a condus automobilul Rolls-Royce al Regelui Ferdinand, maşina Hispano-Suiza care era în proprietatea tatălui său, regele Carol al II-lea, maşina de Stat marca Lincoln şi alte câteva automobile ale Casei Majestăţii Sale“, a precizat Adrian Neamț pentru „Adevărul“ în anul 2021.

Regele Mihai a condus, din copilărie și până la 90 de ani, numeroase mașini, atât modele retro, ale tinereții sale, cât și mașini moderne. În colecția sa personală s-au aflat 38 de autoturisme, în mare parte modele ediție limitată sau de colecție. De exemplu, în colecția sa se afla și un Mercedes 540 Roadster, o bijuterie automobilistică, pe care principele a primit-o în anul 1939. Avea culoarea neagră, cu două locuri și era decapotabilă. Cu un motor cu 8 cilindri în linie de 5 litri, Mercedesul său putea ajunge și la 180 de kilometri pe oră. Cu această mașină, el a făcut peste 8.000 de kilometri.

Mașină cu parfum de victorie

Tânărul Mihai aducea în discuție o nouă mașină cu orice ocazie, fie sărbători, fie ziua lui de naștere: „Dragă Tată, Știu că întotdeauna îmi faci plăcerile posibile, de aceea nu îţi cer ceva prea greu de găsit. Îţi cer să-mi dai, când crezi şi când îmi voi schimba maşina, să îmi dai un Alfa Romeo. Îmi aduc aminte când mi-ai spus: «Fordul este o maşină prea mare pentru tine». Ei bine, un Alfa se conduce ca o bicicletă şi este mult mai mic. Poate îmi vei satisface această mare dorinţă a mea. Dacă este aşa, te sărut cu drag, Mihai“ – Mihai I către regele Carol, scrisoare trimisă de la reședința mamei sale din Florența în anul 1934. În preajma Anului Nou, același an, Mihai I revine cu o nouă rugăminte: „Dacă ai vrea să-mi schimbi Fordul, Fordul de două locuri, să-mi iei un Agusta Lancia, care merge cu 110 km pe oră, de două locuri“.

Pe lista de automobile de colecție a regelui s-a aflat și un Afla Romeo 2900 Touring din anul 1942. Era o mașină super-sport, folosită inclusiv la curse. A fost primul model Alfa Romeo cu grilajul său distinctiv. La acestea se mai adaugă un Delahaye Type 165, un Sindelfingen și un superb Talbot Lago Record. Totodată, Regele Mihai a fost un mare colecționar de Jeepuri, fiind fascinat de această mașină de teren militară. În garajul său a parcat, de-a lungul vieții, nouă astfel de mașini, printre ele fiind și primul prototip al modelului Bantam BRC 40, dar și Jeepul folosit de generalul Patton pentru a intra în Paris în vara lui 1944, oferit cadou de Marele Duce de Luxemburg, vărul regelui.

Aptitudini deprinse de la mecanicii Ford

Pasiunea pentru automobile a Regelui Mihai nu s-a rezumat doar la condus și colecționat autoturisme. El și-a găsit liniștea și echilibrul lucrând ca un adevărat mecanic la multe dintre autoturismele sale. În plus, avea obiceiul să ia mașini abandonate și să le redea strălucirea de altădată. Avea cunoștințe extraordinare de mecanică și era foarte îndemânatic, aceste aptitudini fiind dezvoltate în perioada interbelică, la fabrica Ford de la București. Pe poarta uzinei de pe strada Floreasca nr. 159 au ieșit primele autoturisme în 1936, iar tânărul Mihai a parcurs programul Ford pe care îl aveau muncitorii de la linia de asamblare, lucrând cot la cot cu ei, de dimineața, de la prima oră, până la terminarea turei.

Regele Mihai a avut primul său atelier la Casa Mică de la Palatul Regal din București, amenajat încă din 1940. În anul 1943, odată ce Casa Regală a ajuns la Săvârșin, a fost amenajat un atelier auto într-o casă din Satul Regal. Acolo a început recondiționarea mai multor Jeepuri. „În anul 1943, la venirea Familiei Regale pe Domeniul Săvârşin, un atelier auto al Regelui Mihai a fost organizat în casa din Satul Regal în care atelierul funcţionează astăzi – în partea stângă a Muzeului Automobilului“, preciza Adrian Neamț pentru „Adevărul“.

După plecarea din țară, Regele și-a amenajat un atelier auto la Versoix, în Elveția. În anul 2017, atelierul de acolo a fost mutat cu tot ce conținea la Săvârșin, unde, pe domeniile regale, se află și un muzeu regal al automobilului, amenajat la ideea Custodelui Coroanei, Majestatea Sa Margareta. Acolo se află și faimoasele Jeepuri recondiționate de Rege, un Volvo din 1976, singura mașină rămasă din perioada exilului, dar și un Mercedes de colecție din 1982. În plus, există fotografii cu multe automobile deținute sau conduse de Regele Mihai – atât muzeul, cât și atelierul de pe Domeniul Regal de la Săvârșin sunt deschise pentru vizitare publicului. De asemenea, suveranul era abonat la numeroase reviste dedicate automobilismului și era pasionat de cursele de mașini, fiind și președintele onorific al Retromobil Club România.