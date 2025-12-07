search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Parfumul unic al Reginei Maria, cel mai bine vântul la Paris după cel al Prințesei Diana. Cât costă „Mon Boudoir”

0
0
Publicat:

Regina Maria a României, soţia regelui Ferdinand I, considerată cea mai frumoasă regină a Europei, iubea un parfum special care a dispărut de pe piață după moartea ei, dar a fost recreat ulterior.

Regina Maria a schimbat destinul României FOTO: Pinterest
Regina Maria a schimbat destinul României FOTO: Pinterest

Considerată „cea mai frumoasă regină a Europei“, Maria devine, în 1922, imaginea casei de parfumuri Jean-Francois Houbigant. „Quelques Flores Royale” era parfumul preferat al reginei, un amestec preţios de santal, vanilie, trandafir şi, evident, violete.

Parfumul a fost creat de casa Houbigant în 1829, în onoarea prinţesei Adelaide d’Orleans. Napoleon şi Marian Antoaneta au fost doar câţiva dintre „clienţii“ casei de parfumuri.

Parfumul fusese creat în 1829 în onoarea prinţesei Adelaide d’Orléans de către casa Jean-François Houbigant, care crease şi pentru Napoleon şi Maria Antoaneta.

În 1922, au apărut primele reclame cu Regina Maria care devenea imaginea unei colecţii de pomade, pudră, apă de colonie şi parfum, toate sub acelaşi nume: „Mon Boudoir”.

  „Este al doilea cel mai vândut parfum aici, după cel al prințesei Diana”. O mostră de pamplezir, 8 mililitri, costă 20 de euro. Sticluța de 190 de mililitri de „Mon Boudoir” este 190 de euro.

Parfumul  fost recreat cu aceeaşi formulă de esenţe ca în urmă cu 100 de ani. 

  Casa Houbigant a readus pe piață preferatul reginei Maria în 2020, după ce a fost retras în 1938, la moartea reginei, în semn de omagiu pentru aceasta, a notat ReginaMaria.org. Parfumul a fost creat ca „un poem al forței și determinării într-un mediu secret parfumat. Mon Boudoir este castelul fiecărei femei. Un refugiu de relaxare și încântare, precum și un izvor de putere. Parfumul întruchipează în mod minunat armura parfumată de care noi, doamnele, avem nevoie în absența unor surse mai evidente de putere. Nu a fost un parfum blând, ci unul puternic și seducător. Parfumul unei prințese curajoase și frumoase – elegantă și seducătoare, inteligentă și îndrăzneață, capabilă să schimbe istoria într-o epocă guvernată de bărbați”, potrivit Fragrantica.

  Parfumul „Mon Boudoir” avea note de bază ce includ florile de violete şi iris, favoritele reginei, precum și note subtile de paciuli şi lemn de santal. „Mon Boudoir” este un parfum ambrat, cu tonuri orientale, ușoare. O caracteristică a parfumeriei timpurii a fost utilizarea chihlimbarului, care este folosit și azi în parfumerie, ca infuzie, ingredient care este foarte scump și greu de găsit în industria parfumurilor. „Sufletul floral” al parfumului derivă din efectul pudrat al violetelor obținute dintr‑o moleculă sintetică inovatoare, atât de la modă la acea vreme, şi untul de iris, cea mai preţioasă materie primă din industria parfumului. În piramida olfactivă găsim esențe de trandafir bulgăresc, de asemenea la modă în secolul al XX-lea, iasomie și bergamotă. Pentru aroma dulce de vanilie s‑a folosit vanilină, pudră de vanilie tahitiană”, conform Urban.ro.

  Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea reginei Maria a României (1875-1938), Institutul Cultural Român de la Paris a dedicat o expoziție, „La Reine Marie de Roumanie et la France”. Fotografiile de epocă selectate, prelucrate digital și expuse pe zidul Ambasadei României din Paris până pe 13 februarie 2026, fac parte din colecțiile Muzeului Național Cotroceni, Bibliotecii Academiei Române și Bibliotecii Naționale a Franței.

  „Explicația apariției parfumului la Pelișor ne depășește“ „Avem numeroase relatări ale turiştilor despre parfumul care se simte în luna iulie la Pelişor, în special în Camera de Aur, locul în care regina a trecut în nefiinţă pe 18 iulie 1938, dar şi în alte încăperi. Eu, personal, am petrecut ani buni în Pelişor şi l-am simţit, este imposibil de confundat, o aromă de floare proaspătă, exotică, ce aminteşte de vanilie, dar şi de citrice. Nu este o invenţie şi nici o legendă, este un fenomen ezoteric pe care nu putem să-l gestionăm. Explicaţia lui ne depăşeşte“, a declarat muzeograful Liliana Manoliu, pentru Adevărul.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pilot american de F-16, premiat pentru manevre excepționale împotriva rebelilor Houthi. Cum a supraviețuit unui baraj de ra
digi24.ro
image
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 2%
stirileprotv.ro
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele cheie și predicțiile după ziua de naștere
gandul.ro
image
Invazia Măgarilor: oamenii s-au trezit cu o mulțime de măgari în curțile lor, prin oraș, dând buzna și la nunți sau alte petreceri
mediafax.ro
image
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
fanatik.ro
image
De ce judecătorii nu au vrut să-l condamne la închisoare pe viață pe avocatul care și-a aruncat partenera însărcinată de la etajul șase
libertatea.ro
image
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
digi24.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”
digisport.ro
image
Mirel Palada, pronostic tranșant înaintea alegerilor din București: 'Va câștiga cu siguranță'
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Instalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de brad
observatornews.ro
image
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
prosport.ro
image
Cum faci caloriferul să se încălzească mai repede și să păstreze căldura mai mult. Trucul dezvăluit de un instalator
playtech.ro
image
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Primul dosar penal pentru fraudă la vot, în Bucureşti
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Shakira l-a descris într-un singur cuvânt pe Gerard Pique, după împăcare: ”Nu se aștepta nimeni! Șocant”
digisport.ro
image
Reforma pensiilor magistraților, din nou în aer. Ministrul Justiției avertizează: dacă CCR respinge legea, Guvernul trebuie să 'gândească în perspectivă'
stiripesurse.ro
image
Trupa PINDU, implicată într-un ACCIDENT GRAV! Doi membri ai formației au ajuns la spital
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
romaniatv.net
image
Alertă! Ouăle NU vor mai fi vândute în magazine
mediaflux.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri
click.ro
image
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
Rulada braziliana Sursa foto shutterstock 192814724 jpg
Ruladă braziliană din numai 5 ingrediente
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă