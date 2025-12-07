Parfumul unic al Reginei Maria, cel mai bine vântul la Paris după cel al Prințesei Diana. Cât costă „Mon Boudoir”

Regina Maria a României, soţia regelui Ferdinand I, considerată cea mai frumoasă regină a Europei, iubea un parfum special care a dispărut de pe piață după moartea ei, dar a fost recreat ulterior.

Considerată „cea mai frumoasă regină a Europei“, Maria devine, în 1922, imaginea casei de parfumuri Jean-Francois Houbigant. „Quelques Flores Royale” era parfumul preferat al reginei, un amestec preţios de santal, vanilie, trandafir şi, evident, violete.

Parfumul a fost creat de casa Houbigant în 1829, în onoarea prinţesei Adelaide d’Orleans. Napoleon şi Marian Antoaneta au fost doar câţiva dintre „clienţii“ casei de parfumuri.

În 1922, au apărut primele reclame cu Regina Maria care devenea imaginea unei colecţii de pomade, pudră, apă de colonie şi parfum, toate sub acelaşi nume: „Mon Boudoir”.

„Este al doilea cel mai vândut parfum aici, după cel al prințesei Diana”. O mostră de pamplezir, 8 mililitri, costă 20 de euro. Sticluța de 190 de mililitri de „Mon Boudoir” este 190 de euro.

Parfumul fost recreat cu aceeaşi formulă de esenţe ca în urmă cu 100 de ani.

Casa Houbigant a readus pe piață preferatul reginei Maria în 2020, după ce a fost retras în 1938, la moartea reginei, în semn de omagiu pentru aceasta, a notat ReginaMaria.org. Parfumul a fost creat ca „un poem al forței și determinării într-un mediu secret parfumat. Mon Boudoir este castelul fiecărei femei. Un refugiu de relaxare și încântare, precum și un izvor de putere. Parfumul întruchipează în mod minunat armura parfumată de care noi, doamnele, avem nevoie în absența unor surse mai evidente de putere. Nu a fost un parfum blând, ci unul puternic și seducător. Parfumul unei prințese curajoase și frumoase – elegantă și seducătoare, inteligentă și îndrăzneață, capabilă să schimbe istoria într-o epocă guvernată de bărbați”, potrivit Fragrantica.

Parfumul „Mon Boudoir” avea note de bază ce includ florile de violete şi iris, favoritele reginei, precum și note subtile de paciuli şi lemn de santal. „Mon Boudoir” este un parfum ambrat, cu tonuri orientale, ușoare. O caracteristică a parfumeriei timpurii a fost utilizarea chihlimbarului, care este folosit și azi în parfumerie, ca infuzie, ingredient care este foarte scump și greu de găsit în industria parfumurilor. „Sufletul floral” al parfumului derivă din efectul pudrat al violetelor obținute dintr‑o moleculă sintetică inovatoare, atât de la modă la acea vreme, şi untul de iris, cea mai preţioasă materie primă din industria parfumului. În piramida olfactivă găsim esențe de trandafir bulgăresc, de asemenea la modă în secolul al XX-lea, iasomie și bergamotă. Pentru aroma dulce de vanilie s‑a folosit vanilină, pudră de vanilie tahitiană”, conform Urban.ro.

Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea reginei Maria a României (1875-1938), Institutul Cultural Român de la Paris a dedicat o expoziție, „La Reine Marie de Roumanie et la France”. Fotografiile de epocă selectate, prelucrate digital și expuse pe zidul Ambasadei României din Paris până pe 13 februarie 2026, fac parte din colecțiile Muzeului Național Cotroceni, Bibliotecii Academiei Române și Bibliotecii Naționale a Franței.

„Explicația apariției parfumului la Pelișor ne depășește“ „Avem numeroase relatări ale turiştilor despre parfumul care se simte în luna iulie la Pelişor, în special în Camera de Aur, locul în care regina a trecut în nefiinţă pe 18 iulie 1938, dar şi în alte încăperi. Eu, personal, am petrecut ani buni în Pelişor şi l-am simţit, este imposibil de confundat, o aromă de floare proaspătă, exotică, ce aminteşte de vanilie, dar şi de citrice. Nu este o invenţie şi nici o legendă, este un fenomen ezoteric pe care nu putem să-l gestionăm. Explicaţia lui ne depăşeşte“, a declarat muzeograful Liliana Manoliu, pentru Adevărul.