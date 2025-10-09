Oierii moldoveni cuceresc moda de lux: bijuterii vestimentare din pielicele unicat, favoritele lui Ceaușescu și prețurile lor impresionante

De la tradiție la fiță nu mai este decât un pas. Oierii din Botoșani încep să dea ora exactă în materie de modă contemporană, dar și design interior, cu adevărate bijuterii vestimentare și de artizanat care aduc ținutele tradiționale în lumea contemporană, transformându-le în produse de lux.

Timp de secole, la români căciula și scurta din pielicele de miel au fost un simbol al bunăstării, dar și al omului gospodar. O căciulă frumoasă din pielicele cât mai vălurite și strălucitoare, în mod natural erau mândria oricărui flăcău la horă. Confecționarea unor asemenea obiecte vestimentare, de tradiție pastorală, presupunea multă muncă, talent dar și costuri ridicate, având în vedere că erau sacrificați mai mulți miei. În anul 2025, însă, puțini tineri ar mai fi dispuși să poarte o căciulă tradițională de miel. Pare demodată și în total dezacord cu noile trenduri în materie de vestimentație modernă. De altfel, piața de căciuli tradiționale din pielicele de miel a suferit în ultimele două decenii o scădere considerabilă, adresându-se mai degrabă unei clientele dedicate, implicată mai ales în activități artistice legate de cultura tradițională.

În acest context, oierii din Botoșani vor să readucă în lumea contemporană beneficiile portului tradițional din pielicele de oaie și stabilesc noi tendințe de lux în moda secolului XXI. La Botoșani, printr-o colaborare dintre o instituție de cercetare renumită pentru crearea unei rase unicat la nivel european și crescătorii de ovine din nordul extrem al Moldovei, cele mai valoroase pielicele de miel la nivel mondial sunt transformate în obiecte vestimentare dar și pentru textile cu scop decorativ, de top, care tind să devină ultima fiță în materie de îmbrăcăminte și design interior. Unele dintre ele au prețuri care trec de câteva mii euro și o calitate greu de egalat.

Pielicele unicat la nivel european, preferatele lui Ceaușescu

Printre cele mai valoroase pielicele de miel se obțin de la rasa de oi karakul de Botoșani. Această rasă unicat a fost realizată prin cercetări genetice la Stațiunea de Cercetare a ovinelor și caprinelor de la Popăuți, din județul Botoșani, una dintre cele mai prolifice pe linie de cercetare din țară. De-a lungul deceniilor, prin genetică, au fost obținute numeroase varietăți de culoare naturală a pielicelelor.

Acestea au o ondulație și o strălucire aparte transformându-le în vedete ale producției vestimentare tradiționale și nu numai. „Este unică la nivel mondial, din punct de vedere al paletei de culori, dar și al calității. Nu există o altă rasă cu așa mare varietate de culori“, spune Ionică Nechifor, director al Stațiunii de Cercetare Popăuți, dar și crescător de oi karakul. Nu lipsesc nici pielicele argintii, dar nici cele cu nuanțe roz, o adevărată senzație la târgurile de profil din toată Europa. De altfel, pielicelelel de karakul de Botoșani au primit și recunoaștere internațională, obținând un premiu deosebit de important la Messe Berlin, în anul 2009, unul dintre târgurile expoziționale aflate în top 10 mondial. Frumusețea acestor pielicele l-a fermecat până și pe fostul dictator Nicolae Ceaușescu. Acesta prefera pielicele de „astrahan”, adică de culoare neagră intensă și un luciu natural unicat. Căciula de „astrahan” preferată de Ceaușescu a fost confecționată din pielicele de karakul din județul Botoșani.

„Este cea mai valoroasă linie din cadrul rasei karakul. Nu se mai întâlneşte la nicio altă rasă din cadrul speciei ovine şi este o linie extrem de rară, care nu se întâlneşte oriunde. În România nu mai există asemenea linie“, spune directorul Stațiunii de Cercetare despre „astrahanul” de Botoșani. Culmea, pielicele de karakul au ajuns mai căutate în Occident decât pe meleagurile autohtone, mai ales în zone precum Rusia sau Canada.

Haine de fiță din karakul. Oierii readuc tradiția în moda contemporană

Fiind atât de valoroase aceste pielicele de karakul sunt reinvetate pentru secolul XXI iar crescătorii de oi se pregătesc să dea ora exactă în materie de modă de lux. Mai precis, printr-o colaborare între Stațiunea de Cercetare a Ovinelor și Caprinelor de la Popăuți, județul Botoșani și Asociația crescătorilor de ovine și caprine Moldoovis s-a născut o linie vestimentară, de lux, din pielicele de karakul.

Stațiunea de cercetare oferă pielicele de cea mai bună calitate, cu varietatea lor renumită de culori naturale iar cei din cadrul Moldoovis se ocupă de partea de manoperă, mai ales prin intermediul unui atelier specializat din Târgu Neamț. Diversitatea este foarte mare, de la celebrele căciuli din pielicele care încep să devină tot mai căutate, ca produs autentic de lux, și până la adaptări la lumea modernă, evident tot din pielicele, precum pălăriile de damă, de culoare albă și maro. Inclusiv o pălărie de stewardesă. Iar noua modă face furori, mai ales în rândul doamnelor. „Pălăriile de damă sunt foarte căutate, au fost deja achiziționate câteva modele”, spune Ionică Nechifor. Mai apoi sunt confecționate accesorii vestimentare precum gulere din pielicele, de atașat în special la paltoane dar și inserturile din pielicele pentru diferite obiecte vestimentare.

„Se confecționează cușme, șepci simple. Și Ceaușescu purta o pălărie de karakul, din pielicele luate de aici de la Statiunea de Cercetare. Noi încercăm să diversificăm și pentru obiecte vestimentare moderne, care să atragă. De exemplu, facem gulere din pielicele dar și diferite accesorii, precum cele din zona buzunarelor pentru diferite tipuri de haine”, spune Daniel, un inginer din cadrul Stațiunii de Cercetare.

Hainele cu inserturi de pielicele karakul devin deja o senzație chiar și pentru generațiile tinere. Printre cele mai valoroase obiecte vestimentare realizate prin intermediul acestei colaborări, de la Botoșani, sunt scurtele din pielicele de karakul. Cea mai frumoasă este cea cu pielicele din varietatea de sur argintiu.

„Cea mai deosebită varietate, care efectiv i-a ochii tuturor, este surul argintiu. La bază este un maroniu spre negru, iar în a doua jumătate este alb, cu un luciu natural atât de intens că nu poate trece neobservată. O haină făcută din pielicele cu această varietate de culoare este senzațională”, spune Daniel. Prețurile acestor obiecte vestimentare variază în funcție de model, de complexitatea lucrăturii dar și de calitatea sau unicitatea pielicelelor utilizate. În general sunt pielicele de lux. La căciuli prețurile variază între 250 și 1000 de lei. O pălărie de damă, din pielicele de culoare albă, valorează în jur de 200 de euro. O haină din pielicele, în funcție de dimensiuni, tipul de pielicele, varietate, poate ajunge și la 2000 de euro.

Design interior cu pielicele de karakul

Nu a fost neglijată nici partea de accesorii pentru casă și design interior. De exemplu, a fost realizat un covor unicat din pielicele de karakul, mai multe varietăți de culoare, completate, pe margini cu pielicele de capră ango-nubiană.

„Covorul este ceva nou, realizat din pielicele de karakul cu mai multe nuanțe la care am adaugat si pielicele de capră anglo-nubiană pentru ca statiunea de cercetare creste și caprine. Este o piesă unicat”, mărturisește inginerul de la Stațiunea de Cercetare. Pe lângă acest covor a fost confecționat un număr important de pernuțe decorative din pielicele de karakul. Sunt folosite mai ales pentru accesorizarea canapelelor.

„Am fost contactați de agenți economici pentru a cumpăra aceste pernuțe pentru accesorizarea canapelelor. Este o dorință mai veche de a introduce pielicele de miel în lumea modei”, precizează Ionică Nechifor. Pernuțele costă în jur de 100 de lei. Covorul din pielicele este mai scump, ajungând la peste 12.000 de lei. Totodată, reprezentanții Stațiunii de Cercetare de la Popăuți doresc redeschiderea ateleriului propriu de prelucrare a pielicelelor pentru alte creații vestimentare și accesorii.

Izolator natural

Inginerii de la Stațiunea de Cercetare de la Popăuți spun că pielicele de miel au proprietăți deosebite. În primul rând, spun aceștia, sunt un bun izolator, care se adaptează condițiilor meteorologice diverse.

„Pieile de animale au fost utilizate de mii de ani pentru scopul lor practic. Industria modernă a constatat că firul de lână are proprietăți higroscopice, adică absoarbe apa, fără a da senzația că este ud și este și un bun izolator împotriva zilelor toride de vară sau a celor geroase de iarnă. În zilele noastre lâna și pielicele de animale sunt utilizate mai mult în scopul relaxării celor care le utilizează sub formă de obiecte vestimentare, covorașe sau diverse accesorii, dar si pentru efectele benefice asupra pielii corpului și a părului. Pernele din materiale naturale 100%, mătase sau lână, protejează părul, reglează sebumul de la nivelul pielii capilare, întăresc firul de păr, dând acestuia un aspect sănătos și viguros”, precizează doctor inginer Cristina Zaharia.

Karakul, din stepele Asiei tocmai la Botoșani

Staţiunea de Cercetarea a Ovinelor și Caprinelor de la Popăuţi, din judeţul Botoşani, este unicat în Uniunea Europeană, mai ales prin crearea rasei karakul de Botoşani, rezultat al încrucişărilor raselor asiatice cu cele locale. Totul a început în anul 1925 când câțiva mari fermieri din Botoșani cu fonduri de la Ministerul Agriculturii, de la aceea vreme, aduc primii 75 de berbeci karakul din Rusia. Karakul este o rasă specifică Asiei Centrale, cu o serie de caracteristici aparte, în special părul lung, capul alungit și grăsimea abundentă de la coadă. Până în anul 1948, efectivele au crescut ajungându-se până câteva sute de capete. Prin încrucișări genetice realizate la modul științific s-a ajuns, după aproximativ patru decenii de cercetare și muncă, la o nouă rasă, karakul de Botoșani. Această rasă a fost omologată în anul 1988 și a rămas, datorită calităților sale deosebite, unicat la nivel european.